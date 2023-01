Annál is nagyobbat kaszálhatnak a magyar autópályákon, mint a kormány tervezi

A kormány első becslésre alultervezhette a 2023-as e-matrica bevételeket a költségvetésben, miközben a nagy csinnadrattával beharangozott 5 százalékos emelés csak azoknak jó, akik kizárólag éves vagy megyei matricát vesznek. Az autósok többsége vélhetően eddig próbált matekozni, hogy mi éri meg neki a legjobban, de a havi és 10 napos matrica 44 és 71 százalékos drágulásával beszűkültek ezek a lehetőségek.

A kormány a 2023-as költségvetés tervezetében nettó 92,8 milliárd forintot tervez beszedni az e-matrica-eladásokból, vagyis a személyautók, motorkerékpárok, kisbuszok és "nagy" buszok időarányos jogosultságainak eladásaiból. Ez 25 százalékkal magasabb, mint a 2022-es terv és - már tudjuk a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) tavalyi adataiból -, hogy a 2022-es nettó 76,2 milliárdos tényszámoknál is lényegesen magasabb.

A kormány azonban mintha alulbecsülte volna a lehetséges bevételt, ugyanis ha a 2022-es számokat korrigáljuk a korábban bejelentett drasztikus díjemelésekkel, akkor több mint 100 milliárd forintos nettó bevétele lenne az államkasszának és akkor még nem számoltunk azzal, hogy a forgalom vélhetően emelkedik majd a pályákon.

Lapunk megkérdezte a NÚSZ-t felügyelő Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy mi indokolja az alacsony tervszámot, ők azonban a díjakat beszedő céghez irányítottak. ha választ kapunk, a cikket frissítjük.

Csalóka lehet a kommunikáció

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a szaktárca számít-e valamilyen átrendeződésre az e-matrica-használatban, miután differenciáltan emelte az egyes típusok árát.

Emlékezetes, hogy pár évvel ezelőtt a kormány úgy döntött, hogy az e-matricák árát az előző évi augusztusi fogyasztói árindexhez köti, vagyis annyival drágulnak a jogosultságok, amennyi a nyár végi infláció. Ez 2022-ben 15,6 százalék volt, ami némi riadalmat keltett az autósok körében.

A kormány azonban felülírva korábbi döntését úgy látta jónak, ha differenciáltan emeli az egyes jogosultságok árát. A vezérelv az volt, hogy a jellemzően magyarok által vásárolt tételek ára kevésbé emelkedjen, a külföldiek körében népszerű matricáké pedig jobban.

A 2023-as e-matricák árai Éves Megyei Havi Heti típus ár változás ár változás ár változás ár változás D1M 49 190 Ft 5% 5 720 Ft 5% 4 450 Ft 63% 2 750 Ft 72% D1 49 190 Ft 5% 5 720 Ft 5% 8 900 Ft 71% 5 500 Ft 44% D2 69 830 Ft 49% 11 450 Ft 5% 12 600 Ft 21% 8 000 Ft 5% B2 228 850 Ft 5% 22 890 Ft 5% 25 150 Ft 5% 17 730 Ft 5% U 49 160 Ft 5% 5 720 Ft 5% 8 900 Ft 71% 5 500 Ft 44% Forrás: NÚSZ

A kormány azt is kommunikálta, hogy mindössze 5-5 százalékkal kell többet fizetni az éves és megyei matricákért, amely ebben a formában persze igaz, de hogy a valóságban mennyivel emelkednek az autósok költségei az már bonyolultabb.

A megyei matricákat ugyanis éppen azért vezették be - amellett, hogy fizetős lett az M0 és komoly felháborodást szült volna ha minden budapestinek éves matricát kell vennie -, hogy a magyarok tudjanak spórolni annak függvényében, hogy merre autóznak az országban. Balatonra például elég egy Pest és Fejér megyei matrica, ha pedig a déli parton autóznánk tovább akkor még egy Somogyit érdemes venni. Ezzel rögtön 32 ezer forintot lehet spórolni az éveshez viszonyítva és - 2022-ben legalábbis - még az is belefért, hogy ezt egy-egy alkalommal 10 napos vagy havi matricával egészítsük ki ezeket.

Utóbbiak azonban a D1-es kategóriában rendkívüli mértékben megdrágultak: a heti 44 százalékkal, a havi pedig 71-gyel. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy a magyarokat is érint a drágulás, de azt is, hogy a megyeiek megvásárlását követően nagyon könnyű összeszedni egy olyan számlát az év végre, hogy az autós úgy gondolja: eleve az éveset kellett volna megvennie. Ha pedig egy-két nem várt út is becsúszik, akkor túl is szaladhat ezen az összegen.

Vagyis a kormánynak mindössze abban van igaza, hogy jól járnak azok, akik éves matricát vesznek, hiszen nem 15,6 csak 5 százalékkal drágul a díj,

de rosszul járnak, akik csak évente 1-2 alkalommal használják a sztrádát, hiszen ők 44 százalékkal fizetnek többet és azoknak sem jelent ez könnyebbséget, akik eddig 1-3 megyei matricát vettek és azokat a nyári szezonban havikkal egészítették ki hiszen ők 54 százalékkal fizetnek többet majd.

Bár a NÚSZ még csak az előértékesítési adatokat közölte, de abból már látszik, hogy a magyarok 15 százalékkal több éves országos és megyei vignettát vettek, mint egy évvel korábban szintén az előértékesítési időszakban.

A 2023-as éves országos matricából majd 78 ezer darab kelt el a 2022. december 1-31. közötti időszakban, mintegy 8 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A megyei matricák esetében még ennél is nagyobb a növekedés, 2023-ra 109 ezer darabot vettek az úthasználók, majd 17 ezerrel többet, mint a 2022-es elővásárlási kampány során. Előbbiek esetében közel 12, utóbbiaknál mintegy 18 százalékos a növekedés.

Címlapkép: Getty Images