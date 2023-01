Titokban újabb nemzetstratégiai beruházásra készülnek, újabb akkumulátorgyárat intézett a kormány?

Mindenféle részletezés nélkül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná a kormány a komáromi ipari park bővítését. Nem tudni, hogy mi épül a térségben, de a helyiek gyanúja szerint egy újabb akkumulátorokat gyártó üzem fejlesztésére készülhetnek.

Még január közepén került fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapjára társadalmi egyeztetésre egy újabb rendelettervezet, amely a komáromi ipari park bővítésének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szól. A javaslat azt nem részletezi, hogy pontosan milyen üzem épülhet a területen, mindössze felsorolja, hogy mely területeket csatolnák az ipari parkhoz.

Mindösszesen annyiban merül ki a kormányzati indoklása, hogy

a tervezett ipari parki bővítés, valamint az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztések eredményeként megjelenő új beruházások hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítményének, versenyképességének, piaci erejének és exportpotenciáljának növekedéséhez, ami az egész ország számára jelentős és kézzelfogható gazdaságélénkítést eredményez.

A bővítés maga nem új információ: már december 28-án megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, amely tisztázta, hogy egy tizenöt helyrajzi számon levő, nagyjából 125 hektáros területet beruházási célterületté minősítettek. A lépésre válaszul petíciót indított az Élhetőbb Monostorért civilszervezet, azonban azt akkor sem lehetett tudni, hogy pontosan milyen gyártó települhet az ipari park új részére.

A komáromi ipari park beruházásai és bővítései rendre megkapják a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási minősítést, amivel jelentősen csökkennek a szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások. Magát az övezetet is így fejlesztették 2017-ben, valamint az SK On (korábban SK Battery) két akkumulátorokat gyártó üzemének építését is állami támogatásban részesítette a kormány. Most ráadásul az egyik legnagyobb ipari parkká váló terület épp az SK On meglévő cellagyártó-üzeme mellett lesz.

Több helyi forrást is megkerestünk, azonban konkrét információval senki nem rendelkezik a beruházást illetően.

Lapunknak több komáromi forrása is azt mondta, arra számítanak, hogy a már jelenlévő akkumulátorgyártó- és járműipari beszállító cégek bővíthetik a kapacitásukat. Sokan számítanak a már említett dél-koreai SK újabb fejlesztésére - bár hivatalosa a vállalat már be is jelentette Iváncsára létesítendő harmadik gyártóüzemét -, mások pedig az Inzi Controls beruházását tartják valószínűnek. Hivatalosan egyik fél sem számolt be hasonló lépésekre.

Azért gyanakodnak a legtöbben egy új akkumulátorokat gyártó üzemre, mert még 2022-ben elindult a naponta maximum 10 ezer köbméter víz szállítására tervezett fővezeték építése, amely Tata térségéből vezetne karsztvizet Komáromban. A fejlesztés kielégíti a már meglévő helyi gyártók megnövekedett vízigényét, de szabadkapacitásokat is biztosíthat. Mindezek azonban találgatások.

Az ügyben a Portfolio megkereste a KKM-et, hogy megtudjuk, miért fontos a beruházás esetében a kiemelt minősítés, valamint hogy tudják már, hogy ki lesz a beruházó, vagy csak a jövőbeni fejlesztéseket akarják könnyebbé tenni. Amennyiben megkaptuk válaszukat, frissítjük cikkünket.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images.