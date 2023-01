Kiderült: a magyar államfő levelet küldött az ukrán elnöknek

Zoran Milanovic horvát államfő Magyarországra látogatott és péntek délután nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Novák Katalinnal közösen. Magyarország köztársasági elnöke hét pontban foglalta össze a megbeszélésen elhangzottakat. Újságírói kérdésre válaszolva pedig szóba került Novák Katalin legutóbbi kijevi útja is.

A horvát államfővel folytatott pénteki egyeztetésen téma volt az orosz-ukrán háború, az illegális migráció feltartóztatása, az EU nyitása a Nyugat-Balkán felé, az infrastrukturális összeköttetés erősítése, az energetikai együttműködés bővítése, megoldások keresése a demográfiai válságra és a kisebbségek ügye. A köztársasági elnök kiemelte, hogy Magyarország üdvözli Horvátország schengeni tagságát és az euró bevezetését, valamint szólt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról és turizmusról is. A magyar államfő elmondta, hogy az adatok szerint tavaly a 600 ezret is meghaladta a Magyarországról Horvátországba utazó turisták száma. Szólt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról is, amelyek kiemelkedőek és dinamikusan növekednek, hiszen Horvátország Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere, míg Magyarország Horvátország számára a negyedik.

A hét pontról, amelyekben egyeztettek és egyetértenek, elmondta: elítélik az orosz agressziót, támogatják Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, a békére kell törekedni. Az infrastrukturális összeköttetés erősítésével kapcsolatban kiemelte, hogy további alsóbbrendű utak kiépítését is fontosnak tartanák.

A kisebbségek ügyéhez kapcsolódva megköszönte a horvát hozzáállást, mivel a Horvátországban élő magyarok támogatásra és megértésre számíthatnak. Az energetikai együttműködéssel kapcsolatban pedig elmondta, hogy Magyarország kiemelten számít Horvátországra energiaellátásunk diverzifikálásában.

Az államfő újságírói kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján 150 ezer magyar ember él, akiknek a jogait most erősen megnyirbálják, ez elfogadhatatlan. Az ukrán kisebbségi törvény jelenlegi változata Magyarország számára nem elfogadható, mert ez a gyakorlatban a kárpátaljai magyar kisebbség tagjainak nehézséget okoz - hangsúlyozta.

Hozzátette: mivel a párbeszéd híve, ezért elfogadta Zelenszkij elnök meghívását tavaly Kijevbe, majd kárpátaljai látogatásakor is felhozta ezt a témát az elnök egy képviselőjének, aki az oktatási ügyekért felel. Ezen túl levélben jelezte az ukrán elnöknek, hogy Magyarországnak milyen szempontjai vannak a kisebbségi törvény megalkotásával kapcsolatban - szögezte le Novák Katalin.

Az elnök kifejtette, hogy erre a levélre még nem kapott választ, illetve a válasz ott van most Kárpátalján a mindennapokban, kint az utcán. Hangsúlyozta, nem csak Magyarországról, nemcsak a magyar kisebbségekről van szó, hanem a román, a bolgár vagy a görög kisebbség tagjairól is, akik ugyanúgy szenvednek az új kisebbségi törvénytől és annak következményeitől.

