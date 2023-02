Kulcsfontosságú pillanatban jött a török katasztrófa, Erdogan jövőjét is eldöntheti

Portfolio 2023. február 09. 18:12

Akár a májusi török elnökválasztásra is jelentős hatással lehet a héten történt katasztrófa, mely a helyi hatóságok felelősségére és lassú reakciójára is rávilágíthat. Három hónappal a választás előtt a jelenlegi helyzet kezelése akár a több mint húsz éve hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan török elnök politikai jövőjét is eldöntheti.