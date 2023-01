Már látjuk az alját a magyar gazdasági gödörnek?

Januárban minimálisan mértékben, de harmadik hónapja emelkedett a GKI konjunktúraindexe. A gazdaságkutató által végzett felmérés szerint a fogyasztói bizalmi index javulása e negyedév minimális, az üzleti bizalmi index emelkedése ennél kissé érzékelhetőbb.

A cégek és az emberek is a decemberinél sokkal optimistábban látták a magyar nemzetgazdaság perspektíváját. Inflációs várakozásuk csökkent, a foglalkoztatási helyzet megítélése viszont rosszabb lett.

Januárban az üzleti szférán belül az ipar kivételével minden ágazat kisebb-nagyobb mértékben optimistább lett.

Az iparban a rendelésállomány és a készletszint megítélése romlott, az elmúlt időszaki termelésről és a termelési kilátásokról alkotott vélemény javult. Kedvezőbbnek látták a cégek exportrendeléseiket is.

Az építőipari bizalmi index januárban 4 ponttal emelkedett, s ezzel négyhavi csúcsára került. A magas- és mélyépítők kilátásai egyaránt javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség nem változott, a rendelésállományok értékelése érezhetően javult.

A GKI 2023 januárjától az EU módszertanának megfelelően egy új programmal végzi a szezonális kiigazítást, ami 20196-ig visszamenőleg kis mértékben módosította a historikus adatokat.

Januárban a kereskedelmi bizalmi index is négyhavi csúcsára jutott. Leginkább az eladási pozíció megítélése lett kedvezőbb, de a rendelések várható alakulását, s kissé a készletszínvonalat is jobbnak látták a válaszolók.

A szolgáltatói bizalmi index januárban lényegében stagnált. Az általános üzletmenet megítélése nem változott, a forgalmi várakozások erősödtek, az előző havi fogalom és létszám megítélése romlott.

Januárban a foglalkoztatási hajlandóság összességében – ezen belül az iparban és a szolgáltató szektorban – csökkent, a kereskedelemben és az építőiparban kissé erősödött. Így továbbra is valamivel több a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég. A termelés bővítését akadályozó tényezők közül az iparban ismét a munkaerőhiány van az első helyen, ez az építőiparban csak a második, a szolgáltató szektorban pedig a harmadik legfontosabb ok. A lakosság munkanélküliségtől való félelme némileg erősödött. Az üzleti szféra áremelési törekvése januárban jelentősen lefékeződött, már csak a kereskedelemben készül a cégek nagyobb fele áremelésre. Kissé enyhült a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése januárban sokkal optimistább lett az előző hónapokban tapasztaltnál; különösen a cégek, de a lakosság körében is.

A GKI fogyasztói bizalmi index a május-októberi jelentős romlást követően az elmúlt negyedévben alig változott, januárban lényegében stagnált. A lakosság a saját várható pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest enyhén rosszabbnak érezte, jövőbeli megtakarítási képességének megítélése viszont nem változott. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét romlónak, míg a következő egy évre vonatkozót javulónak érzékelték.

Címlapkép: Getty Images