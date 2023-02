Fordulat jöhet a használtautók piacán

Élénk volt a forgalom az év elején a használtautópiacon; januárban csaknem 69 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, 3,7 százalékkal több az egy évvel korábbinál - írja a JóAutók.hu használtautópiaci portál a DataHouse adatai nyomán.

Arra számítanak, hogy 2023-ban a belföldi használt személygépkocsik piacának forgalma kevéssel a tavaly beállított, 829 ezres csúcs felett lesz.

A múlt év utolsó 3-4 hónapját jellemző kisebb visszaesést követően ismét erősödik a használtautópiac forgalma, ami fontos jele lehet annak, hogy a vásárlók körében lassan múlóban van a rezsiköltségek és az infláció által keltett bizonytalanság - véli a cég.

A pozitívabb hangulat a következő hónapokban is folytatódhat, a vásárlók újra nagyobb készletekkel és rövidebb várólistákkal találkozhatnak, miközben a cégek is elkezdik bepótolni tavaly elmaradt flottacseréiket. Mindez a lecserélt autók révén élénkítheti a használtautópiacot is.

