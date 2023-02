Budapesten járt az IMF delegációja, ezeket a javaslatokat küldte az Orbán-kormánynak

Tavaly novemberben Budapesten járt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tárgyalódelegációja, a szokásos felülvizsgálat után kiadott elemzésben pedig ismét konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a kormány számára. A nemzetközi szervezet szakértői szerint az idei fékezés után ismét felpöröghet a magyar gazdaság növekedése, bár az utóbbi években látott 4-5 százalékos GDP-bővülés azért távolinak tűnik.

Csak döccenő lesz az idei év a gazdaságban?

Az IMF szakértői szerint a 2022-es 4,9 százalékos növekedésről idén jelentősen fékez a magyar gazdaság, mindössze 0,5%-kal bővülhet a GDP. Ez azonban nevezhető akár átmeneti döccenőnek is, hiszen 2024-re már 3,2 százalékos bővülésre számítanak.

A friss értékelésében a Valutaalap kiemelte, hogy a gazdasági egyensúlytalanságok növekedtek az utóbbi időszakban, a növekedés már a jelenlegi előrejelzés szerint is lassul, és számottevő kockázatok vannak, melyek még akár jelentősen ronthatják is a kilátásokat. Az esetleges gazdasági kockázatokról már egy külön cikkben írtunk a napokban.

Az IMF kiemeli, hogy a 2021-2022 fordulóján látott laza fiskális politika (költségvetési kiköltekezés) mellett több sokk is érte a magyar gazdaságot, melyek az inflációt élénkítették és a folyó fizetési mérleg egyenlegét jelentősen rontották. Hozzáteszik, hogy az ország devizatartalékai továbbra is megfelelőek, de a külső pozíciónk 2022-ben lényegesen rosszabb volt, mint amit a középtávú fundamentumok és a gazdaságpolitika indokolna.

2023-ban a külső finanszírozási körülmények is számottevően javulhatnak az elemzés szerint, a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 8,1%-áról 4,6%-ára csökkenhet. Azonban még mindig nagyon sok kockázat övezi ezt:

az uniós források sorsa,

az esetleges gyengébb külső kereslet,

a vártnál magasabb nyersanyagárak,

a magasabb globális finanszírozási költségek,

a tartósan magasan ragadó infláció vagy

az esetleges földgázhiány.

Itt vannak a friss javaslatok a kormánynak

A tavalyi év értékelése kapcsán az IMF hangsúlyozza, hogy folyamatos gazdaságpolitikai szigorításra volt szükség annak érdekében, hogy a sérülékenységünk csökkenjen. Ennek a szigorú gazdaságpolitikai mixnek a fenntartása pedig a jövőben is kulcsfontosságú lesz, hogy az inflációt a jegybanki cél környékére szorítsuk le, csökkenjen a költségvetés hiánya és a folyó fizetési mérleg deficitje, illetve mérséklődjön a GDP-arányos államadósság. A gyorsan változó globális környezetben, amikor a finanszírozási feltételek szigorodnak, akkor azért is szükséges a szigorú magyar gazdaságpolitika fenntartása, hogy elkerüljük a piaci fennakadásokat – vélik az IMF szakemberei.

Ugyanakkor célzott támogatásra van szükség, hogy a sérülékeny háztartások átvészeljék a megélhetési költségek jelentős emelkedését

- teszik hozzá.

A Valutaalap szerint a 2023-ra tervezett szigorítás megfelelő, ugyanakkor itt rögtön meg is fogalmazzák az első komolyabb kritikát a kormánnyal szemben:

hasznosabb lett volna az eredetileg tervezett 3,5%-os költségvetési hiánycélt fenntartani ahelyett, hogy 2022 végén 3,9%-ra emelte azt a kabinet.

Ezt azzal indokolják, hogy egy esetleges negatív forgatókönyv esetén, ha a növekedés gyengébb lesz a vártnál, az infláció pedig magasan ragad, akkor a költségvetési politikának szigorúnak kell maradnia, miközben további mozgástérre lehet szükség a sérülékeny társadalmi csoportok támogatására. Vagyis az IMF szerint

a kormány túl korán használta fel azt a mozgásteret, amit az esetleges kockázatok esetére kellett volna fenntartania.

Az IMF a kormány figyelmébe ajánlja, hogy a költségvetési hiányt csökkentő intézkedések szerkezeténél figyeljen arra, hogy azok a növekedésre a lehető legkisebb hatással legyenek. A tavaly bevezetett átmeneti különadókat az energia- és bankszektor kapcsán az eredeti tervek szerint ki kell vezetni, az extra adók ugyanis rontják Magyarország befektetési cél szerepét, illetve a meghosszabbításuk csökkentené az adópolitika hitelességét. A korábbi években a Valutaalap többször bírálta már a magyar tranzakciós adót, a mostani elemzésben megismétlik, hogy ez az adónem káros és a fekete gazdaságot erősíti. Emellett kiemelik, hogy az állami beruházások elhalasztásánál a termelékenységi szempontokat kell szem előtt tartani, az állam működési költségeit pedig hatékonyságjavítással lehetne elérni.

Az ársapkák kapcsán a Valutaalap hangsúlyozza, hogy a sérülékeny háztartások közvetlen támogatása hasznosabb lenne, mint a költséges és nem hatékony általános árstopok alkalmazása. Üdvözlik az üzemanyagok hatósági árának decemberi eltörlését, szerintük hasonlóan kellene tenni az élelmiszerek esetében is, hiszen ezek az intézkedések nem tudták megfékezni az élelmiszer-infláció emelkedését.

A rezsicsökkentés kapcsán kiemelik, hogy az ugyan képes volt megvédeni a magyar háztartásokat az emelkedő energiaáraktól, azonban a gazdagok számára nagyobb támogatást jelent, illetve nem ösztönöz az energiamegtakarításra, emellett hozzájárul a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg hiányához. Ezzel pedig nyomást helyez a forintárfolyamra és azon keresztül az inflációra. Az augusztusi módosítás az átlagfogyasztás feletti magasabb tarifákról egy lépés volt a jó irányba, de további finomhangolásra lenne szükség, hogy az energiamegtakarítást ösztönözze a rendszer, mivel az energiaszállítás feszültségei várhatóan hosszútávon is fennmaradnak – emelik ki.

Továbbra is szükség van a szigorú monetáris politikára, amíg az inflációs nyomás nem enyhül egyértelműen és tartósan – szól az IMF újabb megállapítása. A szervezet szakemberei szerint az MNB-nek adatvezérelt módon kell döntenie a monetáris kondíciókról, illetve továbbra is azt kell szem előtt tartania, hogy az inflációt a jegybanki cél felé szorítsa le. Ugyan már a jelenlegi szigorítás is negatív hatással van a gazdasági növekedésre, de akár további intézkedésekre is szükség lehet, ugyanis „az alul-szigorítás költségei nagyobbak, mint az esetleges kisebb szigor pozitív hozadékai”.

A monetáris politikához kapcsolódik, hogy az IMF szerint a kamattámogatott hiteleket ki kellene vezetni, azok ugyanis szembe mennek a jegybanki törekvésekkel. Üdvözlik az MNB hagyományos likviditáskiszorító lépéseit, melyek szerintük javíthatják a monetáris transzmisszió hatékonyságát. Ugyanakkor a kkv-hitelek, a diákhitelek és más termékek mesterségesen alacsonyan tartott kamata miatt az egyébként indokoltnál nagyobb kamatemelésre van szükség.

A magyar bankok tőkeellátottsága megfelelő, ugyanakkor a kihívásokkal teli gazdasági környezetben továbbra is kulcsfontosságú a szigorú felügyeleti ellenőrzés fenntartása az IMF szerint. A lassuló növekedés, magas infláció és magas kamatok a hitelportfólió minőségének romlását hozhatják, amire tartalékot kell képezni. A bankrendszer nyereségessége nyomás alá kerülhet, ha a megemelkedő kamatbevételek nem ellensúlyozzák a növekvő adóterheket és a kamatstop költségeit – emelik ki. Az emelkedő kamatkörnyezet hatásait a biztosítási szektor esetében is érdemes szem előtt tartani.

Kritikus lenne az energiaszállítás biztonságának erősítése, ez azonban időbe telik – olvasható a Valutaalap értékelésében. A magas földgáztartalékok és az egyelőre zavartalan orosz szállítások miatt a jelenlegi télen nem kell hiánytól tartani, ugyanakkor az orosz szállítások kiesése a 2023-24-es télen már problémás lehet. Rövidtávon a megnövekedett kereslet miatt drága az orosz gáz és olaj alternatívája, a gázfüggőség csökkentéséhez pedig fontos beruházásokra lenne szükség a következő években. Ráadásul ezek finanszírozását is kulcsfontosságú lenne előteremteni.

Az IMF szerint szükség van a magyar korrupcióellenes lépések erősítésére és folytatására, ez az átláthatóságot támogathatná és a közpénzek hatékonyabb elköltéséhez járulhatna hozzá.

Címlapkép: Getty Images