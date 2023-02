Jó és rossz hír is érkezett a magyar gazdáknak

Tovább szárad a talaj felső rétege, visszahúzódik a belvíz, de megnő a szárazfű-tüzek kockázata - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön közölt agrometeorológiai elemzésében.

A honlapjukon megjelent összefoglaló szerint a múlt héten száraz volt az idő, a belvízzel borított területek nagysága tovább csökkent. A kevés felhő miatt gyakoriak voltak az erős éjszakai fagyok, de a sok napsütés hatására napközben viszont tavaszias idő alakult ki.

Hozzátették: a talajok felszín közeli része sokat száradt, azonban a mélyebb rétegek Sopron és Szeged környékének kivételével országszerte telítettek. A talaj az elmúlt napokban, 5-20 centiméter mélységben átfagyott, a naponkénti éjszakai fagyás és nappali kiengedés hatására a művelt talaj felszíne megemelkedett, és felszíne szárazzá vált.

Az elemzés szerint az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, az Alföldön a belvízfoltok kiterjedése folyamatosan csökken.

Az elmúlt napok fagyos éjszakái és a talaj fölső rétegének átfagyása a kórokozókat és kártevőket kissé megtizedelte, de tartósabb hidegre lett volna szükség a nagyobb tisztuláshoz.

A fagyok nem tettek kárt a vetésben, de a növények túl korai fejlődésnek indulását visszafogta. A folytatásban egymást követik az időjárási frontok az országban, de jelentős csapadék továbbra sem valószínű. Csapadék többször, de csak kis mennyiségben várható. Szombaton gyakran megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a nyugatias szél, a szeles idő pedig a jövő hét első felében is folytatódik. A széllel a hőmérséklet is jelentősen emelkedik, megszűnnek az éjszakai fagyok, amelyek majd csak a jövő hét közepétől térnek vissza. A következő egy hétben a belvízfoltok kiterjedésének további csökkenése várható, tovább szárad a talaj is, a szárazfű-tüzek kockázata viszont megnövekszik - olvasható az elemzésben.

