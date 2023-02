Lassultak a globális vállalatfelvásárlások

A 2021-es rekord után tavaly lassult a globális vállalatfelvásárlási (M&A) piac: az év második felében az 1980 óta mért legnagyobb összértékű visszaesés következett be - elsősorban az 50 milliárd dollár feletti ügyleteknél -, és a magyarországi piac teljesítménye is hullámzott - közölte a DLA Piper Hungary tanácsadó cég.

A háttérben geopolitikai és makroökonómiai tényezők állnak. Az orosz-ukrán háború kitörése tavaly márciusban mintegy 150 milliárd dollár értékű ügyletet hiúsított meg.

A megromlott kínai-nyugati viszony pedig jelentős visszaesést okozott Kína amerikai befektetéseiben. Míg 2016-ban 29 milliárd dollár befektetést eszközölt Kína az Egyesült Államokban, addig 2022-ben ez 1,6 milliárd dollárra esett vissza.

Amerika és Európa viszonylatában nőtt a befektetési hajlandóság, javult a tranzakciós aktivitás, aminek egyik fő oka a dollár árfolyamának erősödése volt. A második fél évben az amerikai kamatemelkedés finanszírozási korlátokat jelentett, így a tranzakciók száma visszaesett - mondta Posztl András, a DLA Piper Hungary irodavezető partnere

Európában még Amerikához képest is jelentős volt a tranzakciós aktivitás visszaesése - mondta, hozzátéve, hogy a kelet-közép-európai és délkelet-európai régió viszonylag egészséges szinten maradt. A csökkenést a nyugat-európai országok mérsékelt vállalatfelvásárlási aktivitása okozta. Ezt részben az euró, illetve a helyi devizák gyengülése okozta.

A szakértő emlékeztetett, leginkább a TMT - a technológia, média és telekommunikációs - és az energia szektorok uralták a globális M&A piacot.

Jó példa erre Magyarország esetében a Vodafone felvásárlása.

Magyarországon a hullámzó vállalatfelvásárlási aktivitás ellenére 2022-ben néhány kifejezetten sikeres magántőke-befektetői exit is volt. A tavalyi év korántsem csak a negatívumokról szólt. A magántőke-befektetők várhatón óvatosabbak lesznek 2023-ban is, elhúzódhatnak a döntéshozatali folyamatok. A magas kamatlábak nehezítik a felvásárlások finanszírozását nemcsak Magyarországon, hanem az egész kelet-közép-európai régióban is.