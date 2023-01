Nem lesz dízelhiány Magyarországon – Újabb mentességet alkudott ki a kormány Brüsszelben

Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól a februárban élesedő újabb orosz szankció alól – értesült a Világgazdaság. Így a Mol továbbra is hozhat be gázolajat a pozsonyi finomítóból, ezzel elkerülhető itthon a termékhiány.

Február 5-én élesedik az újabb szankció Oroszország ellen, aminek értelmében az uniós tagállamok nem hozhatnak be orosz olajból finomított gázolajat. Magyarországot ez azért érintené érzékenyen, mert az utóbbi hónapokban is részben a Mol pozsonyi finomítójából pótolták ki a hazai kínálatot, a cég százhalombattai finomítója ugyanis nem tudja kielégíteni a magyar fogyasztást. Eddig attól lehetett tartani, hogy ez a forrás most elapad, azonban a Világgazdaság értesülései szerint a magyar kormány ebben is mentességet alkudott ki az Európai Bizottságnál.

A Slovnaft pozsonyi finomítója nem csak a magyar, hanem a cseh, az osztrák és a lengyel piacot is kiszolgálja, ezért komoly lobbizás indult azért, hogy mentességet kapjon a szankció alól. A Világgazdaság most úgy értesült, hogy Csehországhoz hasonlóan Magyarország is megkapta a mentességet, így a Slovnaft 30 százalékig biztosíthat gázolajat a magyar piacra is. A csehek esetében ezt 2023 végéig engedélyezték, arról egyelőre nincs hír, hogy a mi esetünkben is van-e ilyen határidő.

Érdekesség, hogy ugyanerről beszélt pénteken a Forbes interjújában Pletser Tamás, az Erste olajpiaci elemzője szerint "teljes őrület" a szabályozás, mely szerint a Mol nem importálhat saját leányvállalatától, ő számított arra, hogy lesz még finomhangolás a szabályban.

Címlapkép: Getty Images