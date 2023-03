Lantos Csaba új típusú reaktorokról beszélt (2.)

A kormány ragaszkodik a klímacélokhoz, de ezzel együtt minden lehetőséget meg kell ragadni az energiabiztonság érdekében - mondta az energiaügyi miniszter a XXI. Század Intézet Mozgásban című, kedden közzétett podcastjában. Lantos Csaba többek között jelezte, hogy egy szivattyús tározó erőműben is gondolkodik a kormány azért, hogy a bizonyos időkben megtermelt többlet áramot jól tudja hasznosítani, illetve az ún. kis moduláris erőművek kérdését is komolyan megfontolja a jövőben, akárcsak azt, hogy a meglévő szélerőmű kapacitást a háromszorosára növeli, illetve a nagynyomású gőzt hasznosítását is vizsgálják.

Lantos Csaba hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a belföldön előállítható energia a legfontosabb, a legjelentősebb termelő hosszú távon a paksi atomerőmű lesz. A meghosszabbított üzemidejű régi és az új blokk a várható áramfogyasztás felét fedezheti, és belátható időn belül új típusú reaktor telepítésén is kell gondolkodni.

A nukleáris energia témaköre kapcsán jelezte, hogy a kormány meg akarja hosszabbítani a Paks I. üzemidejét, ehhez elvégzi a szükséges vizsgálatokat, és emellett „meg akarjuk építeni Paks II.-t is”. Arra is utalt, hogy a következő 20-30 évben a magyar végső energiafelhasználás nagyjából stagnálhat, de azon belül a villamos energia részaránya 20%-ról 45%-ra emelkedhet, és ezen belül a Paks I. és Paks II. együttes részaránya nagyjából 50% körül lehet.

Arra a felvetésre, amit például Aszódi Attila professzor, a paksi bővítésért felelős volt államtitkár is megfogalmazott a minap, hogy szükség lehet egy harmadik atomerőműre is Magyarországon, úgy reagált Lantos Csaba: „Ezt is vizsgáljuk, van egy új hullám, a kis moduláris reaktorok, 15 fajta különböző tervet ismerünk, és egészen meglepő helyeken is, például Argentína ilyet épít.” Közelebbi példaként utalt rá, hogy

A szomszédunkban Romániában amerikai technológiával fog megépülni Európában elsőként egy ilyen kis moduláris reaktor, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amivel nekünk is nagyon komolyan kell foglalkozni és foglalkozunk is. Én ezt a belátható jövőben egy teljesen reális opciónak tartom.

Emlékeztetett, hogy a földrajzi adottságok miatt a vízerőművek szerepe csekélyebb Magyarországon, de a műsorban kétszer is kitért rá, hogy a kormánynak meg kell vizsgálnia az ún. szivattyús tározó erőmű kérdését, mert a bizonyos időszakokban megtermelt többlet áramból a víz felszivattyúzásával tárolni lehet az energiát, amit akkor lehet felhasználni a víz leengedésével és turbina meghajtásával, amikor a nagy kapacitásúra növekvő időjárásfüggő megújuló energia éppen keveset termel. Ilyen esetek pedig meglepően gyakran és akár sok órára is bekövetkezhetnek Magyarországon az elmúlt évtizedek időjárási vizsgálatai alapján, mint ahogy arra Aszódi Attila friss tanulmányában is felhívta a figyelmet.

A miniszter emlékeztetett rá az időjárásfüggő megújuló energiatermelési kapacitások kapcsán, hogy jelenleg már mintegy 4000 MW-nyi a beépített naperőművi kapacitások mérete, és ez 2030-ra a korábban tervezett 6500 MW helyett akár elérheti a 10000-12000 MW-ot is. Emellett úgy fogalmazott, hogy a most meglévő 330 MW-nyi szélerűmő kapacitást könnyedén fel lehet vinni 1000 MW környékére, azaz meg lehet háromszorozni.

Az új erőműépítések és az akkumulátor gyárak kapcsán jelezte, hogy barnamezős beruházásként új gázalapú erőműveket fog építeni a kormány Tiszaújvárosban, hogy a nagyobb iparfejlesztések nagyobb áramigényét ki tudja szolgálni. A minap ezt már konkrétan bejelentette Lantos, miszerint három nagy, 500 MW-os rugalmas CCGT gázerőművet fog építeni a kormány 2028-ig, kettőt Tiszaújvárosban, egyet a Mátrai Erőmű mellett.

Azt is kiemelte a műsorban a miniszter, hogy a fenti fejlesztések mellett nem szabad lemondani, mind a biogázról, biomasszáról és különösen a geotermikus energiáról. Utóbbival

évi egy-másfél milliárd köbméter földgázt ki fogunk tudni váltani, ha ez előrehalad.

Emlékeztetett rá, hogy vannak, akik második Izlandnak tartják Magyarországot és ezért jelezte, hogy a kormány meg fogja vizsgálni azt, hogy a mélyből nagy nyomású gőzt turbinákra vezetve a hőtermelésben lehetne hasznosítani ezt az energiát. Jelezte: van már egy ilyen erőmű Magyarországon és a nagy nyomású gőz felhozatalának "vannak jelei, hogy ez létezik".

A gáz témájában új információként jelezte:

Az a szándékunk, hogy Azerbajdzsánból 2- 2,5 milliárd, vagy akár 3 milliárd köbméter gázt is be tudjunk szerezni.

Ez jóval nagyobb volumen, mint amit a minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter említett, aki évi 1-2 milliárd köbméteres tartományt jelentett be, amelyből idén az első 100 millió köbméter már akár meg is érkezhet.

Az orosz-magyar gázszerződés kapcsán utalt rá, hogy ezt most döntően a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől teljesítik az oroszok és kis részben Ausztria felől és a Török Áramlat kapcsán kijelentette:

Egy kérdés van, hogy ne érje szabotázs ezt a vezetéket.

Mindez egy nappal azután hangzott el, hogy Orbán Viktor a parlamenti felszólalásában óva intett bárkit attól, hogy esetleg felrobbantsa a Török Áramlatot, amit a magyar gazdaság ütőerének nevezett, miután szavai szerint terrorakció keretében felrobbantották az Északi Áramlat négyből három vezetékét szeptemberben.

Az orosz leválás, diverzifikáció témájában szóba került az, hogy szükség van a magyar-szlovén interkonnektor megépítésére is (magyar oldalon kész a vezeték a határig), illetve a műsorvezető kétszeri kérdésére Lantos jelezte: azt is meg kell vizsgálni, hogy a trieszti kikötőből LNG-t tud-e vásárolni a kormány. Ennek kapcsán óvatosságot hangsúlyozott a miniszter, mert onnan el is kell tudni szállítani a gázt, le kell kötni kapacitásokat, és éppen ez lehet a szűk keresztmetszet. A horvátországi krk-i LNG-terminálon az állami MVM évi 1 milliárd köbméternyi, a MET 0,5 milliárd köbméternyi földgázt kötött le, ami a terminál éves 2,9 milliárd köbméternyi kapacitásának a fele, így tehát azt érzékeltette, hogy a lehetséges mennyiségű kapacitást sikerült ott lekötnie magyar érdekeltségű cégeknek.

Lantos Csaba kiemelte, hogy a fenntarthatósági szempontokat akkor sem szabad elfelejteni, ha azok az utóbbi években világszerte kiestek a figyelem középpontjából.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton. Lantos Csaba energiaügyi miniszter előadást tart az MVM-csoport energetikai konferenciáján a Groupama Arénában 2023. február 16-án.