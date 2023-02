Csatasorba álltak az 1800 méterre ellátó, felújított traffipaxok

A Fáma lézer sebességmérők jól ismertek az autósok körében, már több mint 20 éve használja a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére. Az idő nem kímélte az eszközöket és egyre több esett ki a forgalomból.

A javíttatásuk ellehetetlenülését az okozta, hogy a gyártó cég megszűnt, így egyre több készülék került „elfekvőbe”, a raktárak mélyére. Azonban a ORKF úgy ítélte meg, hogy kábeltörések, kontaktproblémák miatt nem kellene ezeket a drága készülékeket kidobni, ezért elkezdték felújítani azokat.

2022. decemberében elkészült a mintapéldány, amely hitelesítésen is bizonyította a képességeit. Ez alapján elindult a kiesett készülékek felújítása és januárban már 11 készülék állt szolgálatba.

Első körben a 2005 és 2008 közötti lézereket kezdték el felújítani, ezek mérni tudják a szemből érkező és az elhaladó járművek sebességét is, álló-, és a GPS moduljuknak köszönhetően mozgó állapotban is.

Nagyon messzire ellátnak, akár 1800 méterre

, az állóképek mellett mozgóképet is képesek rögzíteni. Így a sebességmérésen túl egyéb szabálytalanságok dokumentálására is képesek tilos jelzésen való áthaladás, záróvonalátlépés. Működhetnek kézi-, vagy automata üzemmódban is.

Az eszközöket a felújítás során szétszerelték, kitisztították, hibakeresést végeztek. A külső védőburkolataik és a tartóváz felületkezelését megújították. Kicserélték a csatlakozókat, új kábelezéssel látták el a készülékeket. Kaptak új markolatot és nagyobb kijelzőt is.

A lézerelvű Fáma sebességmérő első generációja, a Fáma I. 1995-ben érkezett a rendőrséghez, de csak egy darab. Nagyobb számban 1996-ban a Fáma II. újgenerációs eszközök kerültek a rendszerbe, összesen 24 darab. A korábbi radarelven működő sebességmérőkhöz képest a Fáma lézerek sokkal pontosabban, messzebbről mértek, ráadásul úgy, hogy a kortárs radardetektorok nem voltak képesek figyelmeztetni a használójukat a mérésről. 2001-től álltak a rendszerbe a Fáma III. lézeres sebességmérők. Ezek komoly képességnövelést jelentettek azzal, hogy GPS moduljuk segítségével már mozgó járműből is képesek sebességmérésre. A Fáma III. készüléket folyamatosan frissítették, 2001-ben 19 darab, 2003 és 2005 között 21 darab módosított verzió került a rendőrséghez. Majd újabb 5 ismét fejlesztett eszköz érkezett, amit 10 miniDV kazettát alkalmazó Fáma követett. A Fáma III. legfrissebb, már memóriakártyát használó változata 2006 és 2008 között került a rendőrséghez 33 példányban.

Címlapkép: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt