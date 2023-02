Laborszökevény-e a koronavírus?

Az amerikai kormányon belül nincs egyetértés a koronavírus eredetével kapcsolatban - közölte a Fehér Ház hétfőn egy sajtóhírre reagálva, miszerint az amerikai energiaügyi minisztérium elképzelhetőnek tartja, hogy a kórokozó egy kínai laboratóriumból szabadult ki.

John Kirby az amerikai elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az elnök tényeket akar látni a járvány eredetével kapcsolatban, de a vizsgálat még nem tart ott. Mint mondta, amint elegendő információ gyűlik össze, és készen állnak annak megosztására az amerikai emberekkel és kongresszussal, megteszik.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági illetékese megjegyezte, hogy a hírszerzői közösségen belül sincs konszenzus a koronavírus származásával kapcsolatban. Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem tudja megerősíteni az ezzel kapcsolatban megjelent sajtóinformációkat.

A hétvégén a The Wall Street Journal és a The New York Times arról írt, hogy a vírus eredetének vizsgálata során az amerikai energiaügyi minisztérium arra az eredményre jutott "alacsony megbízhatóság" mellett, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból, Vuhan városából került a környezetbe véletlenül és kezdett el terjedni.

A sajtóhírre reagálva a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn rágalomról beszélt, s azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy próbája befeketíteni Kínát, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínával közösen végzett vizsgálatára hivatkozott, amely "rendkívül valószínűtlennek" nevezte a koronavírus laboratóriumi eredetét.

Eddig az Energiaügyi Minisztérium mellett a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) fogalmazott meg olyan véleményt az Egyesült Államok hivatali közül, amely szerint a vírus valószínűleg egy kínai laboratóriumban történt baleset révén terjedt el. Négy másik ügynökség, valamint egy nemzeti hírszerző testület még mindig úgy ítéli meg, hogy a vírus valószínűleg természetes úton terjedt el, kettő pedig bizonytalan.

Az energiaügyi minisztérium következtetése új hírszerzési információk eredménye, és azért tekinthető fontosnak, mert az ügynökség jelentős tudományos szakértelemmel rendelkezik, és az amerikai nemzeti laboratóriumok hálózatát felügyeli, amelyek közül néhányban fejlett biológiai kutatásokat végeznek. Ugyanakkor az "alacsony megbízhatóságúnak" minősített értesülés nem segít eloszlatni a bizonytalanságot a kérdésben. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a laborszökevény-elmélet elég sokszor akkor kap lábra a tengerentúlon egy-egy szakmai elemzés alapján, amikor az Egyesült Államok - Kína viszony épp fesztültebbé válik.

