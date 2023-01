Megérkeztek a sokkoló teher részletei: zűrzavar alakul ki a boltokban, jön az újabb pofon?

Habár már január 12-től hatályban van a készlettartási kötelezettségről szóló rendelet, miszerint a boltoknak akár az árstopos termékekből a korábbi eladások kétszeresét kell tartaniuk, még csak most jelent meg a fogyasztóvédelem útmutatója. A kiskereskedelemben eltérően értelmezik a szabályt, annyi azonban biztos, hogy mindenkinek többet kell rendelni az árstopos termékekből, mint korábban. Ez növeli a veszteségüket, ami (a nem árstopos termékeknél) újabb áremelési kört és/vagy a termékminőség csökkenését hozza (minden termék esetében). A boltok így méginkább az olyan importtermékek beszerzését kutatják fel, amelyek olcsóak, és ebből fakadóan sokszor silányak is.

„A kereskedő készletét szükség szerint a (…) meghatározott mennyiség kétszeresének mértékéig, és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben köteles biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen” – írja a fogyasztóvédelem az készlettartásról szóló friss kiadványában. „Az árstoppal érintett termékeknek folyamatosan rendelkezésre kell állnia az üzletekben a polcokon, kivéve, ha az adott üzlet aznap a 2021-es, illetve a 2022-es évi átlagos napi mennyiség kétszeresét már kiárusította” – rögzíti a fogyasztóvédelem.

A Portfolio megkeresésére szakértők úgy nyilatkoztak, nagy vita van arról, hogy mennyi terméket kell kihelyezni a polcokra reggel. A fogyasztóvédelem leirata alapján nem lehet olyan időszak, amikor a vállalatok nem tartanak a polcukon az árstopos termékekből, vagyis két választásuk van az üzleteknek:

reggel kiteszik a korábban (2021-es) eladott mennyiség kétszeresét, vagyis duplájára növelik a kínálatot,

vagy folyamatosan figyelnek, hogy ne fogyjon el a polcokról, és töltik fel, amikor csökken a kínálat.

Egyes értelmezések szerint azonban nem jelent gondot, ha éppen elfogy a termék, és akkor helyeznek ki újat az üzletek. Ám egyik forrásunk szerint ha nem fér a polcra a teljes készlet, akkor folyamatosan tölteni kell, amíg el nem fogy a 2021-es eladott mennyiség kétszerese. Utána már nem kell tölteni. Az üzleteknek nemcsak azt kell igazolniuk, hogy kétszeres készletet tartanak, ha éppen nincs a polcon a termékből, hanem azt is, hogy el is adták – tette hozzá.

Annyi biztos, hogy amennyiben több árstopos terméket fognak eladni a láncok – márpedig a magas készlettartás miatt ez borítékolható –, akkor megnő az árstop miatt keletkezett veszteségük is, hiszen ezeknek a termékeknek a beszerzési ára magasabb, mint amennyiért kínálniuk kell. Ezért a növekvő veszteséget igyekeznek majd beépíteni a nem árstopos termékek áraiba. Már aki tudja, a kisebb boltoknak ugyanis ez már nem megy: közülük sokan már most is bezárnak.

Nagy kérdés az is, hogy a boltok miként fogják tudni beszerezni a megemelt mennyiséget, ugyanis a magyar élelmiszergyártás/piac nem igazán tud ehhez alkalmazkodni. Az üzletek egyébként már nem is akarják magyar termékekkel megoldani a kérdést. Ezeknél ugyanis általánosságban van olcsóbb importtermék, amin kisebb a veszteségük. Erre figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. „A magyar fogyasztói és nemzetgazdasági érdekekkel ellentétes, kedvezőtlen folyamat, hogy a kiskereskedelmi áruházláncok – a magyar termelők, előállítók rovására – egyre több élelmiszer-szegmensben célozzák az import növelését” – írta a NAK, amely az árstop kivezetését kéri. A NAK szerint a külföldi importdömping ráadásul alacsonyabb minőséget is jelent.

A gazdasági szereplők közül ma már mindenki az árstop megszüntetését szeretné elérni, nincs olyan nap, hogy ne jelenne meg a közbeszédben az árstop kivezetésének ügye. „Már eddig is felhalmoztak az emberek az árstopos termékekből. Most viszont nagyon jelentős mértékben tovább nőhet a kereslet, hiszen egyre több vásárló számít az árstop kivezetésére” – mondta egy forrásunk. Ugyanez történt az üzemanyagárakkal, amikor látótávolságba került a kivezetés, illetve fokozódott a hiány, mindenki megrohanta a kutakat – tette hozzá.

