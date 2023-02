Itt a bejelentés: már idén jön az azeri földgáz Magyarországra, és komoly hosszú távú szerződésre készülünk

Már idén 100 millió köbméternyi azerbajdzsáni földgáz érkezhet Magyarországra, és aztán évi 1-2 milliárd köbmétert kitevő hosszú távú gázvásárlási szerződést kötünk Azerbajdzsánnal – ezt jelentette be egy mai budapesti sajtótájékoztatón Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter Sahil Babayev azeri munkaügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatót és a Facebookon is közvetített eseményen azt mondta: még idén megindulhatnak az azeri gázszállítások Magyarországra és „a jelenlegi várakozások szerint év végéig 100 millió köbméternyi azerbajdzsáni földgázt vehetünk számításba Magyarország földgázellátása tekintetében”.

Ezután azt is hozzátette:

Politikai megállapodásunk van arról, hogy az idei esztendőt követően egy hosszú távú szerződés keretében folytatjuk az együttműködésünket, amelyben 1-2 milliárd köbméter nagyságrendű földgázszállításra kerül majd sor minden évben.

A miniszter jelezte: ehhez még infrastrukturális fejlesztések kellenek, mivel a gáz Azerbajdzsánból Törökországon, Görögországon, Bulgárián és Románián keresztül érkezhet majd. Hozzátette: a munkálatokhoz uniós forrásokat is igénybe szeretnénk venni, így jó lenne, ha az EU is segítséget nyújtana amellett, hogy az oroszokról való leválást szorgalmazza. Megjegyezte, hogy a magyar-azeri energetikai együttműködésekhez jó alapot az, hogy a Molnak is van tulajdona az azeri energetikai szektorban, hiszen a résztulajdonában álló azeri olajmezőből származik a Mol kitermelésének mintegy 15%-a. A Mol ma hajnalban közzétett gyorsjelentésének elemzése:

Mind az idei 100 millió köbméter, mind az évi 1-2 milliárd köbméteres azeri gázszállítás új információ a minapi jelzés után, amikor még csak azt jelezte Szijjártó Péter, hogy az azeri elnök január végi budapesti látogatása után előrehaladott tárgyalásokat folytat a magyar kormány Azerbajdzsánnal egy hosszú távú gázvásárlási szerződés megkötéséről.

Magyarország éves gázfelhasználása 2021-ben 11,1 milliárd köbméter volt, tavaly ez a magas gázárak miatti spórolás, illetve az enyhe tél miatt 9,2 milliárd köbméter körülre eshetett. A 2021 őszén kötött 15 éves orosz-magyar gázvásárlási szerződés keretében az oroszok évente 4,5 milliárd köbmétert szállítanának le (1 milliárdot az Északi Áramlat 1-en, de ott a szállítás tavaly szeptembertől leállt, 3,5 milliárdot pedig a Török Áramlaton, amelynek tartós működését komoly kockázatok övezik a nyugati szankciók miatt), így

a most vázolt évi 1-2 milliárd köbméteres azeri gázmennyiség tekintélyes az orosz szerződéshez képest, illetve az ország éves gázfogyasztásához képest is.

A magyar gázkitermelést a kormány évi 1,5 milliárdról 2 milliárd köbméterre akarja növelni, és ehhez a minap elindult az első új földgáz kút kitermelése, a második kút pedig már a nyáron termelhet, és egy tegnapi információ értelmében további 50 kútfúrás is elindul, de lehet, hogy ennél is több lesz, ha minden jól sikerül. A fenti földgáz forrásokon túl van évi 1 milliárd köbméternyi LNG-szállításra is szerződésünk a horvát Krk-i LNG-terminál felől. A többi gázt a különböző irányokból szerzi be az az ország, illetve a kereskedők.

Azerbajdzsán egyre fontosabb gázbeszerzési forrása lesz az EU-nak, főleg a déli térségnek, miután az évi 8 milliárd köbméternyi uniós gázimportot a következő években 16-20 milliárd köbméter körülre tervezik emelni az uniós tagállamok, és ebből lenne egy szelet a magyar import is.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala