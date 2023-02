Ma végre megtudjuk, hogy mekkora infláció sújtja valójában Európát

Ma teszi közzé a német statisztikai hivatal a januári infláció számait, amelyet múlt héten kellett volna. A németek technikai okok miatt nem közölték időben a számot, az eurózónára vonatkozó előzetes becslés így kifejezetten bizonytalan. A német adat közlésével azonban teljes lesz a kép, és kiderül, hogy tényleg jelentősen csökkent-e az áremelkedés mértéke a kontinensen. A héten még fontos makrogazdasági adatok érkeznek az EU-ból és az USA-ból is, de a magyar inflációt is ismertetik.

Hétfőn a biztosítók mérlegét közli az MNB, és érkezek kiskereskedelmi adatok is Magyarországon. Külföldön a német gyáripari megrendelésekre és az eurózóna kiskereskedelmi adataira érdemes figyelni, és ma délután érkezik a bevezetőben már említett német inflációs adat is.

2023. február 6 - február 12. makronaptár Magyar makrogazdaság február 6. hétfő 8:30 MNB Biztosítók mérlege Q4 február 6. hétfő 8:30 KSH Kiskereskedelem dec. február 7. kedd 8:30 KSH Ipar (első becslés) dec. február 7. kedd 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák dec. február 7. kedd 8:30 MNB Devizatartalék jan. február 7. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 8. szerda 8:30 KSH Külkereskedelem (első becslés) dec. február 8. szerda 11:00 PM Előzetes ÁHT jan. február 10. péntek 8:30 KSH Infláció jan. Nemzetközi makrogazdaság február 6. hétfő 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. február 6. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem jan. február 6. hétfő 14:00 Németo. Infláció jan. február 7. kedd 8:00 Németo. Ipari termelés dec. február 7. kedd 14:30 USA Külkereskedelem dec. február 9. csütörtök EU EU-csúcs február 9. csütörtök 11:00 EU Bizottsági előrejelzés február 9. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek február 10. péntek 2:30 Kína Infláció jan. február 10. péntek 8:00 UK GDP Q4 február 10. péntek 16:00 USA Michigan-index feb. február 10. péntek 16:00 USA Inflációs várakozások (5 éves) feb. február 10. péntek 20:00 USA Államháztartás jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden a KSH a decemberi ipari teljesítmény első becslését ismerteti, az MNB értékpapír-statisztikákat és a devizatartalék januári alakulását közli. Külföldről a német ipari statisztikákra és az amerikai kereskedelmi adatokra érdemes figyelni.

Szerdán a magyar külkereskedelem decemberi alakulásának első becslését ismerjük meg a KSH jóvoltából, és érkezik az idei első hónap költségvetési egyenlege is, a Pénzügyminisztérium 11-kor ismerteti a gyorstájékoztatót. Külföldön nem történik semmi.

Csütörtökön idehaza lesz unalmas az élet (legalábbis ami a makroadatok ismertetését illeti), de elkezdődik az EU-csúcs, ahonnan ezúttal is érkezhetnek nagy mondások. A Bizottság ismerteti a makrogazdasági előrejelzését, és a Fed szigorítási ciklusának csúcsához közeledve ismét érdemes figyelni a heti segélykérelmeket az USA-ban.

Pénteken érkezik a januári magyar inflációs adat, és még több fontos közlés is péntekre esik: a kínai inflációt, a negyedik negyedéves brit GDP-t is ekkor ismerjük meg, de érdemes lesz figyelni a Michigani Egyetem hangulatindexét (immár februárról), és az amerikai inflációs várakozásokat, amelyeket a Fed is szorosan követ.

Címlapkép: Getty Images