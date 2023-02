Nagyon durván ugrik a gáztárolás költsége Magyarországon – Mi áll a háttérben és hova vezet?

A földgáz betárolás díja közel az ötszörösére, a kitárolásé több, mint a hétszeresére ugrik Magyarországon április 1-től – derült ki a Magyar Földgáztároló Zrt. és a Hexum Földgáztároló Zrt. oldalairól. Ez a drasztikus változás jórészt azzal függ össze, hogy az elmúlt egy évben a gáztároló üzemeltetés során fontos gáz- és áramköltségek is elszálltak, illetve az infláció és a bérköltségek is, amelyekre most nyújt egyfajta kompenzációt a rendszer. A díjugrás azonban egyúttal érdemi jövőbeli tovagyűrűző hatásokkal is járhat a gázfogyasztók költségszintjén keresztül.

Az összes magyar földalatti gáztárolói kapacitás mintegy 70%-át tulajdonló és működtető Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) oldalán egy minapi szűkszavú közlemény tudatja a drasztikus díjváltozásokat, és utal a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) határozatára, igaz az még nem érhető el a Hivatal oldalán a határozatok tárában, bár egy MFGT-közlemény szerint február 17-ig meg kellett születnie a döntésnek.

Az egy évvel ezelőtti MEKH határozat viszont elérhető, ami jól bemutatja, hogy mennyire összetett a be- és kitárolási, valamint a tárolói kapacitásdíjnak a kiszámítási folyamata, amely díjak tavaly április 1-től idén március 31-ig hatályosak és a tároló üzemeltetők költségszintjéből indulnak ki. A tavalyi határozatból az látszik, hogy bő egy évvel ezelőtt 60 euró/MWh körüli határidős TTF gázár pályát vett figyelembe a MEKH 370 közeli EURHUF mellett (amelyek a tárolók kompresszorainak üzemeltetése, saját energiafelhasználása során fontos input tényezők), illetve 3,78%-os súlyozott átlagos tőkeköltséget, valamint visszafogott inflációs és bérnövekedési előrejelzéseket (ezek fontos működési költség tételek a cégek életében).

Az elmúlt egy év során viszont ezeknél a paramétereknél sokkal kedvezőtlenebb piaci (gáz- és áramár, forintárfolyam), és működési feltétekkel (váratlanul magas infláció mellett megugró bérköltségek) szembesültek a tároló üzemeltetők. Így a MEKH határozata módszertanának ismerete hiányában is okkal feltételezhetjük azt, hogy

jórészt ezek a drasztikusan megváltozott piaci és működési keretek állnak a szintén drasztikusan megnövekedett díjtételek mögött.

Megkerestük kérdéseinkkel a MEKH sajtóosztályát, amint befut a válasz, frissítjük a cikket.

Azt, hogy mennyire jelentős változásokról van szó, az alábbi ábrák is érzékeltetik, miszerint a földgáz betárolási forgalmi díja a tavaly áprilistól idén március végéig érvényes 170,19 Ft/MWh-ról 786,75 Ft/MWh-ra, azaz közel ötszörösére ugrik idén április 1-től.

A kitárolási forgalmi díj még drasztikusabb mértékben: az eddig érvényes 18,44 Ft/MWh-ról 130,66 Ft/MWh-ra, azaz több, mint hétszeresére növekszik.

A tárolói kapacitásdíj kiszámításához szükséges képlet szorzója pedig 0,3189 értékről 0,3906-ra ugrott, ami 22%-os emelkedést jelent.

Amint fent jeleztük: az MFGT négy földalatti (kereskedelmi célú) tárolóval rendelkezik, amelyek a 67,7 TWh-nyi összes magyar gáztárolói kapacitásnak mintegy 70%-át jelentik, és az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek:

Az MFGT tulajdonolja és üzemelteti a pusztaedericsi, zsanai, kardoskúti és hajdúszoboszlói tárolót, amely négy tárolóra csak együttes töltöttségi arányok érhetők el az MFGT és az AGSI oldalán. Amint az alábbi ábrán látszik: a háború kitörése után tavaly április végétől, tehát az április 1-től hatályba lépett tárolói díjak mellett, gyorsan elkezdtek telni a tárolók. A lendület olyan intenzív volt, hogy a 10 éves átlagos feltöltési szintet már július közepére meghaladta az aktuális töltöttség, aztán ez november elejére 85%-ra emelkedett, ami az elmúlt évtized csaknem legmagasabb arányát jelentette. Aztán innen az elmúlt évtized átlagos kitárolási tempójánál jóval gyorsabb volt a kitárolás üteme még azzal együtt is, hogy meglepően enyhe volt a tél főleg decemberben, és januárban.

Erre a furcsán gyorsan ürülő tárolói helyzetre fel is hívtuk a figyelmet egy hónapja, igaz ahogy akkor is jeleztük és most is rögzítjük 36%-os töltöttség mellett: nem kell aggódni, mert ezt a telet már megúsztuk ellátási problémák nélkül. Inkább az a kérdés, hogy az idén őszi-téli időszakot hogyan lehet átvészelni. A minél kisebb ellátási kockázatokhoz valószínűleg kitartó spórolás is kell, ahogy tegnapi elemzésünkben körbejártuk. Nyilván minél magasabb tárolói töltöttségi szintről indul a piac áprilistól, annál könnyebb a feltöltés, bár a most ötszörösére ugró betárolási, illetve a 22%-kal emelkedő tárolói kapacitásdíj akár fékezheti is ezt a feltöltési tempót a piaci szereplők körében. Emellett nyilván a gázkereskedői árajánlat adások tartalmában is komoly nyomot hagy majd ez a határozat,

így a most áprilistól megugró tárolói díjnaknak még érdemi tovagyűrűző költségoldali következményei lehetnek a gázfogyasztókon keresztül a következő egy év során.

A Hexum Földgáztároló Zrt. tulajdonolja és üzemelteti az algyői Szőreg-1 nevű föld alatti gáztárolót, amely elsősorban stratégiai tárolóként üzemel és 20,1 TWh-nyi a tárolói kapacitása. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: tavaly éven belül ez is nagyon hasonló feltöltési pályát írt le, mint a fenti négy tároló együtt, és a Szőreg-1 esetén november elejére 97%-os töltöttség alakult ki. Innen év végéig csak nagyon lassan, az idei év eleje óta viszont az évtizedes átlagos tempóhoz hasonló ütemben apadt a tároló töltöttsége.

Érdemes végül az öt magyarországi földalatti tároló együttes töltöttségi helyzetét is megnézni, amely azt mutatja, hogy most 50%-nál járunk, ami lényegesen jobb a tízéves átlagot jelentő 34%-nál. Nemcsak ez mondható kedvezőnek, hanem az is, hogy a fogyasztásarányos töltöttség terén még mindig az egyik legjobban áll Magyarország az uniós tagállamok között. Az uniós átlag jelenleg 19% körüli, a magyar pedig 31,4%-os, és nálunk jobban csak az osztrákok (76,5%), a szlovákok (46,4%), a dánok (33,7%) és a csehek (32%) állnak (a lettek 82,4%-os aránya azért torzít jócslán felfelé, mert ők a többi balti államnak is betárolnak).

