Csütörtökön délelőtt jönnek a fontos kormányzati bejelentések

Csütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztat a legfrissebb döntésekről – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ meghívójából.

Az eseményre a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul azután, hogy háromnapos kihelyezett kormányülést tartott hétfőtől Orbán Viktor Sopronban, és a hírek szerint például sok energetikai projektről, illetve az uniós helyreállítási hitelből való finanszírozásukról is döntés születhetett.

Emellett az EU-val folytatott vitákban a magyar kormányzati vállalásokról is kiderülhetnek új információk (pl. a közérdekű vagyonkezelő alapítványokbeli vezető politikusok posztjairól), a csütörtök-pénteki EU-csúcson képviselt magyar álláspontról is (pl. az amerikai beruházástámogatási programra adott uniós válaszról, benne a magyar támogatási program elemeiről), a formálódó tizedik uniós szankciós csomagról, illetve a február 5-től hatályba lépett olajügyi szankciós csomag eddigi tapasztalatairól is.

Az eseményről élő hírfolyamunkban tudósítunk majd.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd