Kegyelmi időszakot él a forint, csak lassú kilábalás jöhet Magyarországon

Sokkal optimistábbak a piaci várakozások az Egyesült Államok és az euróövezet gazdasági helyzetével kapcsolatban. A következő időszakot a jegybankok lépései határozhatják meg, amelyet leginkább a szolgáltatások inflációja határozhatja meg. Míg az EU és az USA gazdasága esetében valószínűtlen egy mély recesszió, addig Magyarország esetében a kilátások inkább az év második felére mutatnak pozitív fordulatot. A forint esetében kegyelmi időszak lehet a jelenlegi 400-as euróárfolyam - mondták el a Raiffeisen Bank negyedéves várakozásai kapcsán a bank elemzői.

Magyarországon az energiaárak erősen meghatározóak, mind a külkereskedelmi egyensúly, mind a befektetői hozzáállás szempontjából. Az év elején tapasztalt alacsony gázárak segítették a forintot, de továbbra is sok a bizonytalansági tényező a magyar gazdaság esetében - ismertette Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője prognózisukat.

Mint ismertették, számításaik szerint két szélsőséges forgatókönyv van a magyar gazdaság szempontjából: az optimistább változat szerint fennmaradnak a jelenlegi, nagyon alacsonynak mondható európai energiaárak, míg a pesszimista szcenárió az, ha visszatérnek a tavaly látott magas árak. Az első forgatókönyv szerintük egy nagyjából 3 százalékos folyófizetési mérleg hiányt eredményezne, míg a magasabb kurzusok a tavalyihoz hasonló, 7 százalékos GDP-arányos külkereskedelmi deficitet hozhatnának magukkal.

A banknál úgy vélik, hogy a két út közötti forgatókönyv valószínű:

nem maradnak ennyire alacsonyak a gázárak, mert Európában már hidegebb időjárásra számítanak, másrészt azt is számításba veszik, hogy ugyan 2023-ban sem lesz hiány földgázból, de a betárolási időszak emelkedő árakat hozhat.

A Raiffeisen Bank szerint Magyarország nem ússza meg a recessziót, mert már a harmadik negyedéves GDP is csökkenést mutatott, míg az utolsó negyedévben még nagyobb lehetett a visszaesés tavaly. Az idei első negyedévre is csökkenést valószínűsítenek, ugyanakkor az év egészében 1 százalékos növekedéssel számolnak. A bővülés motorja az export lehet, mivel a végrehajtott beruházások kibocsátása javulást hozhat, valamint a gyenge forint hatása versenyelőnyt jelenthet a kivitelnél több rivális országgal szemben. Ugyanígy a szolgáltatásexport esetében is látnak teret a javulásra.

A lassú kilábalás a második negyedévet követően kezdődhet el.

Török Zoltán az infláció kapcsán elmondta, hogy januárban várják a tetőzést, 25 százalék közelében. Azt is jelezte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal decemberi inflációs adatában megjelenő háztartási energiaáraknál alkalmazott számítási módszertani váltás miatt módosítottak a becslésükön, lefelé húzták a várakozásaikat, így az egész évet tekintve 18 százalék körüli inflációs szintet várnak. Az új metódus szerinte hozott magával egy enyhe bizonytalanságot is: felmerül a kérdés, hogy vajon egy hideg februárban nem kerülne-e sok háztartás vissza a lakossági piaci árat fizetők közé a rezsitámogatott szintről? Amennyiben ilyen forgatókönyv valósulna meg, úgy az a teljes inflációs mutatónál is gyorsulásként jelentkezne.

Önmagában az élelmiszerárstop kivezetésétől 1 százalékos emelkedést várnak, amelyre húsvét környékén számítanak. De nem azt várják, hogy ez emelkedésként jelentkezne az inflációs mutatóban, mindössze a csökkenés üteme lassulna.

A magyar kamatpálya kapcsán a Raiffeisen Banknál úgy számolnak, hogy a jelenlegi szupermagas 18 százalékos irányadó kamat nem maradhat fenn sokáig, keresni kell a lehetőséget, hogy mikor lehet ezt csökkenteni. A különböző bizonytalanságok, amelyek befolyásolják a monetáris politikát, még jelennek vannak, így az energiaárak továbbra is volatilisek. Ráadásul a meglévő szerkezeti problémák - így az alacsony devizatartalék, magas államadósság, az EU-pénzek körüli bizonytalanság, valamint a nagy mértékű energiakitettség - még mindig meghatározók lesznek 2023-ban, ami szűkíti a jegybank mozgásterét.

Úgy látják, hogy a sok kockázati tényező miatt a Magyar Nemzeti Bank számára a legbiztosabb kapaszkodót az inflációs ráta jelenti, így ez lehet a legnagyobb hatással a kamatcsökkentési pályára. Egy lazítási sorozatra számítanak a pénzromlás márciusi tetőzését követően. A kamatcsökkentési sorozat az első negyedévben elindulhat, év végére nem csak az infláció, de az MNB alkapkamat is egyszámjegy lehet a várakozásaik szerint.

"Míg 2022-ben arra számítottunk, hogy az év végéig megoldódik a kohéziós források ügye, addig csak egy rész megállapodás született a jogállamisági eljárásban. Így ez továbbra is növeli a bizonytalanságot" - ismertette Török Zoltán az egyik rizikófaktort, amely meghatározó lehet a magyar gazdaságban 2023-ban is.

A forintárfolyamnál nem számítanak arra, hogy a 400 alatti euró kurzus megmaradna, a kegyelmi időszakot követően 410-415 forintos árfolyamot valószínűsítenek az év nagy részére.

Mire figyel a Federal Reserve?

Az Egyesült Államok gazdaságát az idei minden bizonnyal a jegybank és a piac közötti ellentéttel lehet majd jellemzi. A piac arra számít, hogy megáll a kamatemelési ciklus az első negyedévben - ismertette az amerikai gazdasággal kapcsolatos meghatározó tételt Blahó Levente, a Raiffeisen elemzője.

Mint ismertette, az eddigi Fed-lépéseknek meglett a gyümölcse, mert már látszik a főmutatónál az inflációs nyomás csökkenése. Magyarázata szerint a nyersanyag- és energiaárak visszarendeződése jelentkezett a decemberi adatban, de a szolgáltatásoknál még látható az áremelkedés. A lakhatási költségek például 40 éve nem látott, 7,5 százalék körüli emelkedésben vannak - mondta el a szakértő. Szerinte a szolgáltatási inflációnál tapasztalható még, hogy ezek lassan jelentek meg a fő mutatónál, melyre a Fed továbbra is figyel, mivel az amerikai jegybank szerint ezt leginkább a feszített munkaerőpiac és a bérekemelkedések fűtik.

Ennek fényében a piac kétszer 25 bázispontos emelést vár még a Fed-től az év elején, míg az év végén két azonos arányú kamatvágás jöhet már. A jegybank viszont még három 25 bázispontos emelést tervezett hivatalosan, ami abba az irányba mutat, hogy az 1980-as években látott helyzet állhat elő, amikor az alapkamat magasabban volt, mint az inflációs szint. A szakértő ugyanakkor úgy látja, hogy a piac maga kényszerítheti ki, hogy a Federal Reserve ne az 5,5 százalék körüli alapkamatszintet tartsa fenn egész évben.

Mély recesszióra senki nem számít az Egyesült Államokban, az első negyedévre vonatkozóan 3-3,5 százalékos növekedéssel számolnak - ismertette Blahó Levente. Az olajárak szempontjából ezeket a recessziós félelmeket érdemes majd figyelni: ezek alapján az várható, hogy 100 dollár fölé már nem emelkednek a nyersolaj-kurzusok, mert annak már keresletromboló hatása van, ezt pedig a kitermelő országok kerülnék.

Európa ellenállóbb, mint várták

Ami az európai gazdaság sebezhetőségét és sérülékenységét illeti, ez jóval kisebb, mint azt korábban gondolták az elemzők. Elképzelhető, hogy a tavalyi utolsó és az idei első negyedév esetében lehet technikai recesszió, de már felfelé mozdultak a növekedési várakozások - mondta el Pálffy Gergely, a bank elemzője. Arra is kitért, hogy az adatok alapján úgy tűnik, hogy a recessziót is elkerüli a kontinens.

A piac és a gazdaság szereplői is egyértelműen optimistábbak, mint 2022 őszén. Kisebb a sérülékenység, több a rejtett tartalék, az energiakrízis is puhább lefutású, ráadásul az EKB is elszántabb, mint korábban gondolták, mindezt pedig a legutóbbi adatok alapján úgy tűnik, hogy helyesen jelezték előre a befektetők a szeptember-októberi trendforduló óta. Viszont az energiakitettség, egy hidegebb időjárás esetén felfutó gázárpálya még erős kockázatot jelent.

Összességében az európai gazdaság ellenállónak bizonyult, amit jól jelez, hogy az euróövezetben 6,5 százalékos történelmi mélyponton van a munkanélküliség. Emellett az euróövezeti inflációs ráta 9,2 százalékra csökkent decemberben a novemberi 10,1-ről. Viszont hasonlóan a Federal Reserve-höz, az Európai Központi Bank is a szolgáltatások inflációjára figyel jobban: mindez pedig egy jóval erőteljesebb szigorítás irányába mutat, vagyis akár 4 százalék közeli kamatszintet üthetnek meg 2023 közepéig.

Decemberben volt egy irányváltás az EKB-nál, amely abba az irányba mutat, hogy egy pesszimistább inflációs pálya mellett maradhat az 50 bázispontos emelési ütem, amely akár május-júniusban is folytatódhat - tette hozzá a szakértő, jelezve, hogy a piac 3,5 százalék körül várja a szigorítás tetőzését.

