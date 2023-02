Itt a feketeleves: hiába a bérrobbanás, nagy bajban vannak a magyar dolgozók

Hiába emelkednek jelentősen a bérek Magyarországon, az infláció ennél is gyorsabban növekszik. A bérek vásárlóereje tavaly decemberben már 5%-os visszaesést mutatott , így nem meglepő, hogy a kiskereskedelmi forgalom is zuhan. Elemzők szerint idén ráadásul lassabban nőhetnek a bérek, mint tavaly.

2022 decemberében ismét erősödött az átlagos bérnövekedés üteme az év végi bónuszok kifizetése következtében. A bruttó keresetek 18,1, miközben a nettó bérek 18,7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest a KSH közlése alapján. Könnyű lenne azonban erre azt mondani, hogy csupán az év végi bónuszok hajtották a bérnövekedést. Az egyszeri kifizetésektől megtisztított úgynevezett rendszeres bruttó átlagkereset is 18,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban - írja elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Folytatódott tehát az előző hónapokban megfigyelt tendencia, vagyis hogy a munkaadók a magas inflációs környezetben kompenzálni próbálják a munkavállalóikat. Ez pedig már nem csupán egyszeri kompenzációban ölt testet, de a rendszeres kereseteket is érdemben érinti. Ennek ellenére is csökkent ugyanakkor a bérek vásárlóereje: 2022 decemberében 5,1 százalékkal zsugorodott a reálbér. Ezzel már négy hónapja negatív tartományban van a mutató - emelte ki Virovácz.

A versenyszférában a bruttó keresetek (bónusszal együtt) valamivel lassabban nőttek decemberben, mint novemberben: 18,3 százalékkal nőtt ezen a területen az átlagbér. Tekintettel arra, hogy a medián kereset dinamikusabban, vagyis 19 százalékkal emelkedett éves bázison a vállalkozások körében, ez azt jelzi, hogy elsősorban az alacsonyabb keresetűek fizetését korrigálták a vállalatok a magas, sőt erősödő infláció fényében. A költségvetési szférában ezzel szemben jelentős mértékben erősödött a bérkiáramlás a szokásos év végi bónuszkifizetések következtében. Ebben a szektorban 17,6 százalékra gyorsult az átlagbér-növekedés üteme - tette hozzá.

2022 egészében 17,5 százalékkal emelkedett az átlagbér és bár az év elején több szektorból is lehetett hallani jelentős béremelésekről, ezek mértéke egyelőre azt sugallja, hogy idén a tavalyinál alacsonyabb lehet az átlagos bérnövekedés. Az ING Bank friss előrejelzése 15 százalék környékére becsüli az idei évi kereset emelkedését, már ami az átlagot illeti. A még mindig dinamikus növekedés oka, hogy a vállalatok egy jelentős része továbbra is munkaerőhiánnyal küzd, így ez kikényszeríti a bérek emelését. Ezzel szemben a Randstad friss felmérése már arra is rámutatott, hogy ez nem általános jelenség. A megkérdezett vállalatok 62 százaléka ugyanis az mondta, hogy a recesszió fényében várhatóan újragondolja a vállalat szerkezetét és a munkaerő iránti igényét. Egy másik kérdésre válaszolva a megkérdezettek 48 százaléka jelezte, hogy létszámstopot rendelnek el a vállalatnál. Mindez arra mutat rá, hogy nem feltétlenül tekinthető általános jelenségnek, hogy a vállalatok béremelési kényszerben lennének, ami jelentősen mérsékli az ár-bér spirál felerősödésének kockázatát.

Ugyanakkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy a munkaerőpiac feszessége felfelé mutató inflációs kockázatot jelent. Ebben a tekintetben az idei év második felében várható reálbér fordulatra mutatnánk rá, amikor már a bérnövekedés üteme újra meghaladja majd az infláció mértékét. Emellett a gazdaság is már a kilábalás időszakában lesz és a vállalatok munkaerő iránti kereslete újra felerősödhet. Egy ilyen helyzetben a vállalatok ismét hamarabb nyúlhatnak az átárazási politikához, látva a javuló gazdasági kilátásokat és az erősödő vásárlőerőt. Pont emiatt gondoljuk úgy, hogy a nagy feladat a jegybank számára nem az lesz, hogy lemenjen az infláció a jelenlegi extrém szintekről egyszámjegyű szintekre, hanem hogy 2024-ben elérhetővé váljon a 3 százalékos inflációs cél egy ilyen inflációt gerjesztő munkaerőpiaci környezetben. Továbbra is úgy látjuk, hogy érdemi a kockázata annak, hogy tartósan magasan ragadjon az infláció - zárja kommentárját Virovácz.

Címlapkép: Getty Images