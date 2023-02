16 órát repültek, a végén ugyanott landoltak, ahonnan elindultak

Egy új-zélandi járatnak elviekben New Yorkba kellett volna megérkeznie, de hiába repültek az utasok 16 órát, végül ott szálltak le, ahonnan elindultak – számol be a hírről a Bloomberg

Az Aucklandből New Yorkba tartó Air New Zealand Ltd. NZ2 járatának helyi idő szerint 17:40-kor kellett volna földet érnie a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér 1-es terminálján, de egy áramkimaradás közbeszólt. Az üzemzavar legalább 135, a városba érkező és onnan induló járatot érintett, köztük az új-zélandi járatot is.

A Flightradar24 weboldal adatai szerint a Boeing 787-es repülőgép a Csendes-óceán felett megtett közel 14 000 kilométeres út felénél fordult meg. Az Air New Zealand közleményében ezt azzal magyarázta, hogy a JFK repülőtér 1-es termináljában keletkezett elektromos tűz és a terminál ezt követő lezárása miatt kellett visszafordulnia a gépnek. A légitársaság szerint másik reptéren való leszállás azért nem jöhetett szóba, mivel akkor a gép akár több napot is a földön maradt volna, ez pedig számos más menetrend szerinti járatot borított volna fel.

Nem ez volt az első olyan eset, hogy repülővel utazók több órát tesznek meg a levegőben a semmiért, legutóbb januárban történt olyan, hogy az Emirates Dubajból Aucklandbe tartó járata a célállomáson bekövetkezett árvíz miatt visszafordult, ami az utasoknak így 13 órányi felesleges repülést jelentett.

