Nőtt a munkanélküliség Magyarországon, megindultak külföldre az emberek

Csökkent a foglalkoztatás és nőtt a munkanélküliség Magyarországon tavaly decemberben a KSH friss adatai alapján. Miután számos vállalat működését nehezíti meg az energiaválság, és a magyar gazdaság minden bizonnyal belecsúszott a recesszióba, a cégek már nem tudják tartani a korábbi létszámot, ám a leépítések egyelőre visszafogottnak mondhatók.

Tavaly október és december között 4 millió 702 ezer foglalkoztatottat számlált a KSH, ami 10 ezer fővel alacsonyabb az előző hónapokban látott foglalkoztatási szinthez képest. Ha a háromhavi átlagadatból számoljuk ki a decemberi foglalkoztatási szintet, akkor 4 millió 674 ezer főt kapunk, ami 30-40 ezer fős csökkenés az előző hónapokhoz képest. Ilyen alacsony számot utoljára a tavalyi év elején láthattunk. A KSH azonban modellbecsléssel pontosítja a foglalkoztatási számokat, amely szerint decemberben 4 millió 704 ezren dolgoztak. Ezen mutató szerint az elmúlt hónapokban semmilyen változás nem volt a foglalkoztatás szintjében.

A szűrt foglalkoztatási adatok alapján is látható a csökkenés, vagyis a foglalkoztatásnak a visszaesése alapvetően az elsődleges munkaerőpiacon (közmunkásoktól és külföldön dolgozóktól megtisztítva) következett be. A részletes adatokból kiderül, hogy a(z átmenetileg) külföldön dolgozó magyarok létszáma újra elérte a 100 ezer főt, vagyis a Covid-válság előtti időszakot közelíti. A Covid okozta kényszerű határkorlátozások feloldása után újra egyre többen választják a külföldi munkavállalást, amely a határmentén már nemcsak Ausztriát, hanem Romániát is jelenti. Habár az elmúlt években érdemben nőttek a bérek Magyarországon is, ez kiemelkedően magas inflációval párosult itthon, ami miatt továbbra is vonzó marad a külföldi munkavállalás.

A foglalkoztatás kismértékű visszaesésével párhuzamosan a munkanélküliségi ráta emelkedett, mind a 3 havi átlagadatok, mind a KSH decemberre vonatkozó becslése alapján. Tavaly év végén már 3,9%-os volt a munkanélküliség, ami a tavaszi 3,2%-os mélyponthoz, illetve az elmúlt hónapok 3,6-3,8%-os méréseihez képest is emelkedést jelent.

Mindez azt jelzi, hogy egyre több vállalatot érint kedvezőtlenül az energiaválság és a küszöbön lévő gazdasági recesszió. A következő hónapokban könnyedén tovább emelkedhet a munkanélküliségi ráta, miután a magyar gazdaság kilábalására még várni kell.

Címlapkép: Getty Images