Sokkal olcsóbb a levendula Németországban, mint Magyarországon

A magyar kozmetikumgyártók többsége Németországból és Belgiumból szerzi be a levendula-illóolajat, egy literhez ugyanis 65-75 euró közötti áron is hozzá lehet jutni, míg itthon 110 euróba is kerülhet ez a mennyiség - tájékoztatta az Agrárszektort Varga Péter Pál levendulatermesztő, gerincsebész, az Országos Gerincgyógyászati Központ alapító főigazgatója. Kiemelte, ahhoz, hogy ez változzon, és normalizálódjon a levendula piaca Magyarországon, a hazai lepárlók támogatására lenne szükség, így a magyar kozmetikai ipar nem külföldről, hanem az itthoni termelőktől szerezhetné be az olajat, vagyis a magyar emberekhez a magyar levendula olaja juthatna.

Kevés 10 hektár feletti levendulatermesztő nagygazdaság van Magyarországon, és jellemzően ezek is inkább a turisztikai régiókba koncentrálódnak, ahol helyben el is adják a növényt a termelők, vagy „Szedd magad!” akciókat hirdetnek, sok helyen pedig lepárolják a termést, és a belőle készült olajat, valamint egyéb termékeket értékesítik. Fontos megjegyezni, hogy a levendula olaja alapvetően orvosi vagy kozmetikai célra használható, de sok háztartásban díszítő- vagy illatelemként van jelen - mondta Varga Péter Pál. Kiemelte:

A betakarított anyag mennyisége rendkívül inhomogén és követhetetlen a levendula esetében Magyarországon, egyedül a biogazdálkodásba vont ültetvényeknél lehet nyomon követni a termésmennyiséget, mert ott a kontrollfolyamat része annak lejelentése

Habár a hazai termelők törekednek arra, hogy ökogazdálkodásban termesszék a levendulát, és ne használjanak se gyom-, se rovarirtókat, egyelőre nagyon kevés levendulafarm szerepel az öko-bio rendszerben. A levendulatermesztés során egyedül a gyomok jelentenek problémát, a növénynek ugyanis nincs természetes kártevője. Ugyanakkor míg a kisebb gazdaságokban a gyomnövények ellen talajtakarással lehet védekezni, nagyobb területen már nehéz kézi erővel megoldani a gyomirtást, pedig nagyon fontos, hogy a lepárlóba kizárólag gyom nélküli virágzat kerüljön - mondta.

A levendula vízigénye relatív alacsony, és kizárólag a kiültetést követő egy hónapban van szüksége - viszonylag sok - vízre, utána azonban bőven elegendő neki a hajnali harmat, hiszen a gyökere mélyen behatol a talajba. Az kifejezetten fontos, hogy a virágzás és az aratás hosszú csapadékmentes időszak után következzen benne.

A klímaváltozást az elmúlt két évben tetten értük Magyarországon is, a levendula virágzási időszaka ugyanis nagyon lerövidült az elmúlt időszakban, és tavaly már csak 10 nap volt.

- mondta Varga Péter Pál. A múlt évben a saját káromon tanultam meg, hogy amint beindul a bimbók kipattanása, onnantól kezdve folyamatosan figyelni kell, hogy mikor kezdődik el a virágzás. Mire ugyanis az ember összeszedi a munkaerőt, már egy kicsit el is késett. Egyre több munkáskézre van szükség ahhoz, hogy időben learassunk mindent, de számolni kell a lepárlókapacitással is ahhoz, hogy időben learassunk mindent, hiszen, ha túl nagy a betakarított mennyiség, mint amit fel tudok dolgozni, az veszteség.

A kozmetológiában a levendulaolaj minőségi összetételének vizsgálata nem kötelező, ennek megfelelően sokan nem is ellenőrzik, másrészt elég borsos a vizsgálat ára, így a legtöbbeknek nem is nagyon éri meg.

- emelte ki a szakember. Ugyanakkor nagyon sok függ az aratás időpontjától is, hiszen hatalmas különbségek lehetnek ugyanazon a táblán reggel vagy délben, illetve a virágzás korai vagy későbbi fázisában learatott növények olajtartalmában és minőségében. De azon is sok múlik, hogy mennyit áll a betakarított virág a lepárlóban, és a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a friss lepárlás a legígéretesebb. A kozmetikai ipar számára az illatanyagok a fontosak és a meghatározóak, míg az orvoslásban ez háttérbe szorul, és inkább a gyógyászati hatóanyagok kerülnek előtérbe. Sajnos kevés olyan farm van, ahol ez utóbbi célra termesztenek, ráadásul a piac nagyon inhomogén.

Németország és Belgium egyfajta illóolaj-kereskedelmi centrumok, a magyar kozmetikumgyártók többsége innen szerzi be a levendula-illóolajat, egy literhez ugyanis 65-75 euró közötti áron is hozzá lehet jutni.

Ezzel szemben itthon 110 euróba is kerülhet ennek a mennyiségnek az előállítása, így a nyersolajként történő értékesítése szemben a külföldi versenytársakkal és dömpingárakkal, nem térülne meg soha a termelőnek. Gazdaságosan és nyereségesen úgy lehet ezt most Magyarországon csinálni, ha komplex köre van a cégnek, tehát termel, lepárol, feldolgoz, esetleg saját márkája van és értékesít is. Mindezeknek marketingereje is van, hiszen, ha egy terméken rajta van, hogy családi vállalkozásból származik, biogazdálkodásban készült, nyomon követhető egészen a termőföldtől a csomagolásig, a fogyasztók is bizalommal tekintenek rá, és sokszor szívesebben is megvásárolják - fogalmazott Varga Péter Pál.