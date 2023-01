Reagált Orbán Viktor sajtófőnöke a magyar EU-tagságra: ez nem kívánságműsor

Egy amerikai újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésről szóló beszámolóban idéztek egy mondatot, mely azt állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem kellene Magyarországnak az EU-ban maradni. Havasi Bertalan államtitkár, a miniszterelnök szóvivője tisztázta, hogy a miniszterelnök EU-tagsággal kapcsolatos álláspontja nem változott, nincs szó kilépésről.

Ahogy arról beszámoltunk, az American Conservative újságírója, Rod Dreher egy hosszú cikkben írt egy két órás beszélgetésről, melyet a Mathias Corvinus Collegium The Future of Publishing című konferenciájára érkező külföldi újságírók folytattak a Karmelita kolostorban Orbán Viktorral. A miniszterelnököt kérdezték az orosz-ukrán háborúról, valamint az Európai Uniós és a Nyugat helyzetéről is.

Mint arról írtunk, az amerikai neves lapban megjelent beszámoló eredeti verziójában még úgy szerepelt a magyar uniós tagságról szóló rész, hogy arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha Magyarország az EU-ban maradna a magyar kormányfő azt válaszolta:

Egyértelműen nem! Hozzátéve, hogy Magyarországnak nincs más választása, mert exportjának 85 százaléka az EU-n belülre megy.

Később viszont a szöveget módosította a szerző, miszerint úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy "Orbán Viktor elmondta, hogy személy szerint fájdalmas számára, hogy Magyarország az EU-ban van, és ki van szolgáltatva annak zsarnokságának, de nem kérdés, hogy Magyarország az EU-ban marad, mert a gazdasági jólét függ tőle. Mégis, nehéz elviselni, hogy az EU vezetése rángatja."

Maga Rod Dreher később a Twitteren jelezte, hogy átírta a szöveget, mert Orbán Viktor nem mondott olyat, hogy kiléptetné az EU-ból Magyarországot.

A Portfolio tisztázandó a miniszterelnök álláspontját, megkereste Havasi Bertalant, a kormányfő szóvivőjét, aki az alábbi választ küldte:

Az uniós tagság ügyében tartalmilag semmilyen újdonság nem hangzott el a tegnapi beszélgetés során. A miniszterelnök már korábban is többször világossá tette: az EU-tagság nem kívánságműsor, hanem Magyarország nemzeti érdeke.



Erről beszélt például a parlamenti programadó beszédében és tegnap az MCC-konferencia vendégei előtt is.

Vagyis az államtitkár megerősítette, hogy nem hangzott el a huxitra vonatkozó állítás.

