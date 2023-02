Orbán Viktor: fogadni lehet rá, hogy decemberre véget ér a két számjegyű drágulás

Finnország és Svédország NATO-tagállam akar lenni, ezt ketten nem hagyták jóvá, az egyik a magyar, a másik a török fél.

Ami Törökországot illeti, akik a szövetségeseink, komoly kifogásaik vannak Svédországgal szemben. Ha nem lesz megoldás a török problémákra, akkor a bővítésből nem lesz semmi.

A kommunizmus összeomlása után vették fel Magyarországot a NATO-ba. Ha valaki be akar kerülni a NATO-ba, akkor ahogy minket is felvettek, vegyék fel őket is.

Ez becsület szempontjából is fontos, azt kértem a frankciótól, hogy vegyék fel ezt a két országot.

A képviselők azonban nem túl lelkesek. Ha Finnország miatt létrejön egy több ezer kilométeres határ Oroszországgal, az kockázat. A másik azonban, hogy Finnország és Svédország "hazugságokat terjeszt Magyarországról" - mondta Orbán Viktor. A kormányfő elismeri, hogy nincs minden rendben,

de azt kéri, hogy támogassuk finnország és Svédország felvételét.

A tagállamok között nem ártana, ha tisztázó beszélgetések kezdődnének.