Kína ránthatja be az olajpiacokat

Elemzők szerint Kína 2023-ban várhatóan rekordmennyiségű nyersolajat fog importálni az üzemanyag iránti megnövekedett kereslet miatt. A koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú zárlatok feloldása után a lakosság fogyasztásigénye megnőtt, és új finomítókat is üzembe állítanak.

Kína, a világ legnagyobb importőre által kilátásba helyezett erős kereslet egy újabb bikaerős tényező lesz az olajpiac számára, amelyet már az OPEC+ termelői csoport termeléscsökkentései és az orosz exportra vonatkozó nyugati szankciók is támogatnak. Míg tavaly az ország az előzetes várakozásokhoz képest jóval kevesebb olajat importált, így a járványügyi szabályok lazítása után idén rekord szintre ugorhat az ország importja.

Négy iparági tanácsadó cég - a Wood Mackenzie, az FGE, az Energy Aspects és az S&P Global Commodity Insight - elemzői szerint Kína nyersolajimportja idén 500 ezer és 1 millió hordó/nap (bpd) között akár 11,8 millió bpd-re is emelkedhet, megfordítva az előző két év csökkenését, és meghaladva a 2020-as rekordot (10,8 millió bpd) - számolt be a Reuters.

Mivel a lakosság egyre többet utazik, Sun Jianan, az Energy Aspects elemzője úgy számolt, hogy a benzin és a repülőgép-üzemanyag a folyékony üzemanyagok iránti kereslet teljes növekedésének mintegy 50%-át, illetve 30%-át teszi ki. A gázolaj iránti kereslet - amely kulcsfontosságú az ipar energiaellátásában, valamint a logisztikában, továbbá fontos petrolkémiai alapanyag - viszont lassabban nőhet, mivel a kínai feldolgozóipar és az ingatlanszektor fellendülése hosszabb időt vesz igénybe - vélik az Energy Aspects elemzői.

A növekvő belföldi fogyasztás és a jövedelmező exportpiacok ellátása miatt a négy tanácsadó cég úgy látja, hogy a kínai finomítók a nyersolajfeldolgozást 850 000 és 1,2 millió bpd-re emelik, ami a 2022-es szinthez képest 6-9%-os növekedést jelent.

Elemzők szerint a növekvő belföldi kereslet kielégítése mellett a finomítókat arra is ösztönözni fogják, hogy növeljék a kibocsátásukat, hogy az olajexport révén is nagyobb nyereségre tegyenek szert. Azt is elvárhatja a pekingi vezetés, hogy több alapanyagot szállítsanak a petrolkémiai ágazatnak.

Két új finomító - a PetroChina Guangdong Petrochemical és a Jiangsu Shenghong Petrochemical, amelyek együttes kapacitása 520 000 bpd - várhatóan a következő hónapokban kezdi meg kereskedelmi működését. Egy harmadik zöldmezős finomító, a Shandong Yulong Petrochemical által épülő, 400 000 bpd kapacitású üzem szintén megkezdheti a nyersolaj importját a 2023 végén induló próbaüzeme miatt. Mindez szintén növelheti a kínai olajimportot.

