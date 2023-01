Új területek felé fordul a BKV

Új tevékenységi köröket vesz fel a BKV Zrt., ha rábólint a Fővárosi Közgyűlés is. A cél, hogy a vállalat hatékonyabban tudja kihasználni az eszközállományát.

A cég a tervek szerint felveszi

az italszolgáltatás és

az éttermi- mozgó vendéglátás

tevékenységi köröket.

Az indoklás szerint a társaság többlet-bevételre tehet szert a rendelkezésre álló eszközpark - átmenetileg szünetelő dunai hajójárat - közszolgáltatási körön kívüli, kereskedelmi hasznosításával. A kereskedelmi hajózásnál a bevételek meghatározó hányada a fedélzeti szolgáltatásokból – ezen belül elsősorban a vendéglátásból - származik. A tevékenységi kör kiegészítése hosszabb távon lehetőséget teremt a jelenleg is végzett nosztalgia- és különjárati szolgáltatásának fejlesztésére is.

A BKV tevékenységi köreit a fővárosi önkormányzat módosíthatja.

Az ülésen arról is döntenek majd, hogy a közúti áruszállítás és az egyéb közlekedési eszköz javítása tevékenységeket is felvegyék, ugyanis a BKV Vasúti Üzemeltetési Igazgatósága jelenleg is végez ehhez kapcsolódó tevékenységet, de korábban ezeket nem jegyezték be.

