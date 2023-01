Megalázó béreket ad az állam egy egész szektorban

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a bérek mielőbbi rendezését sürgeti az ágazatban, mert a dolgozók nagy része, még a többdiplomás alkalmazottak is változatlanul legfeljebb garantált bérminimumért dolgozik - írja az Azénpénzem.hu

Annak ellenére, hogy amikor a kormány 2020 tavaszán gyorsított eljárásban elvette a közalkalmazotti jogviszonyt a kulturális dolgozóktól, s azzal kecsegtetett, hogy így majd lesz mód a megalázóan alacsony bérek felzárkóztatására, ez a mai napig nem, vagy legfeljebb kis részben, ráadásul nagyon egyenlőtlenül történt meg – közölte a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete.

Nem lehet megfeledkezni a kulturális, közművelődési, könyvtári, levéltári és múzeumi területen dolgozók egyre nehezebb helyzetéről – mondta a KKDSZ elnöke, Dobrovits Orsolya.

Az ország számos területén sokan még tudományos fokozattal, több diplomával is mindössze garantált bérminimumot kapnak elhivatott munkájukért. A munkatársak nemcsak az egyre romló életkörülményeik, hanem a sorozatos intézményi bezárások és nem utolsó sorban a közgyűjtemények állományvédelme és sokszor a szakmaiság hiánya miatt is szoronganak. Ennek, valamint az ágazatban dolgozók valódi megbecsülésének hiánya miatt is fogy vészesen a magyar társadalom széles rétegei számára elérhető kulturális intézményrendszer.

