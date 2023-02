Óriásit ver a magyar infláció Európára

Portfolio 2023. február 23. 16:05

Januárban is Európa inflációs bajnoka maradt Magyarország, sőt, a magyar áremelkedés üteme egyre látványosabban kilóg az EU-tagországok sorából. A drágulás toronymagasan itthon a legnagyobb a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszerek körében, de talán elsőre meglepő lehet, hogy az elmúlt egy évben idehaza nőtt legjobban az ára az üzemanyagoknak is, illetve a háztartási energia drágulásában is az élmezőnyben vagyunk.