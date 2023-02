Belehúzott az MNB: minden eddiginél nagyobbra nőtt a régi-új eszköze

Majdnem 1400 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el a szerdai diszkontkötvény-aukción az MNB miután a befektetők a meghirdetettnél nagyobb érdeklődést mutattak – derül ki a jegybank honlapján található adatokból.

Február eleje óta hetente tart egyhetes diszkontkötvény-aukciót a jegybank, ráadásul a bankok számára már nem tiltja meg az eladását a papíroknak, így az alapkezelők is hozzájutnak a 18%-os kamatozású eszközhöz. Ez jelentősen megemelte az érdeklődést iránta, már a múlt heti cikkünkben írtunk arról, hogy megrohamozták a befektetők az MNB eszközét.

Ez folytatódott most szerdán, amikor a meghirdetett 1000 milliárd forintos összegre 1392,9 milliárdnyi ajánlatot nyújtottak be, amit a jegybank mind el is fogadott. Ez azért fontos mérföldkő, mert először fordult elő, hogy a keretet meghaladta az ajánlatok összege, azok elfogadásával pedig az MNB azt üzente, hogy gyakorlatilag korlátlanul állhat rendelkezésre az eszköz, vagy legalábbis az ezer milliárdos keret puha.

A diszkontkötvény célja, hogy a monetáris transzmissziót erősítse, a gyakorlatban a felesleges forintlikviditás kiszívása ezzel a célja a jegybanknak. Ha ugyanis túl sok a forint a rendszerben, akkor a devizaswap-hozamok alacsonyan maradnak, ami kedvező lehetőséget kínálhat a külföldieknek a magyar deviza elleni pozíciók felvételére. Vagyis gyakorlatilag

a forint stabilizálása a jegybank célja a régi-új eszközzel.

