Tömeges felháborodás az Amazonnál, ismét be kell menniük az irodákba a dolgozóknak

A tech-cégnél dolgozók egy csoportja létrehozott egy Slack-csatornát, és egy belső petíciót fogalmazott meg, amiben visszautasítják az intézkedést, aminek értelmében május 1-jétől kezdve hetente legalább három napot az irodákban kéne dolgozniuk. A tegnap létrehozott csoport jelenleg 16 ezer tagot számlál, kedd estig mintegy 5000 alkalmazott írta alá a petíciót. Az alkalmazottak elégedetlensége átterjedt a kiskereskedelmi óriás belső hírfolyamára, az Inside Amazonra is, ahol a dolgozók többször is nemtetszésüknek adtak hangot Jassy legutóbbi összdolgozói értekezletével kapcsolatban.

"Azzal, hogy önkényesen, adatokkal való alátámasztás nélkül erőszakolják vissza a dolgozókat az irodákba - annak ellenére, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy ez a munkavállalók számára rossz döntés -,

az Amazon nem tudja betölteni a Föld legjobb munkáltatójának szerepét

- olvasható többek között a CNBC által megtekintett képernyőfotókon.

Sok munkatárs a "Remote Advocacy" (Távoli Érdekérvényesítés) kifejezést írta be a Slack státuszába, hogy ezzel is jelezze, hogy támogatja a petíciót. A petíció az intézkedéssel kapcsolatos aggályok kifejezése mellett számos adatot és tanulmányt is közöl, amik a távmunka előnyeit hangsúlyozzák.

A koronavírus-járvány enyhülésével számos technológiai vállalat tért vissza egyébként valamilyen szinten a személyes munkavégzéshez: a Google és az Apple például már tavaly óta megköveteli alkalmazottai egy részének, hogy visszatérjenek az irodába, míg a Disney januárban kezdte el elvárni a hibrid munkarendű alkalmazottaktól, hogy hetente négy napot az irodában legyenek.

