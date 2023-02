Virág Barnabás: láthattuk az infláció csúcsát, de egyelőre nem gondolkodunk kamatcsökkentésben

Az infláció megtörése türelemjáték, fontos a türelmes megközelítés, különösen, ha közben gyorsan változó környezetben kell döntéseket hozni – mondta a Napi.hu-nak adott interjúban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. A szakember szerint a januári 25,7 százalékkal jó eséllyel láttuk az infláció csúcsát, viszont egyelőre nincs terítéken az alapkamat csökkentése, és az irányadó rátával is óvatos a Monetáris Tanács.

A tavalyi első félév 7 százalék fölötti és a harmadik negyedév 4 százalékos növekedése után az év utolsó hónapjaiban érezhetően tovább lassult növekedésünk. Különösen a belső keresletben jelentős a fékezés. De összességében 2022-es GDP növekedésünk még így is 4,5 százalék körül alakulhatott. A tavalyi év végét meghatározó trendek az első negyedévben is jellemzőek maradtak – mondta Virág Barnabás a gazdasági kilátások kapcsán.

Nemzetgazdasági érdekünk az infláció minél gyorsabb megtörése és az árstabilitás újbóli elérése. A magas infláció rövid és hosszabb távon is jelentősen rontja a növekedés lehetőségét

- emelte ki az MNB alelnöke.

A hitelminősítök döntései fontos iránytűt jelentenek a befektetők számára, ezért minden ilyen értékelést nagy figyelemmel kezelünk – válaszolta a jegybank szakembere az év eleji döntések kapcsán. Szerinte meglepetést nem hoztak a döntések, számos olyan kockázatra és kihívásra hívták fel a figyelmet, amit a jegybank is többször jelzett és elemzett.

Az adat megfelelt a legutóbbi, decemberi inflációs jelentésünk prognózisának. Jó eséllyel láttuk a csúcsot

- mondta a januári 25,7%-os infláció kapcsán Virág Barnabás. Kiemelte, hogy az éves infláció decemberhez mért további emelkedésének több mint felét az üzemanyagár-sapka eltörlésének áthúzódó hatása okozta. Jó hír, hogy megállt az élelmiszer-infláció emelkedése, igaz mértéke változatlanul nagyon magas.

Véleményünk ezen a téren változatlan. Az elmúlt hetekben több, az élelmiszerpiac és kereskedelem működésére közelről rálátó szakmai szervezet is a jegybankéhoz hasonló állításokat fogalmazott meg. Minél korábban tudjuk az ársapkákat kivezetni, annál jobb

- szögezte le az MNB alelnöke a decemberben megfogalmazott jegybanki kritikát követően.

Az infláció megtörése türelemjáték. Fontos a türelmes megközelítés, különösen, ha közben egy gyorsan változó környezetben kell döntéseket hozni – mondta Virág. Kiemelte, hogy

a 13 százalékos alapkamat csökkentésének kérdése nincs a horizonton.

Emellett a türelem a kulcsszó az október közepén bevezetett, 18 százalékos egynapos betéti ráta alakításában is, mely jelenleg az irányadó kamat. Ennek célja, hogy egy turbulens, gyorsan változó közegben is képesek legyünk biztosítani az infláció letöréséhez szükségszerű pénzpiaci stabilitást – mondta az alelnök. Szerinte az elmúlt hónapok eredményei ezt egyértelműen igazolták.

A kockázati megítélésünk trendszerű javulására van szükség ahhoz, hogy ebben változás történjen. Ezt külső és belső tényezők alapján egyaránt értékeljük. Az elmúlt hónapokban a külső tényezőkben több területen is pozitív elmozdulást láttunk: az európai energiaárak csökkentek, megindult a globális infláció fordulata, miközben kedvezőbbé vált a feltörekvő piacok általános megítélése is. Fontos azonban, hogy ezen hatásokat a belső tényezők is megerősítsék

- szögezte le.

A belső tényezőkkel kapcsolatban Virág Barnabás kiemelte, hogy a decemberi megállapodás után kulcs, hogy a további tárgyalásaink során az EU-s források tényleges lehívása elől is fokozatosan elháruljanak az akadályok. A másik faktor a folyó fizetési mérlegünk egyenlege. Az európai gázárak csökkenése, a belső kereslet lassulása, az export oldalon megjelenő új kapacitások mind-mind a folyó fizetési mérleg tartós javulását vetítik előre. A tényadatokban azonban ez még egyelőre nem mutatkozott meg.

E téren fontos lesz a decemberi folyó fizetési mérleg adat értékelése. Amennyiben a külső és a belső tényezők egyirányba mutatnak, az indíthat el változást az egynapos betéti kamat árazásában

- emelte ki.

