Jelentős energiaügyi fejlesztések lesznek Magyarországon - Akár jön az EU-forrás, akár nem

Az orosz-ukrán háború kapcsán továbbra is aggasztóak az energiapiaci kilátások, az energiválságos környezet hazánkat is súlyosan érinti a magas importfüggőségünk miatt. Természetesen a kormány is kiemelt témaként kezeli az energetikát, többek között ezzel a fókusszal tartott háromnapos kihelyezett kormányülést hétfőtől Orbán Viktor Sopronban, és már előzetesen lehetett sejteni , hogy sok energetikai projektről, illetve az uniós helyreállítási hitelből való finanszírozásukról is lehetett szó. Ma a kormányinfón ismertették is a részleteket - az alábbakban a fontosabb, kormány által fontosnak tartott energiaügyi fejlesztéseket vesszük sorra.