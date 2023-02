A tavalyi év megmutatta Magyarország sérülékenységét, óvatosnak kell lennie az MNB-nek

A jelenlegi helyzetben óvatosnak kell lennie az MNB-nek, de ha kitart a kedvező hangulat, akkor március végén elkezdheti csökkenteni az irányadó kamatot – hangzott el az Amundi Alapkezelő csütörtöki sajtóbeszélgetésén. A cég szakemberei szerint lehet még tér a forint erősödésére, de ehhez további impulzusokra lenne szükség.

Már nem olyan biztos a recesszió Európában

Az idei év egyik fontos tényezője, hogy az energiaárak esése miatt az európai recesszió esélye elkezdett kiárazódni, ma már egyre többen várnak GDP-növekedést 2023-ra – mondta Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója a cég sajtóbeszélgetésén. A másik lényeges változás az utóbbi hónapokban a kínai zéró COVID politika hirtelen eltörlése volt, ami a gazdasági növekedésre és az ellátási láncokra is kedvezően hathat.

Mindenki azt várta Európában, hogy az ipar padlót fog majd a megemelkedett energiaáraktól, ez azonban nem történt meg,

úgy tűnik, hogy az európai ipar ellenállóbb annál, mint korábban gondoltuk – emelték ki az alapkezelő szakemberei.

A kelet-közép-európai régióban az Amundi szerint egyedül Csehországban és Magyarországon lehet enyhe recesszió. Ugyanakkor a vártnál kedvezőbb európai és kínai várakozások ezt is felfelé módosíthatják, így akár az éves növekedés is elképzelhető. Az inflációban is Magyarország lóg ki a sorból, a többi régiós országnál lassabb lehet a csökkenés nálunk, illetve további felfelé mutató kockázatok vannak az árstopok eltörlése miatt.

Még óvatosnak kell maradnia az MNB-nek

A fentiek pedig azt jelenthetik, hogy a monetáris politika tovább lehet szigorú, az MNB legutóbbi ülése óta a piac is egyre inkább hisz ebben

- emelte ki Kiss Péter.

Az MNB-nek nagyon óvatosnak kell lennie, tavaly elég erősen megmutatkozott Magyarország sérülékenysége, ez tükröződik a régiós és a magyar kamatok különbségében is – vázolta fel Aradi Ernő, az Amundi kötvény portfoliómenedzsere. Szerinte a jegybanknak megéri kicsit tovább fenntartani a jelenlegi kamatszintet, mint adott esetben elsietni egy vágást.

Ha kitart a jelenlegi pozitív tendencia, akkor az első negyedév végén jelezheti az MNB, hogyan tervezi majd csökkenteni az egynapos kamatot. Februárban talán már tehetnek erre utalást, de a konkrét lépés inkább márciusra várható. Azt követően pedig valamikor a második negyedév végén érhet össze az alapkamat és az egynapos betéti ráta – hangsúlyozta Aradi.

Az Amundi kötvény portfóliómenedzsere szerint a legerősebb tényező most az euró-forint árfolyam lett a jegybank szempontjából. A forint tartósan erősen maradása lehet az, ami jelezheti az irányadó kamat közelgő csökkentését, emellett fontos lenne látni az inflációs fordulatot is. Ezek is abba az irányba mutatnak, hogy márciusban jöhet az első lépés a jegybanktól. Az év végére 11,5%-ra csökkenhet az alapkamat és az egynapos ráta, ha egyáltalán lesz még olyan.

A befektetési igazgató szerint a jelenlegi pozitív piaci és gazdasági környezet hátszelet jelenthet a forintnak, de elég nagy a szórás az előrejelzésekben, 370 és 420 között szinte bármit elképzelhetőnek tartanak ma az elemzők.

A fejlett jegybankok monetáris politikája kapcsán Aradi Ernő kiemelte, hogy várakozásaik szerint a Fed követi majd az eddig felvázolt kamatpolitikát, és nem fog az idén csökkenteni az irányadó rátán. A monetáris politika alakulása pedig ismét vonzóvá teheti a kötvényeket, mivel tavaly már olyan szintre emelkedtek az amerikai hozamok, hogy az hosszútávon pozitív reálhozammal kecsegtet. A piac le is reagálta ezt, az év elején a fejlett és a fejlődő piaci kötvényalapokba is komoly tőkebeáramlás történt.

Az Amundi szakembere szerint várhatóan 2023-ban is kitart majd a dollár tavaly kezdődött gyengélkedése, ez pedig vonzóvá teheti a feltörekvő országok saját devizás kötvényeit, hiszen az árfolyamhatás pozitív lehet.

A részvénypiacon idén azok a szektorok lehetnek az év nyertesei, melyek 2022-ben a nagy vesztesek voltak, így például az amerikai technológiai szektornak jó éve lehet – véli Kocsi János, az Amundi portfóliómenedzsere.

