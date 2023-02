Tízmilliárd forint állami támogatással bővít a Bosch Magyarországon

Mintegy 180 millió eurós beruházást hajt végre Magyarországon a német Robert Bosch Power Tool Kft. A kormány úgy döntött, hogy 10 milliárd forint támogatást biztosít a fejlesztéshez.

Csaknem 70 milliárd forintos beruházást jelentett be a Robert Bosch Power Tool Kft. Magyarországon, amelynek révén 2024 végéig logisztikai központot hoznak létre, illetve bővítik a kéziszerszám- és akkumulátorgyártást Mickolcon - közölte a tárca tájékoztatása szerint pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A német tulajdoni hátterű, hazánkban mintegy 20 ezer embernek munkát adó vállalat két fázisban megvalósuló projektjének értéke 70 milliárd forint, amihez az állam 10 milliárd forint támogatást nyújt.

Szijjártó Péter az eseményen arról beszélt, hogy a két egymást követő gazdasági válság mellett is tavaly megdőlt itthon a foglalkoztatottsági, a beruházási és az exportrekord is. A minisztert azt is elmondta, hogy 19 százalékos bővülést követően 142 milliárd eurót ért el a kivitel.

Összegzése szerint 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek.

A miniszter arról is beszélt, hogy a Bosch 440 leányvállalattal rendelkezik a világ 60 országában, így különösen nagy eredmény, hogy a magyarországi fejlesztés mellett döntöttek. Kijelentette, hogy a cég beruházásai egyszerre szolgálják a kormány két célját, az újraiparosítást, illetve az elmozdulást a "Made in Hungary" felől az "Invented in Hungary" irányába.

Majd hozzátette, hogy Magyarország az elektromos motorral működő kéziszerszámok exportjában a világranglista 8. helyén áll, az elektromos motorral hajtott kézifűrészek esetében pedig a 6. helyen. Itthon a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, így tavaly csúcsot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom is, amely már november végére elérte a 60 milliárd eurót.

Azt is elmondta, hogy a magyar a világ 15. legnyitottabb gazdasága, az export adja a bruttó hazai termék (GDP) 80 százalékát, ami azt jelenti, hogy a külgazdaság alapvetően határozza meg az ország működését.

