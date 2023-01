Megmenekülhet a világ: egyszerűen tompítható a válság hatása, aminek a dolgozók is örülhetnek

A rövidített munkaidős rendszerek nemcsak a foglalkoztatottságot – és ezáltal a vásárlóerő megfelelő szintjét – tartják fenn, de lehetőséget teremtenek a gazdasági válságok hatásainak tompítására is. Azoknál a cégeknél, ahol rugalmasságot biztosítanak az alkalmazottaknak, nemcsak elégedettebbek és hűségesebbek a munkatársak, hanem a termelékenység is növekszik – derül ki az ILO friss jelentéséből.

Az olyan innovatív, a hagyományosnál rövidebb vagy rugalmasabb munkaidő-beosztások, amelyekkel a Covid-19 alatt kísérleteztek a cégek, számos előnnyel járhatnak a gazdaságok, a vállalkozások és a munkavállalók számára, beleértve a nagyobb termelékenységet és a munka-magánélet jobb egyensúlyát – áll az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet napokban közzétett jelentésében. A "Working Time and Work-Life Balance Around the World" című tanulmány vizsgálta a munkaidő és a munkaidő-beosztás (azaz a különböző munkarendek) vállalkozások teljesítményére és az alkalmazottak munka-magánélet egyensúlyára gyakorolt hatását. A jelentés számos merőben új statisztikát tartalmaz a Covid-19 válság előtti és alatti időszakra vonatkozóan is.

Ez az első olyan ILO-elemzés, amely kifejezetten a munka és a magánélet egyensúlyának vizsgálatára összpontosít. Megállapításai között szerepel, hogy a globális munkaerő jelentős része vagy jóval hosszabb vagy jóval rövidebb munkaidőben dolgozik, mint a megszokott napi nyolc, illetve heti 40 óra.

A foglalkoztatottak több mint egyharmada rendszeresen több időt tölt munkával heti 48 óránál, egyötödük viszont részmunkaidőben, heti 35 óránál is kevesebbet.

A jelentés elemzi a különböző típusú beosztások hatását a munka és a magánélet egyensúlyára, köztük például a váltott műszakét, az ügyeletét, a tömörített munkarendét (azaz amikor 5 napnyi munkát 4 alatt végez el valaki). "Egyre több bizonyítékunk van arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát szem előtt tartó működési rendek számos pozitív hozadékkal járnak a vállalkozások számára is, azaz korántsem csak a munkavállalók számára előnyösek" – áll a jelentésben.

Mindazonáltal a rugalmas munkaidő-beosztások némelyikével járó előnyöknek - például a kiegyensúlyozottabb családi életnek - olyan ára lehet, ami fokozza a nemek közötti egyenlőtlenségeket. A hosszabb munkaidő összességében általában alacsonyabb (egységnyi) munkatermelékenységgel, míg a rövidebb magasabb termelékenységgel jár.

Az ILO szerint az országoknak hasznosítaniuk kell a Covid-19 válság során a munkaidő csökkentésével és a rugalmassággal kapcsolatban szerzett tapasztalataikat, és ezek birtokában központi kormányzati intézkedésekre - például jogszabálymódosításokra, pontosításokra, új definíciókra - van szükség. A távmunka nemcsak a munkahelyek magtartásában segít, hanem új lendületet ad a dolgozók autonómia-törekvéseinek is. Az ilyen és más típusú rugalmas munkavégzési formákat azonban állami szinten kell szabályozni, hogy megelőzhetők legyenek a potenciális negatív hatások.

A jelentés azt is megvizsgálta, hogy a világjárvány idején milyen válságkezelő intézkedéseket vetettek be a kormányok és a vállalkozások a működés fenntartása és az elbocsátások megelőzése érdekében. A kutatók azt találták, hogy ahol növelték a csökkentett munkaidőben dolgozók arányát, ott nagyobb eséllyel sikerült meggátolni a munkahelyek megszűnését.

A Covid bontotta meg a kereteket

A világjárvány idején sok ember számára meghosszabbodtak a munkanapok, amit szükségszerűen megsínylett a munka-magánélet egyensúlya, gyakran pedig még a mentális egészségük is. A jóllét fokozására - vagyis inkább visszaállítására - adott válasz számos vállalatnál a négynapos munkahét kipróbálása vagy bevezetése volt.

Az ötlet persze nem új, már a Covid-19 előtt is számos kísérlet zajlott ezzel kapcsolatban, a koronavírus-járvány azonban új lendületet adott a próbálkozásoknak. 2021-ben például Izlandon és Spanyolországban fogtak pilot projectekbe, az első eredmények tanúsága szerint a munkáltatók annyira elégedettek a termelékenység alakulásával, hogy állandóvá teszik a rövidített munkahetet. Igaz, a spanyol Telefonica cserébe azt kérte az alkalmazottaktól, hogy ha élnek a lehetőséggel, mondjanak le fizetésük 12%-áról.

Az Egyesült Királyságban 73 vállalat 3300 alkalmazottja heti egy fizetett szabadnapot kapott egy kísérleti projekt keretében. A kutatás még csak a felénél járt, de már a résztvevő vállalatok 86%-ánál mondták azt, hogy biztosan megtartják a négynapos munkarendet a későbbiekben is. Nemrég a Guardian számolt be róla, hogy száz, összesen 2600 embert foglalkoztató brit vállalat írta alá azt a megállapodást, amelynek értelmében minden alkalmazottjuk számára állandó négynapos munkahetet vezetnek be úgy, hogy nem csökkentik a fizetésüket. A lap szerint ez mérföldkő Nagy-Britannia munkához való hozzáállásának megváltozásában. Magyarországon a Magyar Telekom teszteli a négynapos munkahetet. A kezdeti kísérleti programot szintén 150 fővel indították, idén viszont már 300 embert vonnak be annak második fázisába.

"Szinte mindenhol a világon, ahol megvalósítható volt, a távmunka intézménye megváltoztatta a foglalkoztatás jellegét, és ez várhatóan a jövőben is így marad" - áll az ILO jelentésében. A Covid-19 idején hozott válságintézkedések tapasztalatai új és meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra, hogy

érdemes nagyobb rugalmasságot biztosítani az alkalmazottaknak a munkavégzés módját, helyét és idejét illetően is.

Ez ugyanis a foglalkoztató vállalkozások számára is kedvező lehet, mert fokozza a termelékenységet. Ezzel szemben a rugalmasság korlátozása jelentős költségekkel jár, ideértve a többi között a személyzet fluktuációjának növekedéséből adódó kiadásokat.

Az úgynevezett Great Resignation, vagyis a nagy felmondási hullám jelensége a társadalmi és munkaerő-piaci kérdések középpontjába helyezte a munka és a magánélet egyensúlyát a koronavírus-járvány utáni világban

- hívja fel a figyelmet Jon Messenger, a jelentés vezető szerzője.

A Great Resignation, vagyis a nagy felmondási hullám az elégedetlen munkavállalók tömeges távozását jelenti, és a koronavírus-járvánnyal összefüggésben bontakozott ki az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában. A dolgozók jellemzően a munkakörülményekkel elégedetlenek, de olykor egészen meglepő indokok is előkerülnek, ám ezek általában mindig visszavezethetőek valamilyen módon a work-life balance, azaz a munka-magánélet egyensúlyának felborulásához.

Mivel jelenleg szinte a teljes európai és észak-amerikai álláspiac munkaerőhiánnyal küzd, a vállalatoknak életbevágó, hogy minél kevesebb kulcsemberük álljon fel váratlanul.

Jon Messenger szerint elemzésük eredményei azt bizonyítják, hogy ha a cégek alkalmazzák a Covid-19 válság néhány tanulságát, és nem csak saját szempontjaikat, hanem a munkavállalók jóllétét is szem előtt tartják a munkarendek kialakításakor, akkor olyan megoldások születhetnek, amelyek javítják az üzleti teljesítményt is. A jelentés szerint a munkarendekre, a napi maximális munkaidőre és a törvényes pihenőidőre vonatkozó jogszabályi előírások olyan vívmányok, amelyek hozzájárulnak a társadalom tagjainak hosszú távú egészségéhez és jólétéhez, ezért nem szabad veszélyeztetni ezeket.

Címlapkép: Getty Images