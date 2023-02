Világszinten is pesszimistábban látják helyzetüket a magyar cégek

Az energiaválság, valamint az alapanyagárak emelkedése miatt világszerte nehéz helyzetbe kerültek a cégek, azonban a PwC Magyarország Vezérigazgató Felmérése szerint a hazai cégek különösen törékenynek ítélik meg helyzetüket. A leginkább a makrogazdasági volatilitás, az árak emelkedése aggasztja a vállalati döntéshozókat. Jó hír, hogy egyáltalán nem terveznek bércsökkentést és létszámleépítést a társaságok - derült ki a PwC Magyarországi Vezérigazgatói Felméréséből.

Mind Magyarországon, mind világszinten a globális növekedés lassulására számítanak. A hazai cégvezetők 76, míg világszinten 73 százalék számít erre, de itthon 16 százalék azok aránya, akik úgy kalkulálnak, hogy változatlan marad a gazdasági aktivitás. Az itthoni kilátásokkal kapcsolatban még pesszimistábbak a döntéshozók: 85 százalékuk számít arra, hogy Magyarországon lassul a növekedés.

Ebben a témában világszinten jelentős eltérések vannak a lokális várakozások között: Kínában például csak 18 százalék számolnak lassulással, míg Európában negatívabbak a saját gazdaságokkal szembeni várakozások. Franciaországban 70, Olaszországban 62, Németországban 94 százalék számít belföldi teljesítménycsökkenésre. Az általános trend, hogy optimistábbak a világszintű növekedési várakozások, mint a saját országra vonatkozók - derült ki a PwC globális kutatásából.

Európa pesszimizmusa a jelenlegi körülményeknek köszönhető: az energiaválság itt a legsúlyosabb, ahogy egyéb inflációs tényezők is itt érvényesülnek erősebben.

A saját vállalatokkal kapcsolatos várakozások is visszaestek: mindössze 60 százalék mondta azt, hogy 2023 sikeres éve lesz. Utoljára 2013-ban voltak ennyire negatívak a várakozások, például 22-re 75 százalék számolt azzal, hogy jó eredményeket érhet el.

A jó hír az, hogy még így is a magyar cégek többsége bír pozitív jövőképpel az idei évre

- mondta el Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója az adatok ismertetésekor.

Ehhez számos akciót hajtanak végre, a legtöbben a működési költségek csökkentésére készülnek: 61 százalék tervez ilyen lépést, de ez nem párosul létszámcsökkentéssel, mivel 78 százalék válaszolta azt, hogy nem készül erre. Érdekes, hogy létszámstopot 55 százalék nem vezetne be, míg a javadalmazások csökkentéséről a válaszadók 97 százalék állította, hogy az ő társaságánál nincs napirenden ilyen lépés.

Inflációs folyamatok szempontjából érdekes eredmény, hogy a megkérdezettek 57 százalék válaszolta azt, hogy inkább a termékek és szolgáltatások árát emelik (csak 17 százalék nem tervez ilyesmit), míg a kínálatbővítés 43 százaléknál van napirenden. Emellett 49 százalék a költségemelkedések problémáját alternatív beszállítók felkutatásával kezeli már most, míg 19 százalék tervezi, hogy az idén ezt megteszi.

A vezetők arra is számítanak, hogy nem ugrik meg felmondások száma, 45 százalék szerint változatlan marad a jelenlegi állapot, míg csak 20 százalék véli úgy, hogy többen lesznek, akik otthagyják a vállalatukat.

A cégek irányítóinak 69 százaléka mondta azt itthon, hogy az energiaválság jelenti számukra a legnagyobb kitettséget, 61 százalék az inflációt érzi veszélyforrásnak, a makrogazdasági volatilitást 54 látja kockázati tényezőnek, de a geopolitikai konfliktusok esetében is 53 százalék van így. Érdekesség, hogy az infláció nemzetközi szinten a vállalatvezetők alig 31 százalékánál jött elő problémaként - tette hozzá Lőcsei Tamás.

Tavaly egészen más kockázatokat láttak: az egészségügyi válságot 77, a makrogazdasági volatilitást 67 százalék, míg a kiberkockázatokat 55 százalék látta problémának.

Nagyon eltérnek a várakozások

Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik időtállónak a vállalkozásukat, a magyar cégvezetők 55 százaléka mondta azt, hogy fejlesztések nélkül is több mint 10 évig versenyképesek lehetnek. De látszik, hogy a magyar cégvezetők is gondolkodnak a fejlesztésekben, mert 43 százalékuk arra számít, hogy változtatások nélkül kevesebb mint 10 évig sikeresek maradhatnak. A nemzetközi átlag 39 százalék, de Ázsiában 80 százalék érzi, hogy sürgősen cselekednie kell, míg az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában sokkal kevésbé érzik égetőnek a transzformációt.

Szemben a globális vezetőkkel, a hazai cégvezetők 62 százaléka válaszolta azt, hogy a technológiai újítások kihívást jelentenek a számukra, a szabályozás változásáról 52 százalékuk mondta ezt.

A PwC Magyarország felmérése kiegészült egy új elemmel is, melyben azt vizsgálták, hogy ha szabadon dönthetnének az idejük felhasználásáról a vállalatvezetők, hogyan állítanák össze a naptárjukat. Ez alapján az aktuális működési kérdésekkel csak 21 százaléknyi időt töltenének el, míg jelenleg ez 27 százalék. Viszont 25 százalékra ugrott a jövőbeli igényeknek való megfelelésekkel kapcsolatos tevékenységekre szánt idő, és 15 százalékra emelkedett az a mennyiség, amit az ügyfelekkel való egyeztetésre fordítanának.

Koncz Barbara, a PwC Magyarország adóosztályának cégtársa ismertette, hogy a legtöbb megkérdezett vállalatvezető azt mondta, hogy az élet alakítja a napirendjét, és nem a saját döntése.

A kutatásról



Az adatfelvételkor 267 cégvezetővel interjúztak személyesen, ebből kevesebb mint 50 volt családi vállalkozás, így főként nagyvállalati vezetőket kérdeztek meg, a válaszadók 60 százaléka 10 milliárd forint feletti árbevétellel bír. A kutatást tizenkettedik alkalommal készítették el 2022 októbere és decembere között. Főként arra voltak kíváncsiak, hogy a hazai vállalati döntéshozók milyen kockázatokat látnak a jövőben, hogyan birkóznak meg a jelenlegi kihívásokkal, valamint mit tesznek azért, hogy jövőállóak legyenek. Világszinten 4100 társaságot kérdeztek meg.

A hazai vezetők jelentős többsége 64 százalékban tenné versenyképesebbé a vállalatát a munkaerő képzésével. Viszont már jelenleg is 35 százalékban azzal foglalkoznak, hogy új energetikai megoldásokkal fejlesszék cégüket, de ennél is több időt és energiát fordítanának erre.

Meglepő, hogy a munkaerőről úgy tartják, hogy 87 százalékban a viselkedésük összhangban van a vállalat által képviselt értékkel, és 75 százalék állítja, hogy ösztönzik arra, hogy a dolgozókm kinyilvánítság a véleményüket. A középvezetőkbe vetett bizalom is javult, 67 százalék állítja, hogy tolerálják és tanulnak a kudarcaikból. Viszont az is látszik, hogy a csúcsvezetők 80 százalékban nem engedik át a stratégiai döntéseket a divíziók vezetőinek, hiába bíznak meg bennük. Utóbbi egyébként világszinten is megfigyelhető jelenség.

Arra is rákérdezett a PwC Magyarország, hogy egyes szereplőkkel mennyire tudnak együttműködni. Új értékforrások teremtésében például 25 százalékban a kormányzattal, önkormányzatokkal tudnak együtt működni, felsőoktatási intézményeket pedig 24 százalékban vonnak be - ismertette Koncz Barbara, a PwC Magyarország adóosztályának cégtársa.

Érdekesség, hogy az oktatás területén a magyar cégvezetők 70 százaléka tartja fontosnak, hogy civil szervezetekkel működjenek együtt, de 50 százalékuk számít a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatok megoldásában rájuk.

Az orosz-ukrán háború végét a magyar cégvezérek 86 százaléka csak 2024-re várja, vagyis a többség nem számít azzal, hogy a konfliktus még idén véget ér. Arra kevéssé számítanak, hogy egyik fél teljesen legyőzi a másikat. A PwC kutatása szerint a magyar vállalatvezetők 66 százaléka 2034-re várják az euróbevezetését, miközben korábban évekig 2030-ra datálták.

Érdekesség, hogy 86 százalék úgy számol, hogy csak 2042-ben jelennek meg tömegesen önvezető autók a magyar utakon. Míg Magyarország átállását a teljes zöldenergiás átállását 2048-ra várja a válaszadók 80 százaléka.

2022 végén a hazai vállalatok irányítói 421 forintos forintárfolyamra számítanak az idei évre, az inflációs rátát 15 százalékos szintre becsülik, míg 0,5 százalékos GDP-növekedésre számítanak.

Címlapkép: Getty Images.