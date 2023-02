Komoly erők mozdultak meg a háttérben: ők pénzelik Európa országait

Az eurózóna-tagállamoknak szüksége is van a finanszírozásra, idén nagyjából 400 milliárd eurónyi forrást kell bevonniuk a kötvénypiacról. A finanszírozási igény továbbra is magas, főleg a megnövekedett energiaárak miatt, miközben az EKB hamarosan elkezdi a saját mérlegében felhalmozott kötvények nettó értékesítését, hogy az infláció elleni harcban a mennyiségi szigorítás eszközét is bevesse.

Az EKB a koronaválságban felpörgetett mennyiségi lazítás következtében 8 ezermilliárd euró környékére növelte a mérlegfőösszegét. A jegybank kötvénypiaci aktivitása mérsékelte a kötvényhozamokat és a volatilitást az előző években, és most, az EKB mennyiségi szigorításával együtt

az a kérdés, hogy ki lép a fő finanszírozó helyébe.

Eddig úgy tűnik, hogy a bankok lesznek azok. A banki treasuryk idén nagyobb arányban vásárolják az eurózóna-béli országok államkötvényekeit, a magasabb hozamok ugyanis vonzóvá tették ezt az eszközt.

Több esetben is a bankok váltak a legnagyobb vásárlóvá

- mondta a Reutersnek Pierre Blandin, a Credit Agricole CIB kötvénypiaci befektetőcsapatának vezetője.

Az államadósságkezelők nyilatkozatai szerint a bankok főleg a 10 évnél rövidebb kötvényeket vásárolnak, de olyan a kereslet, hogy egyes magasabb lejáratokon is a bankok lettek a legnagyobb vásárlók. Néhány példa:

az Európai Unió saját kötvényei közül a 7 éves lejáratnak 50, a 20 éves kötvények 35%-át vásárolták fel a banki treasuryk ebben a hónapban.

az olasz kötvények közül januárban a 20 éves lejáratúak 39%-át vásárolták fel bankok, az alapkezelők 25%-ot.

A 30 éves belga kötvények 30%-át vitték el a bankok idén januárban, szemben az egy évvel ezelőtti 10%-kal.

Maric Post, a belga adósságkezelő központjának vezetője emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a banki kereslet a nyilvánosan közölt adatoknál valójában még nagyobb. Arról nem állnak rendelkezésre adatok, hogy melyik bankok vásárolják a kötvényeket, de a jellemző tendencia szerint a bankok általában „hazai” kötvényeket vásárolnak.

Címlapkép: Getty Images