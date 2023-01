Csökken a nyomás Európán, eltűnőben a recessziós félelmek

A német beszerzésimenedzser-index adatok azt mutatják, hogy egyre optimistábbak a vállalkozások, míg a francia enyhe visszaesés azt sugallja, hogy igazán nagy válság már nem lesz Európában. Az eurózónában is inkább pozitívan értékelhető a hangulat.

A német gazdaságra nehezedő nyomás tovább enyhült januárban, mivel az infláció lassult, és a vállalkozások optimistán tekintettek az új évre - derült ki egy kedden közzétett előzetes felmérésből, bár a hangulat még mindig nem jelezte előre a növekedés visszatérését.

Az S&P Global gyorsított összetett beszerzésimenedzser-indexe (bmi), amely a német gazdaság több mint kétharmadát kitevő feldolgozóipari és szolgáltatói ágazatot egyaránt követi, januárban 49,7-re emelkedett a decemberi 49,0-ról. Ezzel enyhén felülmúlva a Reuters elemzői felmérése alapján várt 49,6-os értéket.

Január volt a hetedik egymást követő hónap, amikor a mutató a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50-es szint alatt maradt. A szolgáltatási komponens azonban június óta először jelzett enyhe növekedést.

A januári gyorsjelentési PMI "alátámasztja azt az feltételeést, hogy az euróövezet legnagyobb gazdaságában a recesszió korántsem biztos" - mondta Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdasági igazgatóhelyettese az adatok kapcsán.

Külön a németországi feldolgozóipari index enyhén 47,0-ra csökkent a decemberi 47,1-es végleges értékről. A konszenzusos előrejelzés 47,9-es értéket várt.

A szolgáltatási index azonban 50,4-re javult, ami az aktivitás enyhe növekedését jelzi, és a decemberi 49,2-es végleges értékről emelkedett, meghaladva a 49,6-os konszenzus előrejelzést.

Felemás francia körkép

Franciaország gazdasága 2023 elején már a harmadik egymást követő hónapban regisztrálta a magánszektor termelésének csökkenését, ami az árutermelés további visszaesését és a szolgáltatási szektorban tapasztalható tartós gyengülést tükrözi. Ennek ellenére a zsugorodás általános mértéke - az előző két hónaphoz hasonlóan - csak marginális volt, ami arra utal, hogy Franciaország gazdasági visszaesése egyelőre szerény mértékű – számolt be az S&P a francia hangulatról.

A legutóbbi, januári gyorsfelmérés eredményei szerint a magánszektorban már hatodik egymást követő hónapban csökkent az új vállalkozások száma. Mindazonáltal a foglalkoztatás növekedése háromhavi csúcsra erősödött, és az üzleti bizalom jelentősen javult. A költséginfláció is mérséklődött, bár a felszámított árak tavaly október óta a legnagyobb mértékben emelkedtek.

A gyorsjelentésben szereplő Franciaországi bmi összetett termelési index 2023 elején alig változott a decemberi 49,1-hez képest, és minimális 49,0-ra csökkent. Mindazonáltal a "gyorsfelmérés" főszáma a harmadik egymást követő hónapban jelezte a francia magánszektor gazdaságának csökkenő üzleti aktivitását.

A feldolgozóipari ágazat problémái januárban is fennmaradtak, a termelés visszaesése pedig meghosszabbította a 2022 közepén kezdődött zsugorodási sorozatot. Ennek ellenére a gyári termelés az ebben az időszakban tapasztalt leggyengébb ütemben csökkent.

Másrészt a szolgáltatási szektor üzleti aktivitása 2021 márciusa óta a legélesebb visszaesést regisztrálta, annak ellenére, hogy a csökkenés üteme csak enyhe volt. Összességében a bmi-adatok arra utalnak, hogy a francia magánszektor visszaesése 2023 elején is folytatódott, de mérsékelt maradt.

"Bár a legutóbbi franciaországi PMI-eredmények szerint a gazdasági visszaesés a harmadik hónapra is kiterjedt, a visszaesés ismét meglehetősen visszafogott volt, és minden bizonnyal nem olyan mértékű, mint amilyenre sokan számítottak a tél előtt. A legfrissebb adatokból számos más pozitívumot is ki lehetett szűrni, mint például a bemeneti árak inflációjának további mérséklődése és az üzleti bizalom erősödése. A francia munkaerőpiac is továbbra is bizonyítja rugalmasságát, a foglalkoztatás növekedése háromhavi csúcsra gyorsult.

A megnövekedett üzleti optimizmus és az erősebb munkaerő-felvétel azonban arra utal, hogy Franciaország-szerte számos vállalat készül arra, hogy a visszaesés rövid életű lesz

- áll az S&P értékelésében.

Az euróövezet már optimista

Az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe decemberben enyhe növekedést mutatott az enyhülő inflációnak és a jobb ellátási lánc feltételeinek köszönhetően - derült ki hétfőn az S&P Global friss adatközléséből. A bmi decemberben 47,8 ponton állt a novemberi 47,1 pontról.

A decemberi adattal a feldolgozóipari bmi a hatodik egymást követő hónapban maradt az 50-es szint alatt az euróövezetben.

"Az euróövezet valamennyi megfigyelt alkotóeleménél a döntő fontosságú 50,0-es érték alatt regisztrálták a feldolgozóipari PMI-t decemberben, ami széles körű gyengeséget jelez" - tette hozzá.

Eközben az euróövezet feldolgozóipari kibocsátása az elmúlt hónapban csökkent, és ezzel már a hetedik egymást követő hónapban regisztrált csökkenést.

