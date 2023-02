A magyar recesszió biztosra vehető, csak az a kérdés, mennyire mély

A hét legfontosabb adata magyar szempontból egyértelműen a negyedik negyedéves előzetes GDP-statisztika lesz. Azt követően megtudhatjuk, mire elég a magyar gazdaság teljesítménye Európában. A visszaesés szinte borítékolható, amivel a recesszió is, a kérdés igazából az, mennyire lesz erős a lassulás.

A hétfői nap még nem lesz különösebben izgalmas, a KSH az építőipar friss statisztikája mellett az ipari termelés részletes adatait közli. A múlt héten megjelent statisztika szerint decemberben meglepően jól teljesített a magyar ipar, ennek hátterét ismerhetjük most meg.

2023. február 13-19. makronaptár Magyar makrogazdaság február 13. hétfő 8:30 KSH Építőipar dec. február 13. hétfő 8:30 KSH Ipar (második becslés) dec. február 14. kedd 8:30 KSH GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg jan. február 14. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 16. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció február 17. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jan. Nemzetközi makrogazdaság február 14. kedd 0:50 Japán GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 11:00 EU GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 14:30 USA Infláció jan. február 15. szerda 8:00 UK Infláció jan. február 15. szerda 11:00 EU Ipar dec. február 15. szerda 11:00 EU Külkereskedelem dec. február 15. szerda 14:30 USA Kiskereskedelem jan. február 16. csütörtök 14:30 USA Termelői árak jan. február 17. péntek 8:00 Németo. Termelői árak jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ennél sokkal izgalmasabb lehet a keddi nap, amikor a statisztikai hivatal a negyedik negyedéves GDP előzetes adatát közli. A magyar gazdaság már a harmadik negyedévben visszaesett, vagyis a friss adat szinte biztosan megerősíti a recessziót, hiszen zsinórban a második negatív negyedév lehetett az év végén. A nagy kérdés igazából az, mennyire volt mély a recesszió, illetve milyen gyorsan lábalhat ki belőle a gazdaság. Érkezik az MNB előzetes statisztikai mérlege is, melyből többek között kiderül, hogy a januári jelentős devizakötvény-kibocsátás mennyivel emelte meg a kormány likvid tartalékait. A magyar mellett érkezik az Eurostat GDP-statisztikája is, melyből kiderül, hogy a kontinensen hol helyezkedik el a magyar gazdaság teljesítménye. Amerikában pedig kora délután inflációs adat érkezik, ami akár a dollár árfolyamára is hatással lehet, így a forint szempontjából sem lesz mellékes.

Szerdán is elsősorban külföldi adatokra lesz érdemes figyelni, a brit infláció mellett elsősorban az amerikai kiskereskedelmi forgalomra. Az Eurostat az ipar és a külkereskedelem adatait közli, de azok várhatóan nem járnak majd piaci hatással.

A hét második fele kevésbé ígérkezik izgalmasnak, hiszen a nemzetközi tartalékok előzetes adata már ismert, csütörtökön pedig csak egy kötvényaukciót lehet feljegyezni itthon. Külföldön az amerikai és a német termelői árak szintén aligha okoznak majd komoly meglepetést a befektetőknek.

Címlapkép: Portfolio