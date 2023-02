A régión csattan a inflációs válság, Magyarországot üthetik meg a legjobban

Az infláció talán már egész Európában tetőzött, de Magyarországon még gyorsult januárban is a pénzromlás mértéke. A magas kamatszint, a romló külső kereslet pedig mind érzékenyen érintheti a hazai gazdaságot, még a szintén lefékezett régiós versenytársaknál is komolyabbak lehetnek a gondok. A kamatvágást már csak az év végére várják egy friss elemzésben.

Az EU többi részéhez hasonlóan Közép- és Kelet-Európában is enyhült az energiaválság az elmúlt hetekben, és a vártnál alacsonyabb energiaárak kevésbé fékezik a gazdasági növekedést. Jó előjel, hogy februárra fordulva az uniós gáztárolók telítettsége még több mint 70 százalékon volt, ami jóval meghaladja az év ezen időszakában általában tapasztalható 45 százalékos átlagot.

Mindez nagyrészt az eddig viszonylag enyhe tél csökkentette a lakossági fűtési célú gázfelhasználást. Fontos volt ehhez, hogy a közép- és kelet-európai kormányok olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek az energiafogyasztás csökkentésére és az energiahatékonyság javítására irányultak. Magyarországon a legerősebb hatása a rezsicsökkentés részleges kivezetése volt, míg más régiós országokban - például Németországban és Lengyelországban - jelentősen segített, hogy alternatív gázellátási források és energiatermelők rendszerbe állítása szorította le a gázárakat.

Részben ennek is köszönhető, hogy az infláció a legtöbb kelet-közép-európai gazdaságban elérte a csúcspontját, és a legtöbb országban a vártnál gyorsabban csökkenhet, de erős kivételt jelent Magyarország.

Ahogy az Allianz régiós elemzésében rávilágít, az áremelkedés a következő két évben így is gyors és a célértékek feletti marad. A régiós országokra vonatkozóan az látszik, hogy a fogyasztói árindex változása

Csehországban (18% év/év 2022 szeptemberében),

Lengyelországban (17,9% októberben)

és Romániában (16,8% novemberben) túllépte a ciklikus csúcsot,

miközben Magyarországon még januárban is gyorsult, és éves alapon a várt 25 százalékos emelkedéshez képest nagyobb, 25,7 százalékos mértékű volt az infláció.

A földgáz árának a vártnál jóval erőteljesebb decemberi csökkenése biztosíthatja, hogy a dezinflációs tendencia folytatódjon, még akkor is, ha az energiatámogatási intézkedések 2023-as változásai néhány országban átmeneti (kis mértékű) inflációnövekedést okozhatnak januárban vagy februárban.

Magyarország is jól járt, egy januári kormányrendelet értelmében január 27-ig jelentkezhettek a költségvetési szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik, állami és önkormányzati gazdasági társaságok és egyházak arra a lehetőségre, hogy a február 6-i gáztőzsdei elszámoló árak átlaga mellett kaphassák márciustól szeptember végéig a földgázt. Ekkor - ahogy arról beszámoltunk - nagyjából 59 euró körül volt egy megawattóra földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, így az érintett 900 szereplő viszonylag olcsó áron fixálhatta a szerződését.

Az infláció azonban valószínűleg 2023-ban is erőteljes marad, mivel azt nem kizárólag a 2021-2022-ben megugró energiaárak, hanem az emelkedő élelmiszerárak és a magasabb maginfláció is hajtotta. Ez utóbbi egyelőre csak Csehországban érte el a csúcsot, ahol 2022-ben sokkal alacsonyabb volt a bérnövekedés, mint társainál.

Magyarország ebben az összefüggésben kilóg a sorból a régiós országoknál, mivel éveken át az infláció alacsonyabb volt, mint máshol, köszönhetően a jelentős kormányzati támogatásnak. Azonban 2022 szeptembere óta a pénzromlás ugrásszerűen megnőtt, és még januárban is 25 százalék felett volt éves alapon, a maginfláció emelkedése valamelyest visszafogottabb volt, "csak" 25,4 százalékon állt.

Az eltérő magyar inflációs pályát az Allianznál azzal magyarázzák, hogy a 2022-es választások előtt már 2021-ben szeptemberben támogatásokat fizetett a kormány, valamint a nominális bérnövekedés a régióban a legmagasabb, 16 százalék volt (a gyors infláció miatt viszont a vásárlóerő megőrzése nem sikerült). A forint leértékelődése pedig intenzívebb volt a többi régiós valutához képest.

A pénzintézet előrejelzése szerint az infláció gyorsabban csökken Csehországban, körülbelül 5 százalék lehet majd 2023 végén, míg az éves átlag 9,5 százalék körül alakul majd, ezt követi Románia, ahol 2023 végére 6,5 százalékra lassulhat a pénzromlás, míg az egész éves átlag 10,5 százalék körül alakulhat.

Két országnál figyelhető meg lassabb tempó: Lengyelországban 7,5 százalékra lassulhat decemberre az infláció, de így is 11,5 százalék lehet az éves átlag, míg Magyarországon 15,5 százalékos átlagot pronosztizálnak, ami 9 százalék körül lehet majd 2023 végén.

Az Allianz úgy számol, hogy újabb sokkhatások nélkül a dezinfláció 2024-ben is folytatódhat, de prognózisuk szerint az infláció 2024 végére csak Csehországban esik vissza a központi bank céltartományába.

Kérdés a jegybanki irányváltás

A régiós országok központi bankjai voltak az elsők, amelyek leállították kamatemelési ciklusukat, és az várható, hogy több a lazítást is korábban kezdi majd meg, mint a nagybankok. A Cseh Nemzeti Bank (CNB) volt az első jelentős feltörekvő piaci központi bank, amelyik befejezte a szigorítási ciklusát júniusban, majd szeptemberben a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) és októberben a magyar jegybank (MNB) következett. A Román Nemzeti Bank (NBR) kezdetben lemaradt a monetáris szigorításban, ezért 2023 januárjáig folytatta a kamatemeléseket, februárban viszont már Bukarestben is megálltak.

Az viszont már kérdése az Allianz szerint, hogy mikor is kezdődhet meg a kamatcsökkentés, a legtöbb jegybank óvatosan kommunikál erről a kérdésről. Az elemzők ez utóbbit azzal is magyarázzák, hogy az MNB és az NBP által a szigorítási ciklusok befejezésével kapcsolatban elkövetett politikai kommunikációs hibák némi piaci turbulenciát okoztak. Mindez a magyar jegybank esetében még egy szigorítást erőszakolt ki az egynapos tenderek visszahozásával. A központi bankok így vélhetően el akarják majd kerülni, hogy ez a turbulencia megismétlődjön.

Mindazonáltal, hacsak nem következik be újabb sokk, arra számítanak az Allianznál, hogy a régi központi bankjai 2023-ban megkezdik a monetáris lazítást, tekintettel a némileg javuló dezinflációs kilátásokra és a régió gazdasági növekedését továbbra is hátráltató ellenszélre. A cseh jegybank lesz valószínűleg az egyik első feltörekvőpiaci központi bank, amely idén kamatcsökkentést hajt végre, ez júniusra valószínűsítik, amikor az előrejelzések szerint Csehországban az éves infláció ismét egyszámjegyűre csökken. A cseh korona közelmúltbeli felértékelődése szintén támogathatja a korai kamatemelést, mivel a CNB el akarja kerülni, hogy a korona túl erős legyen és veszélyeztesse a gazdaság versenyképességét. Ezért az a várakozás, hogy egy második, az év második felére eső vágással 2023 végére 6,00 százalékra csökken (a jelenlegi 7,00 százalékról) az irányadó szint.

Lengyelországban az irányadó kamatláb első csökkentésére szeptember körül számítanak, amikor az inflációnak is 10 százalék alá kell csökkennie a jelenlegi pálya alapján. Az év végén jöhet újabb vágás, így az NBP irányadó kamatlába 6,75-ről 6,25 százalékra eshet az idén.

Románia és Magyarország központi bankja valószínűleg 2023 negyedik negyedévéig vár a monetáris lazításra való áttéréssel.

Ennek oka, hogy az előrejelzések szerint mindkét országban nagy kettős hiány várható a költségvetési és a folyó fizetési mérlegben, és az államkötvényhozamok magasabbak, mint Csehországban és Lengyelországban, ami nagyobb óvatosságot igényel a döntéshozóktól. A 2023 végi irányadó kamatlábakat Romániában 6,75 százalékra, Magyarországon pedig 12,00 százalékra várják.

A gazdasági kilátások rosszak

A még mindig magas - Magyarországon egyelőre gyorsuló - infláció mellett, valamint a gazdaságot hűtő erős kamatszintek miatt nem vár az Allianz erős GDP-adatokat a régióból. A növekedést szerintük visszafogja a gyengébb külső kereslet és a romló üzleti bizalom hatása idén. Ezzel együtt is év végére mégis mindegyik országban bővülésre számítanak.

Magyarország és Lengyelország viszont egyaránt 1 százalék alá csúszhat: csak 0,7 százalék körüli GDP-növekedést prognosztizálnak.

Feltételezésük szerint Magyarország is recesszióban volt már a második félévben, mivel a GDP a harmadik negyedévben zsugorodott, és az elmúlt hónapokban a költségvetési kapacitás hiánya miatt a kormányzati támogatás jelentős mértékű megvonása (beleértve a benzin- és gázolajárak felső határának elhagyását) valószínűleg fájdalmas kiigazítást váltott ki a következő negyedévekben.

A 2022-es teljes évi lengyel GDP-adatok közzététele arra utal, hogy Lengyelország gazdasága valószínűleg a 4. negyedévben is zsugorodott. Ez a negatív hatás pedig még a 2024-es első periódust is meghatározhatja.

Az elemzők szerint múlt héten közzétett adatok megerősítik, hogy a cseh gazdaság 2022 második felében recesszióba csúszott, és ebben a negyedévben a kibocsátás újabb csökkenésére számítunk. Az első prognózis szerint stagnálás, inkább pozitív nulla lehet a szint.

Romániában az ipari termelés 2022 második fele óta recesszióban van, de az erős kiskereskedelem eddig megakadályozta, hogy a teljes gazdaság recesszióba csússzon. Előrejelzésük szerint a 2023-as egész éves GDP-növekedés Romániában pedig 1,3 százalék körül alakul.

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt időszak elemzői előrejelzései közül az Allianz optimista a magyar gazdaság kilátásait illetően még a számos negatív felhang mellett is. Az S&P 0,3 százalékos növekedést vár, a bécsi WiiW pedig 1 százalékos recesszióra számít az egész évet tekintve. Mindkét prognózis a Magyarországnak járó uniós források körüli problémák miatt pesszimista. Papíron a kormánynak március végéig kellene végrehajtania az Európai Bizottság által elvárt igazságügyi reformokat, és míg meg is jelent a magyar törvénytervezet, azt egyelőre civilek is sokat kritizálták, és - a Portfolio értesülései szerint - Brüsszelben sem találták kielégítőnek.

Címlapkép: Getty Images.