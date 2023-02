Amire Brüsszel rábólintott, azt a brit képviselők boríthatják

Hétfőn hosszas tárgyalás után Rishi Sunka brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy megoldást találtak a brexit egyik utolsó aknájára, az északír-protokoll felváltására. Az új kereskedelmi megállapodást azonban egyelőre nem tetszik az Egyesült Királyság képviselőinek.

Az észak-írországi protokollról még Boris Johnson volt miniszterelnök állapodott meg az EU-val, és 2021. január 1. óta eszerint folyik a kereskedelem az unió és az Egyesült Királyság között az egyetlen szárazföldi határukon. Miután a brexit formálisan is megtörtént, az észak-írországi jegyzőkönyv értelmében új ellenőrzéseket vezettek be, amelyek még bonyolultabb helyzetet teremtettek, mint azt bárki várta.

Mivel ahelyett, hogy az ír határon folynának a vámellenőrzések, az adminisztrációt az észak-írországi kikötőkben végzik. Ez a Nagy-Britanniából (Angliából, Skóciából és Walesből) Észak-Írországba tartó árukra vonatkozik. Lényegében így az Egyesült Királyság területén belül alakult ki egy vámhatár az Ír-tengeren, mivel az ellenőrzések akkor is alkalmazandók, ha az áruk Észak-Írországban maradnak.

Az unionista pártok - amelyek támogatják, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság része legyen - szerint ezek az ellenőrzések tényleges határt hoznak létre Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része között.

A vállalkozások is panaszkodtak arra, hogy az ellenőrzések többletköltségeket és késedelmeket okoznak. Így már Boris Johnson is próbált az EU-nál lobbizni egy új megállapodásért, hogy csökkentsék a pénzügyi terheket és a bürokráciát.

Hétfőn pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Rishi Sunak brit miniszterelnök új megállapodásra is jutott. Az új eljárásrend értelmében így két sávot hoznának létre a Nagy-Britanniából Észak-Írországba érkező áruk számára:

Lesz egy zöld sáv az Észak-Írországban maradó áruk számára.

egy piros sáv azon termékek számára, amelyeket továbbküldhetnek az EU-ba.

A zöld sávon áthaladó termékek esetében megszűnnének az ellenőrzések és a papírmunka, míg az unióba szállított termékek esetében maradna a szigorú adminisztráció.

Egyes termékek - például a hűtött kolbászok - Nagy-Britanniából Észak-Írországba történő behozatalának tilalma megszűnne. Valamint Belfastnak a továbbiakban nem kellene követnie bizonyos uniós szabályokat, például a hozzáadottérték alapú adók és az alkoholvámok tekintetében - írja magyarázó cikkében a BBC.

Bekerül egy fontos jogszabályi elem is a megállapodásba: a Stormont-fék. Ennek lényege, hogy míg az előző megállapodás értelmében Észak-Írországban továbbra is érvényesek voltak bizonyos uniós jogszabályok, addig most az új jogi elem engedné, hogy az észak-írországi közgyűlés kifogást emeljen az új uniós szabályok ellen.

Az eljárás akkor indulna meg, ha két vagy több párt legalább 30 képviselője aláírna egy petíciót.

Ezt követően szavazást tartanának a kérdésről. Az elfogadáshoz az unionisták és a nacionalisták képviselőinek támogatására egyaránt szükség lenne. Korlátozás, hogy a Stormont-féket nem lehetne "triviális okokból" alkalmazni, és csak a "jelentősen eltérő" szabályok esetében kezdhető eljárás.

Amint az Egyesült Királyság közli az EU-val, hogy a fék működésbe lépett, a szabályt nem lehet végrehajtani. A folyamatot nem az Európai Bíróság felügyelné, de a bíróságnak továbbra is lenne végső beleszólása abba, hogy Észak-Írország betart-e bizonyos uniós szabályokat (az úgynevezett egységes piaci szabályokat).

Bár továbbra is komplikált maradna az ügyintézés Nagy-Britannia és Észak-Írország között, a szabály lényegesen nagyobb mozgásteret enged a briteknek. Valamint az Európai Bíróság félreállítása nagy engedmény London felé, mivel a brexit során is a legtöbben az igazságügyi fennhatóságot ellenezték a leghevesebben a windsori képviselők.

Ezzel együtt is elégedetlenek az új szabálytervezettel az alsóházban: Észak-Írország legnagyobb protestáns pártja, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) hevesen bírálta az észak-írországi jegyzőkönyvet, egyelőre pedig csak annyit nyilatkoztak, hogy értékelik a javaslatot.

