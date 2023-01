Nem győzte meg a kormány az Európai Bizottságot, még nem biztos az uniós források sorsa

Az Igazságügyi Minisztérium múlt héten csendben bemutatott törvénymódosítási javaslatai egyelőre fennakadtak az Európai Bizottság előzetes értékelésén - értesült a Portfolio. Az igazságügyi reformtervekben maradhattak még kiskapuk, de ezek orvoslásával még nem késett el az Orbán Viktor vezette kabinet. Bár a hivatalos beszámolókban visszafogottan nyilatkozott a keddi tárgyalásokról mind Varga Judit tárcavezető, mind Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, mind a ketten utaltak rá, hogy lesz még miről egyeztetni.

Múlt szerdán jelent meg a kormány honlapján az igazságügyi reformtervezet, amely elvileg a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás, valamint 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási alapból folyósítható támogatás feloldásához szükséges vállalásokat tartalmazza. Mint ismert, tavaly karácsony előtt aláírta az Európai Bizottság aláírta Magyarországgal a Partnerségi megállapodást, de az Európai Tanács végrehajtási határozatában addig nem indítja el a kifizetéseket, amíg a helyreállítási terv 27 szupermérföldköve közül a négy darab igazságügyi problémát nem orvosolja, erre pedig március végéig sor kell kerüljön az ütemezés szerint.

A Varga Judit vezette tárca által bemutatott salátatörvény-tervezet ennek megfelelően papíron több jogot biztosít az Országos Bírói Tanácsnak (OBT) az Országos Bírósági Hivatallal (OBH) és a Kúriával szemben, valamint módosítja a transzparencia szabályokat és a legfelsőbb bíróság elnökének kiválasztására, a bírák kinevezésére vonatkozó előírásokat. A kormány reformjavaslata emellett lehetőséged a bíráknak, hogy közvetlenül terjeszthessenek be előzetes döntéshozatali kérelmet az Európai Unió Bíróságához, ami egy fontos brüsszeli kritérium volt. Illetve azt is rendezni próbálja a tervezet, hogy a közhatalmat gyakorló szervek (például a hatóságok és a kormányzat) alkotmányjogi panasszal fordulhassanak az Alkotmánybírósághoz.

Azért, hogy a magyar kormány meggyőzze az Európai Bizottságot arról, hogy végrehajtotta a reformterveket, kedden három uniós vezetővel is megbeszéléseket folytatott Varga Judit igazságügyi miniszter: Didier Reynders jogérvényesülésért felelős, valamint Johannes Hahn uniós költségvetésért felelős uniós biztosokkal és Věra Jorouvá alelnökkel tárgyalt. Viszont néhány Facebook-bejegyzésen túl a hivatalos kommunikáció nem számolt be a beszélgetések eredményéről.

A magyar politikus mindössze a Karc FM-nek nyilatkozott, amelyben arról beszélt, hogy "a kormány híve a kölcsönös tiszteleten alapuló vitáknak". Annyit tett még hozzá, hogy Reynders és Hahn biztosok is pozitívan álltak a tárgyalásokhoz.

Optimista vagyok, mert az Európai Unió érdeke is, hogy ha van egy megállapodás, akkor mindkét fél segítse ennek teljesülését

- fogalmazott a magyar miniszter.

Arra a kérdésre, hogy milyen volt a reformtervezet fogadtatása, csak annyit közölt Varga Judit, hogy egyelőre nem mentek bele a részletekbe a biztosokkal, és ez a következő hetekben is inkább a kormánytisztviselők szintjén folytatódó egyeztetés lesz.

A párbeszédben hisznek, de Brüsszel árgus szemekkel figyel

A Portfolio brüsszeli forrásokból úgy értesült, hogy míg a másik két biztossal egy általánosabb egyeztetésen vett részt Varga Judit, addig Věra Jorouvá alelnökkel érintettek komolyabb témákat is. Bár ellenséges ez a találkozó sem volt, de itt már komolyabban beszéltek a jogállamisági eljárás egyes pontjairól. Érdeklődésünkre ezt az értékekért és átláthatóságért felelős biztos hivatala is megerősítette, ahonnan azt a hivatalos választ kaptuk, hogy a két politikus

őszinte és részletes megbeszélést folytattak a helyreállítási alappal kapcsolatos igazságügyi mérföldkövekről, valamint a költségvetési feltételrendszerrel kapcsolatos korrekciós intézkedésekről. Az alelnök tudomásul vette a miniszter elkötelezettségét, hogy minden szükséges lépést megtesz a mérföldkövek teljesítése és a korrekciós intézkedések kezelése érdekében.

Věra Jourová titkársága azt is közölte, hogy az alelnök szerint az Európai Bizottság végső célja a helyzet rendezése: "hogy az uniós költségvetés többé ne legyen veszélyben, és reméljük, hogy ezt a szükséges reformok révén a lehető leghamarabb elérjük."

Konkrétumot azonban a biztos hivatala sem kommunikált, így csak annyiról tájékoztatták a Portfoliót, hogy az alelnök fontosnak tartja, hogy "a jogi keretek módosításának a gyakorlati helyzet javítását kell céloznia." Ugyanígy Brüsszel is hangsúlyozta a Varga Judit által is említett megbeszélések és kétoldalú kommunikáció fontosságát "a még nyitott kérdések teljes körű kezelése érdekében."

Utóbbi félmondat kapcsán több, a magyar igazságügyi törvénymódosításának értékelésére rálátó brüsszeli forrás is azt mondta lapunknak, hogy

több nyitott kérdés is van, ahol az előzetes jogi vizsgálatok alapján pontosításokat, vagy további lépéseket tartanak szükségesnek a magyar kormány részéről.

A jogszabály értékelését az Európai Bizottságnál érdemben csak hétfőn kezdték meg, azonban bizonyos pontoknál joghézagok látszanak, amelyeket egyelőre a teljes magyar jogrendszer keretében próbálnak vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy más hazai jogszabályok akár rendezhetnek egy kérdést, vagy elképzelhető az is, hogy pont más törvények passzusai lazítanak a szabályokon, biztosítanak kiskapukat.

Tisztázandó kérdéseket már találtak

Brüsszel azt viszont a már eddigi egyeztetési folyamat alapján is hiányosnak tartja, hogy míg az Országos Bírói Tanács véleményezheti, hogy kik lesznek a Kúria vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökei, bizonyos esetekben megkerülhetők. Ugyan akár meg is fúrhatja a bírók önszervezett testülete a kinevezésüket, de valójában csak azt értékelhetik, hogy a köztársasági elnök felhívására jelentkezett személyek szakmai teljesítménye alkalmassá teszi-e őket a posztra, egyéb szempontokat nem vizsgálhatnak.

A Portfolio forrásai szerint a fellebbezési joggal kapcsolatosan két probléma is van: egyrészről az OBT értékelésével ugyan valakit a szakmai minősítésével kivehet a Kúria vagy az OBH elnök- és elnökhelyettes-jelöltjei közül, de ez a döntés megtámadható a Fővárosi Törvényszéken, az ott meghozott döntés ellen pedig nem lehet feljebbviteli fórumhoz fordulni (korábban hasonló problémákról a Népszava is írt).

Ugyanez az aggály akkor is felmerül, ha a bírók közvetlenül fordulnának az Európai Unió Bíróságához, mert az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése, illetve az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló indítvány elutasítása ellen sincs lehetőség a fellebbezésre.

Az uniós jogi szakértők egyelőre nem látják, hogy az OBT egyetértési joga így garanciákkal biztosított, vagy kijátszható a személyi kinevezéseknél.

Brüsszelben pedig azt egyelőre nem tudják megítélni, hogy bizonyos visszamenőlegességi szabályok és kritériumok hogyan érvényesülnek majd: korábban például probléma volt, hogy az Alkotmánybíróság tagjai kérhették a bírói kinevezésüket megfelelőségi feltételek teljesítése nélkül is. Viszont forrásaink szerint problémás lehet, hogy azok esetében nem szab meg korlátozást az új törvénytervezet, akik már kérték és megkapták bírói kinevezésüket az alkalmassági feltételek teljesítése nélkül.

Ami még vizsgálat tárgyát képezi, hogy miként rendezi az új jogszabály a magyar jogrendben azt a gyakorlatot, hogy a hatóságok és a kormányzat eddig közvetlenül fordulhattak az Alkotmánybírósághoz panaszukkal. Ezt a lehetőséget most technikailag kivezette a kormány, de az uniós jogi véleményezők szerint kérdéses, hogy

nem közhatalmi szervek ilyen esetekben kívülről beléphetnek-e vagy sem a helyükre és helyettük tehetnek alkotmányjogi panaszt?

Ugyanígy az is egy fontos jogtechnikai kérdés, hogy az Alkotmánybíróság és a Kúria már kinevezett tagjai, valamint a bírói kinevezési lehetőséget kihasználó személyek ügyét lehet, vagy kell-e orvosolnia a magyar kormánynak. Papíron a visszamenőlegességnél az érintettekre vonatkozóan a kedvezőbb (megengedőbb) szabályozást kellene alkalmazni, kivéve ha az jogállamisági szempontból visszás helyzetet tart fenn, mert akkor vissza kellene adniuk a pozíciójukat, megbízatásukat.

Veszve semmi nincs, még van idő a változtatásra

A most bemutatott jogszabálytervezetről úgy tudjuk, hogy a kormány sem gondolja azt, hogy végleges: egyrészről társadalmi egyeztetésen van a törvény február 3-ig, tehát a magyar jogban egymással ütköző szabályozásokat itthonról is jelezhetik még a kormánynak (ha vannak ilyenek). Valamint Brüsszelben arra is számítanak, hogy ezeket a felmerülő kérdéseket az Orbán Viktor vezette kabinet valóban igyekszik módosítani.

Az egyeztetésekre egészen a törvény elfogadásáig van lehetőség az Európai Bizottság tisztviselői és az Igazságügyi Minisztérium között. Továbbá márciusig még egy elfogadott jogszabályt is módosíthat a kormány, ha egyértelmű kifogást jeleznek Brüsszelből.

Forrásaink szerint szigorú ellenőrzés alá vetik az igazságügyi reformokat, de egyelőre a végleges állásfoglalás még egyetlen tétel kapcsán sem született meg.

Arra a kérdésre, hogy mikor érkezhetnek meg a 2021-2027-es költségvetés kohéziós forrásai, ha az Orbán-kormány még kész javítani a tételeken, és azok átmennek a brüsszeli szűrőn is, nem adtak egyértelmű választ. Erős ugyanis az az álláspont a szakértők körében, hogy az eljárások gyakorlati megfelelőségét nehéz pusztán a paragrafusokból kiolvasni. Mindezzel együtt, ha a magyar fél orvosolja a jogállamisági kifogásokat, valamint tisztázza az Európai Tanács felfüggesztő határozatában szereplő másik pontot, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi problémáit, akkor márciusban valóban technikai megbeszélések folyhatnak az uniós támogatások folyósításáról.

Maga Varga Judit a már említett Karc FM-es interjúban azt mondta, hogy nyitottak az esetleges módosításokra, és egy olyan menetrendet vállaltak, hogy akkor is megszavazza a parlament március elejéig a változtatásokat, ha jelentős módosításokat vár még el Brüsszel.

Címlapkép: Varga Judit Facebook-oldala.