Elfogy az ereje a magyar inflációnak, de egy rekordot még megdönthet

Januárban elérhette a 25%-ot a magyar infláció, azonban már nagyon közel lehet a tetőzés – vélekednek a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az év végére pedig jókora esés jöhet, a szakemberek szerint nem is kérdés, hogy 10 százalék alatt zárja-e 2023-at az áremelkedés.

Még egy kicsit felfelé

A decemberi 24,5%-ról várhatóan kicsivel 25% fölé emelkedett az infláció januárban a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint. Ennek oka egyrészt az üzemanyag-árstop eltörlésének áthúzódó hatása, hiszen december 7-én szűnt meg a hatósági ár, így az csak részben jelenhetett meg az év utolsó hónapjában (a KSH minden hónap első húsz napjában írja össze az árakat). A másik tényező pedig az év eleji szokásos átárazás, melynek mértéke kérdéses, és igazából ez döntheti el, mekkora volt a januári áremelkedés.

Az elemzők szerint várható 25%-os inflációra szintén 1996-ban volt utoljára példa, vagyis új

közel három évtizedes rekordot várnak a szakértők.

Az év eleji előrejelzések bizonytalansága általában nagyobb a szokásosnál az időszakra jellemző átárazások miatt – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint az elmúlt hónapok lényegében végig a gazdasági szereplők erős felfelé árazási hajlandóságáról tanúskodtak, most inkább az a nagy kérdés, hogy a kedvezőbbé váló globális inflációs folyamatok, a gyengülő belső kereslet és az erősebb forintárfolyam elhozta-e januárra ennek a hatásnak az enyhülését.

Az Erste elemzője szerint az élelmiszerek áremelkedése folytatódhat, de talán a növekedés mértéke csökkenhet, míg a szolgáltatások esetében a bérnövekedés hajthatja felfelé kicsit az árakat.

Virovácz Péter azt emelte ki, hogy a decemberi 24,5%-os inflációt akár kellemes meglepetésnek is nevezhetnénk, hiszen alacsonyabb lett a vártnál. Számára ugyanakkor az nem volt eléggé meggyőző. Az ING Bank elemzője úgy gondolja, hogy januárban – köszönhetően az év eleji átárazásoknak – ismételten ugorhat egy jelentősebbet az infláció.

Ágazati hírek alapján úgy tűnik, hogy januárban a kereskedők egy utolsó nagyobb áremelést hajtottak végre, leginkább az élelmiszerek körében. Ennek hatására az élelmiszerek inflációja tovább erősödhetett januárban, immáron bőven 45 százalékos év/év mutató fölé kerülve – véli Virovácz. Emellett a szokásos januári átárazás a szolgáltatások sajátja is és bizony az újabb érdemi minimálbéremelés hatására (14-16 százalék) vélhetően újabb áremeléseket hajtottak végre a szolgáltatók. Emellett várhatóan vannak olyan termékkörök, melyek már lefelé húzzák az inflációt, a kettő egyenlege bizonytalan. Az viszont szinte borítékolható Virovácz Péter szerint, hogy januárra a maginflációs mutató már elmarad majd a fő inflációs mutatótól, tekintettel arra, hogy több olyan elem is érdemben hozzájárul majd az infláció gyorsulásához (üzemanyag, dohánytermékek), amelyeket a maginflációs kosár nem tartalmaz.

Itt az árrobbanás vége?

A januári emelkedés már az utolsók között lehetett a szakértők szerint, csak abban oszlanak meg a vélemények, hogy már ez volt a legmagasabb inflációs ráta a jelenlegi emelkedő ciklusban vagy még februárban jön egy kis növekedés. Ezzel kapcsolatban nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a vélemények.

Külső sokkok nélkül a következő hónapokban elindulhat az infláció ütemének lassú, majd az év második felében egyre gyorsabb csökkenése – emelte ki Isépy Tamás, a Századvég elemzője. Hozzátette, hogy már a decemberi kiskereskedelmi adatok alapján is jól látható, hogy

a háztartások az elszálló árak miatt egyre inkább racionalizálják a fogyasztásukat, amely keresleti oldalról támogatja az árnövekedési ütem lassulását.

Emellett a Századvég szakembere szerint a szigorú monetáris fellépés, a konszolidálódó világpiaci energiahordozó és nyersanyag árak, illetve a forint tartós erősödése szintén támogatják az infláció lassulását.

Ahogyan lassan a rendkívül drágán betárazott készletek fogynak és helyét az alacsonyabb költségek mellett előállított és/vagy alacsonyabb forint árfolyamon importált termékekkel töltik fel, úgy lehet számítani egyre több termék esetében az árak stabilizálódására, akár esetleges csökkenésére – mutatott rá az infláció csökkenésének várható dinamikájára Virovácz Péter.

Egyre több jele van az inflációs fordulatnak, ami a következő hónapokban már érvényesülhet. Néhány termék esetében már elkezdődtek a túlárazás miatti árkorrekciók is, ami a következő hónapokban is folytatódhat. A bázishatások mellett a következő hónapokban erősítheti a dezinflációt a forint erősödése, a nyersanyag-, termény- és energiaárak visszaesése is – véli Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető makroelemzője.

Amennyiben tartósan alacsonyak maradnak az energiaárak, sor kerülhet a háztartási piaci árak mérséklésére is, ami akár még jobban lehúzhatja az inflációt az év vége felé.

- vetítette előre Suppan.

Meddig lesznek velünk az árstopok?

Az üzemanyagok hatósági árának decemberi kivezetése után már csak az a kérdés, meddig maradnak velünk a szabályozott élelmiszerárak. Ez pedig az infláció szempontjából sem mellékes. Jelenleg április végéig vannak érvényben ezek, de egyre többször hallani áruhiányról, korlátozásokról, éppen ezért kérdés, meddig érdemes fenntartani a mesterségesen leszorított árakat.

Isépy Tamás szerint, ha az ellátásbiztonság nem lesz veszélyben, akkor akár az év végéig is kihúzhatják az árstopok, akkor már az infláció csökkenése teret nyithat a kivezetésre. Kérdés, hogy az utóbbi hetekben szaporodó jelzések az áruhiányról mennyire tekinthetők még biztonságos ellátásnak.

Elérhető év végére a 10 százalék alatti infláció? Miazhogy!

Korábban az volt a kérdés, hogy az év végére elérhető-e a 10 százalék alatti infláció, a miniszterelnök ugyanis egyfajta feladatként jelölte meg a pénzügyminiszternek és a jegybank elnökének, hogy

egyszámjegyű legyen az áremelkedés 2023 végére. Most egyre inkább úgy tűnik, hogy

már nem az a kérdés, hogy 10 százalék alatt lesz-e az év végi áremelkedés, hanem az, mennyivel.

Az elemzők kivétel nélkül egyszámjegyű inflációt várnak decemberre, van olyan szakértő, aki szerint az 5%-os ráta sem teljesen irreális.

A monetáris politika számára az infláció elleni küzdelem továbbra is türelemjáték lesz. Ahhoz, hogy tényleg biztosan lássuk, hogy csökken az infláció, még hónapokat kell várni. A kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, amit jól mutat a forint nagyon gyors és jelentősnek mondható gyengülése február első napjaiban – emelte ki Virovácz Péter. Vagyis az ING elemzője szerint jelenleg még túl korai lesz azon morfondírozni, hogy vajon az esetleges januári inflációs csúcs hozhat-e változást a monetáris politikában. Véleménye szerint még nem és leghamarabb majd talán március vége felé vetődhet fel ez egyáltalán érdemi kérdésként.

Címlapkép: Getty Images