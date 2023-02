Árstop spirálban pörög Magyarország: ez egyre drágább mulatság

Az árstopból napról-napra nehezebb kiszabadulni, de közben mindenki a végét keresi - mondta a Portfolio-nak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Szerinte az élelmiszerinfláció tetőzik, aminek az előjele az volt, hogy az élelmiszeripar belföldi átadási árszintje sem nőnek már. Szerinte ez lehetőséget ad az árstopok kivezetésére, amely csökkentené az importkényszert. Úgy véli, fékezi a drágulást, hogy az élelmiszerüzletekben a vásárlások mennyisége folyamatosan csökken, az átlagosan közel másfélszeresére ugrott élelmiszerárak miatt 2018-as szint közelébe süllyedt a fogyasztás szintje a tavalyi év vége felé.

Mind az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fellépése a termelőkkel és a kereskedőkkel közösen az élelmiszerár-sapkák kivezetésére irányuló mielőbbi kormánydöntés érdekében azt jelzi, hogy a hatósági árszabályozás egy „árstop spirálba” kényszerítette a piacot, amiből napról-napra nehezebb kiszabadulni, de közben mindenki a végét keresi – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Az OKSZ-t azt követően kerestük fel, hogy januárban már nem emelkedett tovább az élelmiszerek árindexe a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. Egy év alatt 44%-kal nőttek az élelmiszerárak, ami a legmagasabb növekedés az egész EU-ban.

Vámos György kiemelte, egyértelmű, hogy mind az élelmiszeripar belföldi átadási árszintje (november-decemberben), mind a bolti élelmiszerárak (december-januárban) tetőzést mutatnak az átlagokat tekintve. „Igaz, magas szinten tetőzve - az ipar valamivel 50% felett, az élelmiszerkereskedelem valamivel 50% alatt mozgatta az átlagárakat az utolsó mért időszakokban -, de a drágulás üteme már nem növekedett tovább. Mindez alátámasztja Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter erre irányuló értékelését, azzal megtoldva, hogy az árstop kivezetésének ez a fordulat lehet a feltétele” – vélekedett Vámost György.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 09. Nincs több hosszabbítás? Kivezetheti a kormány az árstopot

Az OKSZ főtitkárának értékelése szerint fékezi a drágulást az is, hogy az élelmiszerüzletekben a vásárlások mennyisége (volumene) a második félévben hónapról-hónapra csökkent, decemberben már 8,3%-os volt a visszaesés.

Tehát a vásárlók egy árszint felett kevesebbet vásárolnak, és az alacsonyabb árfekvésű árucikkeket keresik

– mondta Vámos György, hozzátéve, hogy ez változó termékcsoportonként, termékenként, sőt, az élelmiszereken belül is. „Ez nyilván arra kényszeríti a piac valamennyi szereplőjét, hogy fontoljon meg alaposan minden áremelési szándékot, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy bármi bármilyen áron eladható a boltokban. És ha túl vastagon fog a ceruza, akkor már nem lesz meg a remélt többletbevétel” – vélekedett. Vámos György szerint a visszaeső vásárlás azért is súlyos intés a piacnak, mivel a december hagyományosan az év legerősebb hónapja az év végi ünnepi bevásárlások révén.

Az átlagosan közel másfélszeresére ugrott élelmiszerárak miatt bezuhant piacon viszont hozzávetőleg mindössze annyit cipekedtek haza a háziasszonyok a tavalyi év utolsó hónapjában, mint 2018-ban

– hangsúlyozta Vámos György. 2022 utolsó negyedévében 7% volt a piacvesztés volumene, éves szinten pedig 1,6%.

Az infláció szerinte valóban mérséklődhet a következő hónapokban, de célszerű arra is figyelni az összevetésekben, hogy egy 2022-ben durván megemelkedett árszinthez képest következik ez be. „Fog találni persze a vásárló olyan élelmiszereket, melyek olcsóbak lesznek, de az átlagot tekintve még mindig az árszint emelkedése fogja jellemezni a piacot” – emelte ki Vámos. Célszerű előreszaladni és belegondolni, hogy az idei év legvégén valóban lehet egyszámjegyű a drágulás, de amihez hasonlítjuk majd – 2022 vége –, az egy rekordmagas szint volt. És ha a két évet együtt nézzük, akkor oda lyukadunk ki, ahová a vásárló, aki nem felejti el, hogy honnan lódultak meg a korábbi árak – tette hozzá.

Vámos György szerint a kormánynak az árstop végleges kivezetésére irányuló döntése több szempontból is sürgető.

Kiemelte, az előbbiek alapján is látszik, hogy az árstop kivezetését követő napon, a visszarendeződés során - napról-napra - egyre nagyobb árugrásra kell számítani az árstopos termékeknél. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a 2021. októberi árakról kell ugrani 2023-ban, tehát bő egy esztendővel később.

Nyomasztó teher, hogy mivel az árszabályozás következtében torzult piac már a termelők szintjén is kikényszeríti az import alapanyag behozatalát

– fogalmazott Vámos György. Ha az árstopos csirkemell szépen fogy, márpedig nyilván sokkal többet vásárolnak belőle, a csirkecombból viszont sokkal kevesebbet, akkor a termelőnek is kétszer is meg kell gondolnia, mit honnan szerez be – tette hozzá.

Vámos György szerint a döntéshozói oldalról nézve - érthető okokból - a gazdaságpolitikusokat leginkább az mozgathatja, hogy a vásárlók ne maradjanak majd akciók nélkül. Kiemelte: az általános drágulás közepette lefagyott piacon az élénkítés érdekében az árverseny éles lesz, csak éppen az árstop kényszerétől eltérően szélesebb termékkörben. „Az árstop mielőbbi kivezetésétől is függ ráadásul, mennyit lehet engedni a többi, drága élelmiszer árából a következő időszakban, nyilván a veszteségek nélkül kalkulálható árakat megcélozva” – vélekedett az OKSZ főtitkára.

Az árstopos termékek árai a kivezetést követően ugyan ugranak majd egy jókorát – bár a léc magassága a versenytől is függ majd

– vélekedett Vámos György, aki emlékeztetett, az árstop bevezetésekor volt némi verseny abban is, hogy mennyivel olcsóbb egy árstopos termék a rögzített szinthez képest. Szerinte könnyen lehet, hogy az "árstop táblácskák" egy része itt-ott megmarad reklámfogásként az árstop kivezetése után is, persze más számokkal és vélhetően másik polcrészeken, mint ahogyan arra most is látunk példát. Vámos György azzal zárta szavait, hogy ne felejtsük el, tetemes veszteséget kellett elkönyvelniük a kereskedőknek az elmúlt esztendőben az árstopos termékek körében, amit valahogyan le kell dolgozniuk.

Címlapkép: Getty Images