Az akkumulátorgyártás és a mellékutas magyar fejlődési modell

A debreceni CATL beruházás összemérhető például a Tesla berlini gigafactoryjával, ami igencsak érdekes jelenség egy olyan kis országban, mint Magyarország. A következő években a feldolgozóipari termelés egyre nagyobb súlyát adja majd az akkumulátorgyártás, miközben a hazai iparpolitikának a diverzifikációra kellene törekedni. Az elmúlt évek iránya felveti a kérdést, hogy Magyarország miképp törne ki a közepes fejlettség csapdájából.

Hatalmas beruházás

Gigantikus méretéhez illő viharokat kavar a tervezett debreceni kínai akkumulátorgyár beruházás. Ekkora gyár még nem létesült Magyarországon, de világszinten is a legnagyobbak között van: a CATL beruházása közel 7,5 milliárd dolláros lehet majd. Viszonyításképpen az eddigi hazai csúcstartó, a még építés alatt álló iváncsai SK Innovation akkumulátorgyára 2,3 milliárd dolláros, a BMW debreceni gyára 1,2 milliárd dolláros beruházás, a szintén nagy hullámokat csapó gödi Samsung akkumulátorgyár bővítése pedig 850 millió dollár volt.

Ha körülnézünk a nagyvilágban, akkor a debreceni CATL beruházás összemérhető például a Tesla berlini gigafactoryjával (ami 5,5 milliárd dolláros beruházás volt) vagy tervezett mexikói gyárával (ez 10 milliárd dolláros lehet majd és egyben a cég életében az eddigi legnagyobb is lesz).

Ennél nagyobb léptékű gyárberuházásokat a chipgyártásban látni: az Intel 13 milliárd dollárt tervez beruházni Írországban, 17 milliárdot Németországban, 20 milliárdot az USA-ban, a Foxconn 18 milliárdot Indiában, de a jéghegy csúcsa a taiwani TSMC 40 milliárd dolláros új amerikai beruházása lehet. De most hagyjuk is ezeket és foglalkozzunk csak Magyarországgal, azzal, hogy mit adnak nekünk a nagy autóipari, illetve ahhoz kötődő beruházások, illetve mit nem adnak, és különösképpen mit mutatnak meg a hazai gazdaság fejlődési útjáról. Ez a vizsgálat csak a gazdasági szempontokra korlátozódik, a kiemelt jelentőségű társadalmi és környezeti hatásokkal nem foglalkozik.

Arra a kérdésre nem nehéz válaszolni, hogy mit adnak nekünk az autóiparhoz köthető gyárak. Elsősorban gazdasági növekedést tudnak adni. Növelik az ipari termelést, és az exportot (igaz, az importot is, de azt kisebb mértékben). Új munkahelyeket is teremtenek, egyrészt közvetlenül, másrészt áttételesen. Azt azért érdemes megnézni, hogy mennyien dolgoznak a gyárakban és ők kicsodák. Minél korszerűbb egy termelőüzem, annál inkább automatizált a termelés (nemhiába szól arról a mondás, hogy a jövő gyárában már csak ketten dolgoznak: egy ember és egy kutya – az ember dolga az lesz, hogy etesse a kutyát, a kutyáé pedig az, hogy ne engedje az embert a gépekhez nyúlni).

Azaz a tőkeintenzív gyártási folyamatok miatt viszonylag kevés az új munkahely, ráadásul az alkalmazottak jellemzően nemcsak, hogy nem helyiek, de egyre inkább nem is magyarok.

Van persze ezeknek a gyáraknak olyan hatása is, hogy a beszállítók közül többen is elkezdenek köréjük települni, a növeli a hazai hozzáadott értéket és további növekedést hoz, valamint számos szolgáltatást vesznek igénybe, amelyeket zömében helyben vásárolnak meg.

Elbillenő feldolgozóipar

A gazdasági növekedési hatások számszerűsíthetők. Például a villamos berendezés gyártásának (ahová az akkumulátorgyártás tartozik és a növekedés oroszlánrészét adja) volumene 4 év alatt két és félszeresére emelkedett, az alágazat súlya a feldolgozóiparon belül 5%-ról 10%-re emelkedett, az értéke pedig 2018 első 11 hónapjának 1,3 milliárd forintjáról 2022 első 11 hónapjára 4,4 milliárdra nőtt. Ha a ma ismert beruházási tervek megvalósulnak, akkor az évtized végére a hazai gyártási kapacitás a jelenleginek minimum ötszöröse lesz majd, de inkább annál is több (2030-ra a HIPA, vagyis a Nemzeti Befektetési Ügynökség szerint 250 gigawattos lesz a hazai termelési kapacitás, egyéb iparági források 217 gigawattról írnak). Ez a brutális bővülés jelentős növekedési tolóerőt képez az előttünk álló években. Ez van a mérleg egyik oldalán. Egy nem jelentéktelen növekedési többlet. Így a makrogazdasági mutatók közül a különböző GDP-hez mért viszonyszámok (államháztartási hiány/GDP; államadósság/GDP) az osztó növekedése miatt kedvezőbbek lesznek, és emelkedik az egy főre jutó GDP is.

De mi van a másikon? Mekkora jóléti többletet hoz a magyarországi akkumulátorgyártás? Ha nem teremt sok jól fizetett munkahelyet, ha nem kerül Magyarországra a termelés mellé kutatási-fejlesztési tevékenység, ha a cégek minimális adót fizetnek csak az állami és önkormányzati kasszába akkor nem sokat. Mindeközben a hazai gazdaság kitettsége a ciklikus autóipar felé további emelkedik. Hacsak nem történik valamilyen hatalmas beruházás más ágazatban a következő években, akkor az évtized végére az akkumulátorgyártás fogja kitenni a hazai feldolgozóipari termelés 30-40%-át, a teljes autóipari tevékenység súlya pedig megközelítheti a kétharmadot. Ez nem szerencsés.

A hazai iparpolitikának sokkal inkább a diverzifikációra kellene törekednie.

Persze ezt nem könnyítik meg azok a nagyságrendbeli különbségek, amelyek az egyes ágazatokra jellemzőek és a magyar gazdaság mérete. Gondoljunk bele, ha például egy 10-20 milliárd dolláros chipgyár települne Magyarországra, az is jelentősen félrebillentené a jelenlegi hazai feldolgozóipari súlyokat. Másfelől más ágazatokban a fent ismertetett beruházási nagyságrend ismeretlen: például a gyógyszergyártásban nagyhatalomnak számító Írországban az elmúlt tíz évben évente átlagosan „csak” 800 millió dollár gyógyszeripari beruházásra került sor, miközben a világ 10 legnagyobb gyógyszercégéből 9 jelen van és teljes ír export felét teszi ki az ágazat – ezt lehet összevetni az Írországban tervezett 13 milliárd dolláros chipgyár invesztícióval.

A választott gazdaságstratégia

Nem is az autóipari ágazat feldolgozóipari súlyával van a legnagyobb probléma. Fogadjuk el, hogy ez van, és a kis gazdaság-nagy cégek gigaberuházásának kombójából más eredmény nemigen tud kijönni, csak akkor, ha beruházás sincs. A probléma mással van (természetesen túl a szükséges erőforrások – pl. víz, áram – rendelkezésre állásának a kérdésén, a potenciális környezeti terhelésen és a társadalmi elfogadottságon). A probléma azzal van, amit az akkumulátorgyártás hazai felfutása felfed a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásról, a választott gazdaságstratégiai útról.

Van egy jelenség, ami a közgazdász szakma a közepes fejlettségű országok csapdájának (middle income trap) nevez.

Röviden arról a jelenségről van szó, amikor egy alacsonyabb fejlettséggel rendelkező ország egy viszonylag intenzív növekedési, felzárkózási periódust követően megtorpan, a növekedése lelassul, és nem tudja folytatni a konvergenciát a számára referenciaként szolgáló országhoz vagy országcsoporthoz. Ez a jelenség ismert Latin-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában, és Közép-Kelet-Európában is. Magyarország sem kivétel – az egy főre jutó vásárlóerőparitáson mért GDP a legutolsó adatok szerint az EU-átlag háromnegyedén állt (2021-ben), de például a lakosság tényleges fogyasztási szintje (actual individual consumption) csak annak 71%-án. Az előrehaladásunk az elmúlt évtizedekben kínosan lassú volt – tegyük hozzá, hogy nem csak nekünk, de hasonlóképpen az újonnan csatlakozó országok többségében, vagy a mediterrán országokban is. Azonban létezik recept arra, hogyan lehet kitörni a közepes fejlettség csapdájából.

Mellékutas fejlődési modell

A közgazdasági szakirodalom (lásd pl. Győrffy Dóra írását: The middle-income trap in Central and Eastern Europe in the 2010s: institutions and divergent growth models ) megkülönböztet sikeres és sikertelen felzárkózási stratégiákat. A sikeres út - amit főútvonalnak hívnak - a jól működő intézményekről (amelyek az állam polgárai és vállalkozói számára kiszámíthatóságot és stabilitást biztosítanak), a magas hozzáadott értékű termelésről és magas termelékenységről, a tudásalapú gazdaságról, az innováció támogatásáról, a jó minőségű oktatási és egészségügyi rendszerről, és a társadalmi dialógusról szól.

A közepes fejlettség csapdájából való kitörésre azonban kevésbé sikeres válaszok is vannak – nevezzük őket alsóbb rendű utaknak, vagy mellékutaknak. Ezeknek a receptje tartalmazza az olcsó munkaerőre alapozott külföldi működőtőkebeáramlás ösztönzését, a liberalizált munkaerőpiaci szabályokat (amelyek a munkavállalók jogainak a degradálásól szólnak), a saját deviza leértékelést (a versenyképesség javításának érdekében) valamint a foglalkoztatás növelését.

Sajnos a magyar gazdaságstratégia túlnyomórészt a mellékutas fejlődés elemeit foglalja magában, miközben fájóan hiányoznak a főutas gondolkodás kellékei.

A hírek középpontjában álló akkumulátorgyári beruházás kapcsán még inkább kirajzolódik az, hogy mit várhatunk és mit nem ettől az iránytól: a gazdasági növekedés átmeneti (a termelési csúcs eléréséig terjedő időszakban) felpumpálását igen, a közepes jövedelem csapdájából való kitörést és a jólét növekedését aligha.

