Leleplezték az orosz gazdaság keserves állapotát, egyre nehezebb a háború finanszírozása

Oroszország egyértelműen hadigazdasággá alakul, a védelmi kiadások növekednek, miközben az állami bevételek csökkennek - állapította meg csütörtökön közzétett jelentésében a Német Gazdasági Intézet (IW).

Az Európai Unió tagállamai sokáig húzták, hogy szankciókkal sújtsák az orosz energiaágazatot, de végül egy-két Magyarországra is kiterjedő mentesség mellett tavaly december 5-én életbe lépett az olajembargó is, amely már jelentős sérülést okozott az orosz költségvetésnek. Viszont a korábban az ukrajnai háború miatt bevezetett büntetőintézkedéseknek, valamint a nyugati cégek kivonulásának is fájdalmas következményei lettek - derül ki az IW kutatásából, amely szerint a csökkenő állami bevételek mellett egyre drágább a háború finanszírozása is.

Oroszország költségvetési hiánya 2022-ben a GDP csaknem 4 százalékát tette ki, és 2023-ban ez az arány a kiadásokkal együtt valószínűleg növekedni fog. Ehhez képest az orosz pénzügyminisztérium alacsonyabb, a GDP 2,3 százalékát kitevő hiányszámot tett közzé.

A Scope európai hitelminősítő pénteken a Reuters által látott elemzése szerint az orosz költségvetési hiány 2023-ban várhatóan a GDP 3,5 százalékára emelkedik. Ez a szám szintén jelentősen magasabb, mint az orosz kormány GDP-arányos 2 százalékos előrejelzése.

Oroszország idén 25 százalékkal, 124,7 milliárd euróra növeli a belső és külső biztonságra fordított kiadásokat - áll a jelentésben, amely olyan előrejelzéseken alapul, amelyeket az orosz parlament, a duma októberben hagyott jóvá.

Az IW német gazdasági intézet szerint 2025-ig a védelmi kiadásoknak ez az összege várhatóan állandó marad, és a költségvetés több mint 14%-át teszi ki.

Miközben a védelmi kiadások nőnek, a bevételek csökkennek. A 2022-es évhez képest az olaj- és gázexportból származó bevételek több mint 20 százalékkal esnek vissza az Oroszország ukrajnai inváziója miatt bevezetett nyugati szankciók miatt - közölte az IW.

Oroszországnak még mindig elegendő tartaléka van, de a jövőt nagy költségvetési bizonytalanság jellemzi majd - mondták Simon Iglesias és Melinda Fremerey, az IW közgazdászai.

A Reuters novemberben közzétett költségvetési elemzése kimutatta, hogy Oroszország csak idén összesen 9400 milliárd rubelt (140 milliárd dollár) költ majd a védelemre és a biztonságra - a költségvetés közel egyharmadát -, ami kevesebb pénzt jelent az egészségügyre, az oktatásra és a kutatásra.

Címlapkép: Getty Images.