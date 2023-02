Milyen kockázatok fenyegetik most Magyarországot? Itt az IMF listája!

Portfolio 2023. február 08. 06:10

Novemberben vizsgálódott Magyarországon a Nemzetközi Valutaalap (IMF) stábja a szokásos éves egyeztetés jegyében. Erről tavaly már kiadtak egy rövid közleményt, majd a napokban a hosszabb elemzést is publikálták, amiben sok érdekesség, többek között a magyar gazdaságra leginkább fenyegető kockázatok listája is megtalálható. Az IMF megítélése szerint továbbra is az orosz-ukrán háború, illetve annak lehetséges következményei jelentik a legnagyobb kockázatot a magyar gazdaság számára, belülről pedig az uniós források elmaradása és az infláció magasan ragadása miatt kerülhetünk bajba.