Jön az árstopos tömegközlekedés - Itt vannak a részletek

Május elsejétől teljes vármegyét vagy akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatainak igénybe vételével. A teljes árú vármegyebérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni várhatóan április utolsó hetétől, az országbérlet ennek duplájába fog kerülni. A tanulók mindkettő esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe, áll a MÁV közleményében.

Orbán Viktor a ma megtartott évértékelő beszédében már elmondta, hogy májustól kedvezményes vármegyei és országos tömegközlekedési bérletet vezetnek be, most pedig megjelentek a részletek is.

Május 1-jétől vármegyebérlet és országbérlet is elérhető lesz, az ezekkel utazók a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatait korlátlanul használhatják majd a bérleten feltüntetett területen.

Az új típusú díjtermékek a közlekedési szolgáltatók legtöbb értékesítési csatornáján elérhetővé válnak:

a bérleteket a MÁV-START pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni.

A bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon elővételben is megvásárolhatók lesznek a vármegye- és az országbérletek.

Az új 30 napos érvényességű vármegyebérlet a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt használható lesz. A teljes árú bérlet 9450 forintba kerül majd, a tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forintba fog kerülni.

Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegyehatárt, 2 vármegyebérlet áráért az ország egész területére érvényes országbérletet vásárolhatnak. Ez minden olyan járatra érvényes, amelyet a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV üzemeltet helyközi forgalomban. A 30 napos teljes árú országbérlet 18900 forintba fog kerülni, a tanulóbérlet 1890 forintért lesz kapható.

A vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest vármegyei bérlet illetve az országbérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük utazni.

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így vármegyebérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva.

A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságok felé, amelyek a bevezetéstől a nyár során folyamatosan gyűjtik a tapasztalatokat és az utasaik visszajelzéseit. A járműkapacitásaikat – a lehetőségekhez mérten – a változó utazási szokásokhoz, igényekhez igazítják.

Címlapkép: Soos Jozsef, Getty Images