A megélhetési válság közepette kell új utakat keresni

Megélhetési válság, áremelkedés, az országokat szabadon váltogató digitális nomádok speciális elvárásai, a bérek átláthatóságára vonatkozó egyre szigorúbb elvárások. Hosszú ideje nem látott feladványokra kell idén választ adniuk a vállalatoknak és vezetőiknek.

Megélhetési válság

A munkaerő-piaci változások üteme egyre gyorsabb, a szervezeteknek és a vezetőknek - gyakorlatilag ágazattól függetlenül - rengeteg feladvánnyal kell megküzdeniük 2023-ban is, ha meg akarják őrizni versenyképességüket. Az egyik legfontosabb kezelendő probléma idén a bér- és megélhetési káosz, amit a rendkívül magas infláció okoz Európa-szerte és Észak-Amerikában.

A vállalatoknak meg kell találniuk az "arany középutat" az üzleti és a munkavállalói elvárások között.

Azaz a szakemberek szerint úgy kell lavírozni a bérekkel, akár többszöri korrekcióval, hogy az ne emésszen fel túl nagy, a profitabilitás rovására menő erőforrásokat, de támogassa a munkavállalókat a megélhetési válság elkerülésében. Ennek egyik módja lehet a Forbes szerint a jutalékalapú bérstruktúrák bevezetése - nem csak az értékesítési területen dolgozók számára. Bár ez a modell csökkentheti az alapfizetéseket, szinte korlátlan kereseti potenciállal kecsegteti a legjobb teljesítményt nyújtókat. Ha a munkaadók az alkalmazottak javadalmazását jobban összehangolják a szervezeti célokkal, elősegíthetik a produktívabb és elkötelezettebb munkavégzést.

Mivel azonban a megélhetési költségek megugrása régiónként más-más tempót mutat, egyes alkalmazottak dönthetnek úgy, hogy egy kevésbé drága régióba költöznek. Azokon a munkahelyeken pedig, ahol engedélyezett a távmunka, sokan fontolóra vehetik a digitális nomád életmódra való végleges áttérést is. Ilyen helyzetekben a vállalatoknak érdemes megfontolniuk, hogy ne alkalmazzanak-e regionális megközelítést a munkavállalók javadalmazására vonatkozóan.

Átláthatóbb fizetések

Egyre markánsabb trend a fizetések átláthatóbbá tétele is: ezeket a törekvéseket nem csak az állami szabályozások támogatják, hanem maguk a munkavállalók is elvárják.

Nemrég például Kalifornia állam csatlakozott a munkabérek átláthatóságát propagáló mozgalomhoz az Amerikai Egyesült Államokban, így az ott megjelenő álláshirdetésnek már tartalmazniuk kell a munkabér összegét is. Olyan nagy cégeknek is közzé kell tenniük a vonatkozó adatokat, mint a Walt Disney, a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms vagy a Google anyavállalata, az Alphabet - írja a Bloomberg. Tavaly Coloradoban döntöttek úgy, hogy kötelezik a munkáltatókat arra, tegyék közzé a fizetési tartományokat az álláshirdetésekben; 2022 novemberében New York államban, idén pedig már Washingtonban is hatályba lép ugyanez a szabályozás.

Bár ez fontos lépés az igazságosabb munkahelyek megteremtése felé, súrlódásokat is okozhat.

Úgyhogy a vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy hatékonyan kommunikáljanak alkalmazottaikkal a javadalmazásukról. Képzést és támogatást kell nyújtaniuk a vezetőknek ahhoz, hogy hogyan kezeljék ezeket az olykor igen nehéz és kínos beszélgetéseket. A proaktivitás és az átláthatóság segít elkerülni a félreértéseket a munkavállalókkal, egyúttal bizalomnövelő hatású lehet.

Hatékonyságnövelés

A Gartner 800 felsővezetőt interjúvolt meg arról, számukra mik lesznek a legfőbb prioritások idén. A lista élén a menedzserek hatékonyságának növelése áll, de sokan a változásmenedzsmentet, a munkavállalói élmények fokozását, a toborzás területén történő fejlesztéseket és a munka jövőjével kapcsolatos gondolkodást is prioritásként kezelik majd. A vezetői hatékonyság fokozása tízből hat válaszadó szerint kulcsfontosságú, már csak azért is, mert minden negyedik vezető úgy véli:

a jelenlegi megközelítése nem segíti elő, hogy alkalmazkodjon a jövő munkaerő-piaci trendjeihez.

Ugyanis ahogy a szervezetek és a társadalom fejlődik, úgy nőnek a vezetőkkel kapcsolatos elvárások, ami egyre összetettebbé teszi a szerepüket. A jelenlegi munkakörnyezet azt követeli, hogy még hitelesebbek, még empatikusabbak és még alkalmazkodókészebbek legyenek. Azaz 2023 a Gartner elemzése szerint az emberközpontú irányítási módszerekről is fog szólni.

A HR-vezetők azzal járulhatnak hozzá leginkább a sikerhez, ha támogatják kollégáikat a saját félelmeiktől és bizonytalanságuktól az elkötelezett, bátor és magabiztos menedzselési gyakorlatokig vezető úton. Akkor is, ha ez gyakran érzelmi akadályokon és kétségeken visz majd át. A HR-vezetők 53%-a számára 2023-ban a szervezeti tervezés és változásmenedzsment a legfontosabb prioritás. Az elmúlt években lezajlott digitális átalakulások, a gazdasági bizonytalanságok sora és a számos országban tapasztalható politikai feszültség 45%-uk szerint oda vezetett, hogy

az alkalmazottak egyszerűen elfáradtak a sok változástól, és egyre ellenállóbbak ezekkel szemben.

Míg a Gartner Workforce Change Survey felmérése szerint 2016-ban még a munkavállalók 74%-a volt hajlandó változtatni magatartásán a szervezeti változások támogatása érdekében, ez a szám 2022-re 38%-ra csökkent. A "változásfáradtság" következményei egyértelműek: a HR-vezetőknek támogatniuk kell munkatársaikat az új és új szabályok, körülmények közti eligazodásban, enyhíteniük a munkára - és ami még fontosabb - a jóllétre gyakorolt negatív hatásokat. Emellett - vagy ezzel együtt - pedig fokozni a munkavállalói élményeket. A HR-vezetők 47%-a szerint idén ez a legfontosabb prioritás, annál is inkább, mert 44%-uk úgy véli, hogy szervezetüknél nincsenek meggyőző karrierutak.

Ráadásul mivel a legtöbb vállalatnál jóval kevesebb időt töltenek a dolgozók az irodában, mint korábban, még ezek a karrierutak sokkal kevésbé láthatóak.

Fokozódó verseny

Lesz dolga a vezetőknek a toborzás terén is bőven: a HR-esek 36%-a szerint ugyanis jelenlegi módszereik nem elégségesek a vállalatuknál felmerülő szakmai igények, készségek kielégítésére. Pedig 2023-ban a megfelelő mennyiségű és minőségű szakember megszerzése kulcsfontosságú lesz, a válaszadók 46%-a nevezte meg ezt prioritásként.

Minden második társaságnál arra számítanak, hogy a tehetségekért folytatott verseny a következő hat hónapban jelentősen fokozódik, függetlenül az általános makrogazdasági feltételektől.

Ez azt is jelenti, hogy a toborzási vezetőknek újra kell priorizálniuk a stratégiájukat, hogy azok összhangban legyenek az aktuális üzleti igényekkel. Több lehetséges forgatókönyvre is fel kell készülniük, és a folyamatosan keletkező piaci adatok elemzését követően rendszeresen, nagy magabiztossággal gyors döntéseket hozniuk.

A HR-vezetők 42%-a szerint a legfontosabb prioritás a jövő munkaerőpiacára - a távmunka és a hibrid megoldások terjedésére - való felkészülés. Apró probléma, hogy 43%-uk saját bevallása szerint egyelőre nem rendelkezik ilyen stratégiával. Ami már csak azért is gondot okozhat, mert a változások üteme egyre csak gyorsul, miközben a megszerzendő tehetségek köre szűkül, a fluktuációs mutatók pedig emelkednek.

Ideje elengedni azokat az illúziókat, hogy a jövőre vonatkozó keresleti-kínálati paraméterek megjósolhatók, az alkalmazottak szigorú időbeli és térbeli munkavégzési keretek közé kényszeríthetők, és a megszokott toborzási módszerek működni fognak: a munka új - még alakuló - világa merőben új módszereket, megközelítéseket, stratégiákat, és ez ezekről való folyamatosan gondolkodást igényli.

